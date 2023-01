El pianista menorquín Marco Mezquida y el cantante portugués Salvador Sobral, formado como músico en los escenarios mallorquines, actúan juntos este domingo en sa Pobla, dispuestos a brindar una noche para el recuerdo.

El jazz, como nexo de unión

Una colaboración de lujo que tiene al jazz como nexo de unión. Mezquida es una primera espada de este género y a lo largo de su carrera ha puesto su piano al servicio de grandes voces. Por su parte, el ganador del festival de Eurovisión en 2017, certamen en el que se impuso con aquella recordada interpretación de Amar pelos dois, siempre ha tenido un afecto especial por el jazz, conectándolo con la bossa nova y los sonidos latinos.

Palma, la ciudad que le descubrió el jazz

A finales de 2018 Sobral fue cabeza de cartel del irreductible Jazz Voyeur y antes brilló en el mayor festival de España, el de San Sebastián, donde aprovechó para ver a Brad Mehldau, Benny Green y otros grandes. Según sus propias palabras, fue en Palma donde se forjó su idilio por un lenguaje que sigue apasionándole. «En Palma empecé tocando con Balta Bordoy, guitarrista de blues, con el que tocábamos temas de Ray Charles, Stevie Wonder, un poquito de Motown. Después conocí a Omar Lanuti, lo descubrí en el hotel Saratoga, en una jam, y con él me enamoré del jazz», confesó a este diario en una entrevista un cantante que no cree en fronteras entre géneros musicales.