Consulta la lista de todas las películas y estrenos que hay en la cartelera de los cines de Mallorca desde el jueves 26 de enero al miércoles 1 de febrero.

Augusta (Aficine)

La ballena - 16.30 - 18.55 - 21.15

- 16.30 - 18.55 - 21.15 As bestas - 17.15 - 20.05

- 17.15 - 20.05 Avatar: el sentido del agua - 16.35 - 20.10

- 16.35 - 20.10 Babylon - 16.40 - 20.15

- 16.40 - 20.15 Decision To Leave - 17.00 - 20.00

- 17.00 - 20.00 El peor vecino del mundo - 16.20 - 18.45 - 21.10

- 16.20 - 18.45 - 21.10 Emily - 21.05

- 21.05 Living - 16.50 - 19.00

Lunes y martes cerrado / Tres horas de aparcamiento gratuito (Párking Comte Sallent) / Consultar Low Cost en aficine.com y RRSS / 971 752055 - www.aficine.com - Avda. Joan March, 2.

Ocimax (Aficine)

Devotion. Una historia de héroes - 12.10 - 15.30 - 18.10 - 21.00

- 12.10 - 15.30 - 18.10 - 21.00 El chico león - 12.15 - 15.50

- 12.15 - 15.50 La ballena - 12.15 - 16.15 - 18.40 - 21.05

- 12.15 - 16.15 - 18.40 - 21.05 Lobo feroz - 19.30 - 21.50

- 19.30 - 21.50 Tár - 12.00 - 17.00 - 20.05

- 12.00 - 17.00 - 20.05 The Offering - 19.30 - 21.30

- 19.30 - 21.30 A todo tren 2 - 15.40

- 15.40 Avatar: el sentido del agua - 18.10 / (but. Thunderbox) - 12.00 - 16.30 - 20.10 / (3D y but. Thunderbox) - 12.00 - 17.30 - 21.10 / (3D) - 16.00 - 19.40

- 18.10 / (but. Thunderbox) - 12.00 - 16.30 - 20.10 / (3D y but. Thunderbox) - 12.00 - 17.30 - 21.10 / (3D) - 16.00 - 19.40 Babylon - 12.00 - 17.00 - 20.35

- 12.00 - 17.00 - 20.35 El asombroso Mauricio - 12.10 - 15.30 - 17.30

- 12.10 - 15.30 - 17.30 El gato con botas: el último deseo - 12.10 - 15.30 - 17.40 - 19.50

- 12.10 - 15.30 - 17.40 - 19.50 Lilo, mi amigo el cocodrilo - 12.15

- 12.15 M3gan - 12.10 - 15.30 - 17.35 - 19.40 - 22.00

- 12.10 - 15.30 - 17.35 - 19.40 - 22.00 Operación Fortune: El gran engaño - 21.45

- 21.45 Reza por el diablo - 22.00

- 22.00 Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda - 12.10

- 12.10 Una herencia de muerte - 17.30

- 17.30 Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody - 12.05

Aficine Live Music: «Yet to come in cinemas». (1 Y 3/2) - 18.00 // (4/2) - 12.15 - 16.00 - 18.00

Abierto cada día / Matinales: sábado y domingo a partir de las 12 horas / 971 750673 - www.aficine.com / Ctra. de Valldemossa, Junto a Vía de Cintura

Rívoli (Aficine)

La ballena (VOSE) - 16.00 - 18.30

(VOSE) - 16.00 - 18.30 Tár - 18.30 - 21.30 / (VOSE) - 15.30

- 18.30 - 21.30 / (VOSE) - 15.30 Babylon (VOSE) - 17.30 - 21.00

(VOSE) - 17.30 - 21.00 Avatar: el sentido del agua (VOSE) - 21.00

(VOSE) - 21.00 El gato con botas: el último deseo - 15.30

Rívoli comedy: Jaime Gili: «Estoy bien però» (2/2) - 22.00

Matinales para grupos y colegios, precios reducidos / 971751506 / 3 horas de párking gratuito / Butacas CLASS en la sala 1 / 971 751262 - www.aficine.com / Antonio Marqués, 25

Multicines Manacor (Aficine)

Devotion. Una historia de héroes - 18.30 - 21.20

- 18.30 - 21.20 La ballena - 16.30 - 19.00 - 21.30

- 16.30 - 19.00 - 21.30 Lobo feroz - 18.45 - 21.00

- 18.45 - 21.00 Avatar: el sentido del agua (Sist. 2D) - 16.30 - 20.10 / (Sist. 3D) - 17.00 - 20.40

(Sist. 2D) - 16.30 - 20.10 / (Sist. 3D) - 17.00 - 20.40 Babylon - 16.45 - 20.10

- 16.45 - 20.10 El asombroso Mauricio - 16.30

- 16.30 El gato con botas: el último deseo - 17.00

- 17.00 El peor vecino del mundo - 16.30

- 16.30 M3gan - 19.05 - 21.15

Abierto todos los días desde las 16 horas / 971 847256 - www.aficine.com

Artesiete Fan

Devotion. Una historia de héroes - 12.20 - 17.10 - 19.15

- 12.20 - 17.10 - 19.15 Tár - 12.00 - 17.15 - 19.45

- 12.00 - 17.15 - 19.45 The Offering - 12.20 - 17.20 - 20.15

- 12.20 - 17.20 - 20.15 Avatar: el sentido del agua (LASER HFR) - 12.00 - 17.00 - 20.45 / (3D HFR) - 19.00 / (3D ATMOS HFR) - 12.10 - 18.00

- 12.00 - 17.00 - 20.45 / (3D HFR) - 19.00 / (3D ATMOS HFR) - 12.10 - 18.00 Babylon - 12.10 - 19.15

- 12.10 - 19.15 El asombroso Mauricio - 12.30 - 17.00

- 12.30 - 17.00 El gato con botas: el último deseo - 17.00 - 18.50

- 17.00 - 18.50 M3gan - 20.50

- 20.50 Operación Fortune: El gran engaño - 17.00

Matinales: sábado y lunes / Sesiones de lunes a domingo / 871 049553 - www.artesiete.es / C.C. Fan C/ Cardenal Rossell, s/n

CineCiutat

El fred que crema (VO Catalán y Castellano) - 19.15 - 22.00

(VO Catalán y Castellano) - 19.15 - 22.00 La ballena (VOSE Inglés) - 17.10 - 19.35

(VOSE Inglés) - 17.10 - 19.35 Babylon (VOSE Inglés) - 17.05 - 20.30

(VOSE Inglés) - 17.05 - 20.30 Decision To Leave (VOSE Coreano) - 17.00 - 19.25

(VOSE Coreano) - 17.00 - 19.25 Emily (VOSE Inglés) - 21.45

(VOSE Inglés) - 21.45 Holy Spider (VOSE Farsi) - 21.30

(VOSE Farsi) - 21.30 Living (VOSE Inglés) - 17.15

Ciclo Goyas:

A las mujeres de España, María Lejárraga (VO Castellano) (31/1) - 19.00

(VO Castellano) (31/1) - 19.00 Unicorn wars (VO Castellano) (2/2) - 19.00

Abierto todos los días / 971 205453 - www.cineciutat.org / Emperatriu Eugènia, 6

Cinesa Festival Park

Devotion. Una historia de héroes - 12.30 - 16.35 - 18.35 - 21.30

- 12.30 - 16.35 - 18.35 - 21.30 La ballena - 16.40 - 21.45 // (VOSE) - 12.25 - 19.05

- 16.40 - 21.45 // (VOSE) - 12.25 - 19.05 Lobo feroz - 16.25 - 22.20

- 16.25 - 22.20 Pathaan (VOSE) - 21.55

(VOSE) - 21.55 The Offering - 12.20 - 16.10 - 19.40 - 22.15

- 12.20 - 16.10 - 19.40 - 22.15 A todo tren 2 - 12.35 - 16.45

- 12.35 - 16.45 Avatar: el sentido del agua - 12.15 - 17.30 - 19.00 / (IMAX 3D) - 12.30 - 17.00 - 21.00 / (3D) - 12.00 - 16.00 - 18.15 - 20.00

- 12.15 - 17.30 - 19.00 / (IMAX 3D) - 12.30 - 17.00 - 21.00 / (3D) - 12.00 - 16.00 - 18.15 - 20.00 Babylon - 12.10 - 17.00 - 21.00

- 12.10 - 17.00 - 21.00 El asombroso Mauricio - 12.15 - 15.45 - 18.10

- 12.15 - 15.45 - 18.10 El gato con botas: el último deseo - 12.10 - 15.50 - 18.30

- 12.10 - 15.50 - 18.30 El peor vecino del mundo - 20.30

- 20.30 M3gan - 12.05 - 15.45 - 19.45 - 21.05

- 12.05 - 15.45 - 19.45 - 21.05 Operación Fortune: El gran engaño - 12.25 - 22.05

- 12.25 - 22.05 Una herencia de muerte - 16.30

Evento: «BTS: Yet To Come in Cinemas» (VOSE) (1/2) - 17.00 - 18.30 - 19.30

Matinales: domingo / 902 333231 - www.cinesa.es / Autopista Palma Inca, Km 7,1

Ocine Premium

Devotion. Una historia de héroes - 12.00 - 20.00 - 22.45

- 12.00 - 20.00 - 22.45 A todo tren 2 - 12.30 - 15.45

- 12.30 - 15.45 Avatar: el sentido del agua (2D) - 12.10 - 16.30 - 17.30 - 20.15 / (3D) - 12.00 - 15.45 - 18.15 - 19.30 - 22.00 - 23.15

- 12.10 - 16.30 - 17.30 - 20.15 / (3D) - 12.00 - 15.45 - 18.15 - 19.30 - 22.00 - 23.15 Babylon - 22.00 // (VOSE) - 19.15

- 22.00 // (VOSE) - 19.15 El asombroso Mauricio - 12.30 - 16.30 - 18.15

- 12.30 - 16.30 - 18.15 El gato con botas: el último deseo - 12.30 - 16.00 - 18.00 - 20.00

- 12.30 - 16.00 - 18.00 - 20.00 El río de la ira - 12.15 - 22.45

- 12.15 - 22.45 M3gan - 16.15 - 17.15

- 16.15 - 17.15 Operación Fortune: El gran engaño - 12.00 - 21.15 - 23.30

Matinales: sábado y domingo / Tres horas de aparcamiento gratuito (mostrando su entrada) / Alquiler de gafas incluido con la entrada /ocinepremiumportopi.es / Avda. de Gabriel Roca, 54

Diario de Mallorca no se hace responsable de las variaciones horarias que hacen las salas de proyección sobre la programación prevista.