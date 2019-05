Qué hacer el viernes en Mallorca

A saltar

El Mallorca Live Festival inundará Calvià este fin de semana con un sinfín de actuaciones, de todo tipo, de pop, rock, indie y música electrónica, una legión de artistas procedentes de medio mundo y con un impacto económico previsto de 4,7 millones de euros.

Desde su estreno en 2016, el Mallorca Live no ha dejado de crecer y para esta edición sus organizadores esperan superar la cifra de 25.000 visitas del año anterior. Para ello se ha diseñado un cartel de altura, con cabezas de cartel como Jamiroquai, en su único concierto en España, Two Door Cinema Club, The Vaccines, Vetusta Morla, Amaia, Laurent Garnier y Fuel Fandango.

Dos apuntes, dedicados a Garnier y Jamiroquai. El ecléctico DJ y productor francés fue coronado como Caballero de la Legión de Honor de Francia en 2017, suma 30 años centrado en la composición y la producción musical, y es el único DJ que ha actuado en todas las ediciones del Sónar de Barcelona desde 1994. Jamiroquai, por su parte, forma parte de la historia de la música: además de haber compartido escenario con artistas inmortales como Stevie Wonder y Diana Ross, ha vendido más de 26 millones de discos en todo el mundo, tiene el record Guinness al disco de funk más vendido de todos los tiempos, ha colocado más de siete álbumes en el Top 10 del Reino Unido (incluyendo tres en el número 1), ha ganado un Grammy y cuenta con innumerables nominaciones a los Brits Awards.

El festival, con el que se inaugura la temporada de estas propuestas a nivel nacional, se celebrará en el Antiguo Aquapark de Calvià, con 48 artistas repartidos en cuatro escenarios, el Innside by Meliá Stage, el Estrella Damm, el Fira B! Y el Seet Stage.

MÚSICA

Los horarios de hoy viernes serán los siguientes. En el Innside by Meliá: Jorra i Gomorra (18.30), Amaia (19.15), La M.O.D.A. (20.45), Vetusta Morla (22.25), Two Door Cinema Club (00.35), Dengue Dengue Dengue (02.35) y Ley Dj (03.45). En el Estrella Damm actuarán por este orden Live Jove (18.15), Pavvla (19.00), The Mani-Las (20.15), Ayax y Prok (21.40), La Pegatina (23.05), El Búho (00.15), Maya Jane Coles (01.25) y Laurent Garnier (03.00).

Por su parte, el Fira B! Stage tiene programados a Haus Frauen (20.15), Ombra (21.45), Los Estanques (23.55) y Billy Flamingos (02.05) mientras que el Seet Stage estará dedicado a Bocabeats (18.00), Guri Feat Eider (20.00), The Southnormales (22.00) y J.A.M.C. (00.00).

Más íntimo y divertido que nunca

El cantante y presentador Bertín Osborne llega a Palma con su gira Yo debí enamorarme de tu madre, que coge el título de una canción "preciosa", según el mismo Osborne, que José Alfredo Giménez le escribió a su esposa, 30 años más joven que él. "Sabía que su título llamaría la atención", admite. A muy pocas entradas del sold out, el presentador de Mi casa es la tuya cuenta que el concierto será íntimo y a la vez divertido. Además de cantar las nuevas canciones de su último disco, Osborne promete que repasará sus grandes éxitos, acompañado por nueve músicos y un "buen mariachi".

Este último álbum está dedicado a las rancheras, una música con la que ha crecido y que siempre ha escuchado en su casa. De entre todas sus facetas –es cantante, empresario, presentador...– es en el escenario donde más cómodo se siente: "Lo que más me divierte, lo que más me motiva a gran distancia de lo segundo es subir a un escenario a cantar", algo que queda claro sabiendo que su discografía cuenta con 27 títulos. "Empecé siendo cantante y me iré siendo cantante. Lo más importante para mí es la música", asegura. Lo demostrará hoy en el escenario.



MÚSICA

Fechas: viernes, 10 de mayo, a las 21 horas.

Lugar: Auditorium de Palma.

Precio: entre 37 y 45 euros.

Contra todos

Nadie del mundo de la política se salva de Xavi Castillo en este Especial eleccions que llega hoy al Teatre del Mar, donde permanecerá hasta el domingo. Este monólogo cómico, lleno de humor, actualidad y la habitual sátira de la compañía Pot de Plom es la mejor manera de dar la bienvenida a esta nueva etapa de campaña electoral. "Pablo Casado hace que Rajoy parezca bueno, los de Podemos que no se aclaran, Vox que irrumpe con fuerza en el panorama político, los socialistas que parece que no controlan la situación, Rivera y Arrimadas...". Si estás harto de elecciones este es tu espectáculo.

Monólogo

Fecha: hoy a las 21.00 horas

Lugar: Teatre del Mar.

Precio: 18 euros (general)