¿Alguien preocupado por los animales cautivos en Son Reus?

Tirando de hemeroteca, claro que el anuncio del anterior gobierno, año 2020, de una nueva ordenanza de tenencia de animales no solo es una farsa sino un no tomarse en serio el sufrimiento animal, muy triste. Nos preguntamos si el gobierno actual del PP se lo tomará más en serio y hago referencia al sufrimiento animal, porque lo de cambiar la Ordenanza actual en vigor no se a que venía. Hace pocos días tuvimos una reunión con representantes del actual gobierno, concejal y director de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Galmés Bauzá y Sebastián Pujol, a los que volvimos a pedir lo mismo que pedimos año tras año desde 2019.

Pedimos ampliar el horario de la perrera municipal de Palma, Son Reus, porque los animales no pueden tener el horario de 9 a 13,30 horas, y los sábados de 9 a 12 horas. Es necesario horario de tardes, tener abierto fiestas, sábados y domingos, los animales son seres vivos y necesitan que se les atienda a diario.

Pedimos no limpiar las jaulas en invierno a manguerazos de agua fria porque los perros quedan empapados y la húmedad les produce úlceras y malestar.

Pedimos impulsar la adopción y los hogares de acogida temporal, los perros tienen que dejar de estar en jaulas, son seres sociales, necesitan convivir con las personas .

Pedimos que los trabajadores del Centro sean los responsables de sacar a los perros a hacer su ejercicio diario tal como ordena la Ordenanza Municipal en vigor, esa que el anterior gobierno municipal anunciaba que iban a reformar sabiendo que nos mentía, lo que sí sabemos es que ningún gobierno cumple dicha Ordenanza.

Hay que dar visibilidad a los perros y gatos de Son Reus sistematizando las reuniones periódicas de los responsables con los voluntarios, hay que dar visibilidad a las úlceras en las patitas que no paran de lamerse, producidas por la humedad en las jaulas donde permanecen. Hay que dar visibilidad a las noches frías que pasan enjaulados y solos.

Pedimos al gobierno actual del PP que ponga en marcha nuestras peticiones, son votos, confiamos que no se comporten como lo hizo el anterior gobierno.