El ingenio de Lope de Vega

Doblete de Izal

Fiesta de la palabra y el ingenio, el de Lope de Vega , quien ofrece una profunda reflexión sobre el poder, la justicia, la responsabilidad, el amor y el deseo en El castigo sin venganza. Obra con la que laregresa al escenario del Teatre Principal tras la aclamada puesta en escena de El perro del hortelano.dirige esta crepuscular tragedia de honor, ambientada en el contexto político de las ciudades-Estado enfrentadas en la convulsa Italia de finales del quattrocento e interpretada por. Firma la versión y adaptaciónmientras que la escenografía corre a cargo deLope de Vega dibuja en El castigo sin venganza un drama de honor conyugal donde los personajes, atrapados en la tela de araña de un palacio de susurros, espejos y secretos se enfrentan a su conciencia con una intensidad desconocida. La belleza de los versos se alía con la aspereza brutal de los conflictos y con un delicado ritmo casi cinematográfico en que las escenas se entrelazan y yuxtaponen. Desoladora, hermosa, magistral, este canto de cisne lopesco mantiene hoy la implacable vigencia del arte de la tragedia: un lúcido viaje a nuestras propias sombras.El castigo sin venganza, escrita por Lope de Vega a sus 69 años, tras una vida muy intensa y con un final complicado, con el secuestro de su hijo y la muerte de una hija, está considerada uno de los mejores dramas del ilustre dramaturgo y el mejor exponente de la llamada tragedia española.TEATROHoy, a las 20 horasLugar: Teatre Principal de PalmaDe 8 a 25 euros



Los Rebeldes, con la pasión de siempre

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

Marcos Collado

Festival Function

Los Amazonas + Peligro

Maria Rodés & Isabelle Laudenbach

Lucía Maraver

Apertura skybar OD Portals

Vermuts de Can Lliro: Roig!

Clima_X

Compartyr + Electrobeats

Inauguración terraza Anima Beach

Silueta Trio

Mr. Kebab

Los madrileños Izal ofrecen dos noches de lo más indie este fin de semana en el Teatre de Lloseta. Un doblete para celebrar su quince aniversario y su cuarto álbum en su trayectoria, que presentan por toda la geografía nacional en una gira que responde al nombre de Autoterapia.Izal llega con fuerza a la isla. Prueba de ello es que la organización se ha visto obligada a programar dos noches, después de que la primera, la del sábado 25 de mayo, colgara el cartel de entradas agotadas al poco tiempo de ponerse a la venta las localidades, algo que finalmente también ocurrió con la segunda fecha, la del viernes 24.MÚSICAHoy a las 21.30 horasLugar: Teatre de LlosetaPrecio: desde 42 eurosEl grupo decumple 40 años y para celebrarlo se han tirado a la carretera para realizar una gira por toda la geografía española con la que presentar El chico de la guitarra, un tema lleno de fuerza que recuerda que siguen en la brecha con la misma pasión que cuando empezaron y que seguro que se convertirá en otro gran clásico de la banda.En estos más de 40 años de carrera,han vendido cerca de un millón de discos y figuran en las enciclopedias como la primera y más importante banda de rockabilly del panorama musical español. Con el tiempo, sus composiciones se han ido abriendo a otras influencias como el soul, el surf o el swing, configurando un estilo propio muy marcado por la voz de Segarra. Puestos a etiquetar, lo más exacto sería decir que su música es "sólo rock & roll".MÚSICAHoy a las 22 horas.Lugar: La Movida. Palma.Precio: entre 20 y 25 euros.Guitarrista mallorquín de jazz con nivel jugón, nacional, europeo y planetario, a sus visitas a la isla hay que peregrinar por excepcionales.MÚSICAHorario: 22:30 h.Lugar: Es GremiMás de 30 proyectos de arte digital y electrónico entre performances, videoproyecciones, webart, arte sonoro, talleres, sesiones y conciertos.FESTIVAL MULTIDISCIPLINARHorario: 17:30-0 h.Lugar: Casa PlanasPresentación del EP Ahora es cuando con las esperables y notables coordenadas de garage libidinoso y rock&roll furioso.MÚSICAHorario: a partir de las 21:30 h.Lugar: Maraca Club, 21:30 h.Precio: 6 € / 10 € con viniloDulzura, suavidad y sensibilismo exacerbado de una de las figuras más prolíficas de la nova-nova cancó catalana, presentando Eclíptica.MÚSICAHorario: 19:30 h.Lugar: C. C. Sa NostraSensation son los últimos trabajos de pintura y fotografía alrededor de las perennes diatribas sobre individualidad ansiada y perfil social impuesto o autoimpuesto.ARTEHorario: a partir de las 20 h,.Lugar: TACAArranque de temporada de uno de los bares en ático más impresionantes de la isla. Con Round Shaped Triangles + DJ RalfusMÚSICA CON VISTASHorario: 19-0 h.Lugar: hotel OD Portals (Calvià)Rock, pop y psicodelia para los vermuts de mediodía más certeramente musicales de la isla, porque si Mallorca es dinámica, su escena, más.MÚSICA & VERMUTHorario: a partir de las 12 h.Lugar: Can Lliro (Manacor)Precio: 9 €El pipote de electrónica del finde. Domshe + Javitoh + Lorhen + Desara + Bûho & Deluigi + P. Borràs & Salva RL + Cañellas...ELECTRÓNICAHorario: 17-6 h.Lugar: Factoria de So (Santa Maria)Precio: 10 € c.c.Despiporre pop/electrónico por partida doble.MÚSICAHorarios, precios y lugares: Sa Fonda (Deià): Tramuntana Deep + Marc Cabot + Chitowsky. 18 h., 5 € con cerveza. Sa Possessió: The Southnormales + Romo + Panjah Indi. 23:30-5 h., 8 € con cerveza.Arranque de temporada de una de las pocas terrazas en primera línea de mar de Palma mínimamente burguesa. Con Eartone + Vik-T + Isis Montero.MÚSICA CON VISTASHorario: a partir de las 18 h.Lugar: Anima BeachFolclorismo popero o pop con raíz popular con una de las voces femeninas más prometedoras a caballo entre aquí y Barcelona.MÚSICAEs LlombardsJuancallate es humor absurdo, surrealismo y risa tan desordenada como limpia, transitando de la magia hasta el dadaismo.TEATROHorario: 21 h.Lugar: Carpa Diem del Teatre del MarPrecio: 12 €