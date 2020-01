Qué hacer el viernes en Mallorca

El pianista búlgaro Ludmil Angelov, considerado un maestro a nivel mundial en la interpretación de la obra de Chopin, ofrecerá dos recitales este fin de semana en Palma en conmemoración del 210 aniversario del nacimiento del compositor polaco.

El primero de sus recitales tendrá lugar este viernes, de la mano de Euroclàssics, en el Teatre Xesc Forteza, donde ejecutará la Sonata nº2, Scherzo nº2, valses, mazurcas, polonesas y nocturnos de Chopin. En el segundo, el del sábado, en el Meliá Palma Marina, compartirá escenario con la reconocida soprano Ina Kancheva, para enfrentarse a un programa, titulado A little night Music, que contiene obras de cabaret, tango y otros estilos.

Angelov, afincado en España, regresa a Mallorca tras la buena impresión que dejó en 2002, cuando tocó en el Festival de Música Clàssica d'Hivern interpretando la integral para piano de Chopin en seis recitales en el Conservatori. Anteriormente también actuó en el Auditorium de Palma y en el Festival Internacional Chopin de Valldemossa.

El pianista de Varna ha grabado a lo largo de su carrera numerosos discos dedicados a Chopin, uno de los cuales fue premiado por el Instituto Nacional Fryderyk Chopin de Varsovia. Su producción discográfica también se extiende a otros compositores como Richard Strauss, Granados, Brahms, Scriabin y Stravinski. Con la soprano Ina Kancheva ha publicado un recopilatorio de canciones rusas de Pauline Viardot.

Discípulo del también pianista y pedagogo Konstantin Stankovich, fue laureado en su juventud en infinidad de concursos, como el Festival Chopin de Polonia, convirtiéndose en el primer búlgaro en acceder al palmarés, el certamen Palm Beach International de Estados Unidos o el World Piano Masters de Montecarlo.

Aplaudido en salas como la Filarmónica de Berlín, el Musikverein de Viena, Gaveau y Pleyel de París, Concertgebouw de Amsterdam, Lincoln Center de Nueva York, Hércules de Munich, Ópera de Montecarlo, KKL de Lucerna, Corum de Montpellier, Conservatorio de Milán, Auditorio Nacional de Madrid, Auditori de Barcelona, Palau de la Música de Valencia o Palacio de la Música de Atenas, entre otras muchas, ha grabado discos para los sellos RCA, Gega New, Pentatone, Danacord, Non Profit Music y Toccata Classics.

MÚSICA

Fecha: hoy viernes, a las 20 horas, en el Teatre Xesc Forteza; y sábado, en el Meliá Palma Marina (Avinguda de Gabriel Roca, 29) en formato cabaret (mesitas con sillas), con Ina Kancheva, a las 19 horas.

Un año después (once meses, exactamente) de triunfar en el Auditori de Manacor, la compañía Dagoll Dagom , maestra del género musical, con más de cuarenta años de trayectoria , vuelve a desembarcar en Mallorca, en esta ocasión en Palma. Y lo hace con el mismo espectáculo que conquistó el Llevant, Maremar, una adaptación del Pericles, príncipe de Tiro de Shakespeare que aborda el drama de los refugiados .

Con música a capela de nueve actores y canciones de Lluís Llach , Dagoll Dagom servirá un musical comprometido con la realidad actual. "En los ojos de los espectadores yo veo el drama de los refugiados, que están a las puertas de Europa, sin poder entrar. La gente sale muy tocada de la función, muy sensibilizada. Muchas semanas hemos hecho colectas en las puertas del teatro para la ONG Open Arms, que está pasando muchas dificultades. Los gobiernos, de forma muy hipócrita, siempre dicen que hacen mucho pero en realidad el Ejecutivo español ha prohibido al barco de Open Arms salir a la mar a rescatar vidas. También ayudamos a una organización que se llama We Are Here, que trabaja para un campo de refugiados de Grecia", explicó el director y fundador de Dagoll Dagom,, en su última visita a la isla.