El ciclo RetRockspectiva repasará la historia del concurso Pop-Rock

RetRockspectiva regresa a Palma para explicar la historia del mundo del rock desde finales de los 50 y hasta la actualidad, además de repasar la historia del concurso Pop-Rock de la ciudad.El Ayuntamiento de Palma ha programado un ciclo audiovisual con un total de cinco proyecciones y dos mesas redondas dedicadas a la historia del concurso Pop Rock y al Grunge.

El teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera, sostiene que "esta edición del RetRockspectiva es especialmente interesante" ya que se recupera el concurso Pop-Rock.

La programación del RetRockspectiva arranca mañana con el ciclo audiovisual en el Teatro Municipal Catalina Valls. Se proyectará Dos amigos, un siglo de música de Fernando Young, Henrique Alqualo i Pedro Secchin de Caetano Veloso & Gilberto Gil (18h). El 15 enero (20h) se podrá ver Destino: Woodstock, de Ang Lee; el 22 de enero (20h) Elvis & Nixon de Liza Johnson; el 26 de enero (18h) Pearl Jam Twenty de Cameron Crowe; y, finalmente, el 29 de enero (20h) Everyone Stares: The Police Inside Out de Stewart Copeland.

Por otra parte, la primera de las mesas redondas estará dedicada a repasar la historia del concurso Pop-Rock. Será el 17 de enero (20h) en el Teatro Mar i Terra. Al finalizar habrá un Live Set con Los Malditos. La segunda mesa redonda irá sobre el Grunge y se llevará a cabo en el Aljibe del Museo Es Baluard el 24 de enero (20h). El Live Set final será con Vanity Rose.