Puede resultar sorprendente que el glaucoma sea en realidad una de las principales causas de ceguera en el mundo. De hecho, afecta a alrededor de 80millones de personas en todo el mundo, pero muchas ni siquiera saben que lo tienen debido a que es un tipo de afección que aparece de forma gradual.

Ahora que se acerca la Semana Mundial del Glaucoma (del 6 al 12 de marzo), Specsavers Ópticas está tratando de concienciar sobre esta afección ocular común, conocida como el "ladrón silencioso de la vista", compartiendo algunas ideas y datos poco conocidos sobre la enfermedad.

Algo en lo que reflexionar

Todos alguna vez hemos caído en el error de consultar nuestros síntomas en Google, pero dado que el glaucoma es asintomático es importante comprender qué es antes de comenzar a preocuparse.

Andrés Román Romero de Specsavers Ópticas Santa Ponça comenta: “el glaucoma ocurre cuando el líquido que se encuentra de forma natural dentro del ojo no drena correctamente, provocando un aumento de presión. Esta enfermedad visual a menudo afecta a ambos ojos, generalmente en diversos grados, sin embargo, hay dos tipos: glaucoma crónico, que se desarrolla lentamente con cambios sutiles en la visión, y glaucoma agudo, que se desarrolla rápidamente con una acumulación repentina y dolorosa de presión ocular.”

Ponte en forma

Si bien la cafeína puede aumentar la presión ocular, algunos estudios1 indican que el ejercicio regular puede reducirla. Aunque no hay evidencia que demuestre que esto puede prevenir directamente el glaucoma, sí ayuda a la salud ocular en general y eso solo puede ser algo bueno.

Las personas de origen africano son más propensas al glaucoma

El glaucoma ataca antes y progresa más rápido en hombres y mujeres de origen negro-africano o negro-caribeño, siendo cinco veces más probarle que se desarrolle. Si hay antecedentes familiares, el riesgo de glaucoma es un 20% más alto y la ceguera es aproximadamente seis veces más común2. Andrés comenta: “hay varios factores que podrían aumentar el riesgo de desarrollar glaucoma, como tener antecedentes familiares. Aquellos que tienen herencia africana o que tienen grados más altos de miopía también tienen un mayor riesgo. Tu edad también juega un papel importante. Dos de cada 100 personas mayores de 40 años se ven afectadas por la enfermedad3.”

Dejar de fumar siempre ayuda

Lo que mucha gente no sabe es que fumar puede tener un impacto perjudicial en nuestros ojos y causar una gran cantidad de complicaciones e incluso aumentar el riesgo de contraer glaucoma. Andrés añade: “aunque no existe evidencia de que fumar sea un factor de riesgo de daño glaucomatoso en sí, los que llevan mucho tiempo fumando tienen un mayor riesgo de tener presión ocular alta en comparación con los no fumadores.”

Muchos famosos tienen glaucoma

Hay muchas estrellas que viven con esta enfermedad. El cantante de U2, Bono, reveló en 2014 que ha tenido glaucoma durante 20 años y está recibiendo tratamiento continuo. El astronauta John Glenn casi perdió la vista e hizo campaña a principios de la década de 2000, animando a la gente a hacerse exámenes visuales con regularidad. Otros famosos de quienes se sabe que han tenido glaucoma son Whoopi Goldberg, Dame Maggie Smith y Andrea Bocelli.

Prueba para el glaucoma

Andrés explica por qué es importante realizarse regularmente una prueba para detectar el glaucoma y cómo se lleva a cabo. “Si tienes glaucoma crónico, puede pasar mucho tiempo antes de que te des cuenta de que tienes un problema de visión. Esto se debe a que el glaucoma crónico es indoloro y, generalmente, daña el extremo exterior de la visión y se desarrolla lentamente hacia el interior. Sin controles periódicos, es posible que no notes ningún problema hasta que el glaucoma alcance el centro de tu visión.”

Sin embargo, medir la presión ocular no es lo único lo que nos permite detectar posibles cambios tempranos debido al glaucoma, a menudo estos cambios ocurren antes de que la presión ocular aumente significativamente.

Hay que someterse a un meticuloso examen del nervio óptico donde se usa una potente lente que nos permite tener una vista 3D del interior del ojo para que se puedan detectar cambios tempranos.

Es entonces, cuando combinamos nuestras lecturas de presión ocular junto con el aspecto del nervio óptico, además de cualquier pérdida de visión periférica que detectemos al realizar una prueba de campo visual; solo así podemos valorar la necesidad de que sea un oftalmólogo quien estudie el caso en mayor profundidad.

Por tanto, hay que tener en cuenta que la medición de la presión ocular por sí sola no es suficiente para una detección precoz del glaucoma. Muchos casos se pasarían por alto si esta fuera la única prueba que se realiza, ya que gran parte del daño causado ocurre antes de que la presión aumente significativamente. Por eso, un examen visual completo es tan importante en la detección temprana del glaucoma y de otras afecciones oculares.”

