Conductores, administrativos, vendedores, albañiles, fontaneros, electricistas, mozos de almacén, etc., son solo algunos de los perfiles que tienen una oportunidad en este artículo. Con solo un clic se puede acceder a todas estas ofertas de empleo en Mallorca, las cuales conducen directamente hasta un puesto de trabajo en la isla. La variedad de vacantes hace que, prácticamente, cualquier profesional pueda optar ahora mismo a un empleo en Mallorca.

Prepara tu currículum y compruébalo en las siguientes líneas.

Ofertas de empleo en Mallorca

CONDUCTORES/AS CARNET C + CAP

Importante cliente logístico, con sede en Palma, precisa cubrir tres vacantes para conductores/as.

Funciones a desempeñar en estos puestos:

- Chófer tipo C (camión +3.500kgs).

- Reparto de mercancía a clientes.

- Cobro y arqueo de albaranes.

- Manejo de carretilla.

- Carga y descarga de la mercancía.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor/a carnet C + CAP en Mallorca.

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE

Empresa mallorquina dedicada al sector de la energía, precisa incorporar un/a administrativo/a contable en Mallorca, con modalidad 100% teletrabajo. Se trata de una empresa joven, que apuesta por la calidad de los servicios ofrecidos al cliente, calificada como una de las empresas The Best Place to Work.

Bajo la dependencia directa de dirección, sus principales funciones serán:

- Gestión administrativa: emisión de facturas, alta de proveedores, tramitación de documentación.

- Control y elaboración de informes sobre los gastos de la empresa.

- Gestión de conciliaciones bancarios, pagos e ingresos.

- Elaborar informes y reportes a dirección, colaborando estrechamente en todas las gestiones a nivel contable y de análisis financiero.

- Gestión de agendas.

Se ofrece:

- Incorporación inmediata en empresa en crecimiento.

- Proyecto estable con posibilidad de desarrollo profesional.

- Modalidad 100% teletrabajo.

- Horario de invierno: 9-18.30h o 8-17.30h. / Horario de verano 8-15h.

- Formación continua.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ADMINISTRATIVO/A CONTABLE en Mallorca.

DEPENDIENTE/A

Importante empresa del sector retail precisa incorporar personal en una de sus tiendas para trabajar como dependiente/a. Se busca una persona entusiasta, con don de gentes, actitud positiva, flexibilidad, ganas de aprender y que le guste trabajar en equipo.

Funciones a desempeñar:

- Asesorar al cliente y escuchar sus necesidades.

- Realizar cobros y devoluciones.

- Etiquetar artículos.

- Fidelizar clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a en Mallorca.

MOZO/A DE ALMACÉN

Desde Adecco buscan a personas proactivas con ganas de trabajar en el sector de la logística, desempeñando las siguientes funciones:

- Recibir, almacenar el material correctamente ubicado dentro del almacén.

- Registro de artículos almacenados.

- Realización de pedidos.

- Descargar y clasificar las mercancías.

- Mantener orden y limpieza dentro del almacén.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a de almacén en Mallorca.

CUIDADOR/A INTENO/A

CUIDADORA INTERNA EN PALMA (ILLES BALEARS).

Puesto vacante para atender a una señora con movilidad reducida, en horario de fin de semana, de Sábado a las 09:00 a Domingo a las 21:00.

Tareas a desempeñar: Aseo y ducha, control de medicación, cocinar, tareas del hogar, colada, acompañamiento hospitalario, recados.

Se ofrece contrato indefinido en régimen de Empleados de Hogar.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CUIDADOR INTENO en Palma.

ELECTRICISTAS

HELPOINT SERVEIS - consultoría única especializada en la selección de perfiles de oficios y profesionales cualificados, selecciona un/a OFICIAL ELECTRICISTA para compañía situada en Palma.

Funciones:

- Instalar y poner en funcionamiento sistemas de iluminación y equipos de distribución eléctrica.

- Montar equipos y accesorios del sistema eléctrico, cableado, interruptores, enchufes conexiones de iluminación led.

- Reparación y diagnosis de averías.

- Lectura e interpretación de esquemas eléctricos.

- Comprobar la continuidad de los circuitos.

- Conocer y aplicar las medidas de seguridad propias de los trabajos con corriente eléctrica.

- Conectar equipos de audio y comunicación a la electricidad, así como dispositivos de climatización y de señalización.

- Aislar los sistemas eléctricos y comprobar que todos los circuitos son seguros.

- Realizar el despiece de los elementos que se deben instalar.

- Instalaciones de suelo radiante, domótica, Aerotermia y Geotermia.

- Mantenimiento de herramientas, maquinaria y equipos de trabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electricista en Mallorca.

ALBAÑIL - REFORMAS

Buscamos a un/a ALBAÑIL para una empresa que opera en numerosos sectores empresariales y cuenta con más de 20 años de experiencia.

Trabajos a desempeñar:

- Interpretar planos de cimentación, para hacer los replanteos de su competencia y señalar los trabajos diarios de acuerdo con la documentación técnica.

- Rellenar con hormigón las zanjas y pozos, dejándolas bien enrasados en su coronación, para facilitar el arranque de los muros y pilares.

- Construir soleras de hormigón para las tuberías de evacuación, arquetas y pozos de registro.

- Construir arquetas con ladrillo macizo, muros y pilares.

- Construir muros de cerramiento con bloques de cemento prefabricados.

- Colocar cargaderos y cercos de madera o metálicos para las puertas y ventanas

- Revestir cubiertas con tejas, cerámicas y de hormigón, asentadas con mortero, sobre tablero de obra.

- Realizar enfoscados con mortero cemento en paramentos verticales, horizontales e inclinados, para después enlucir o pintar sobre ellos.

- Realizar otras operaciones complementarias o de acabado de las obras de construcción, como por ejemplo colocar andamios, enfoscar, guarnecer o enlucir.

- Colaborar con el equipo especializado en la realización de tareas de mantenimiento.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Albañil - Reformas en Mallorca.

FONTANERO/A

Se precisa un/a FONTANERO/A para una empresa que opera en numerosos sectores empresariales y cuenta con más de 20 años de experiencia.

Trabajos a desempeñar:

- Montaje y mantenimiento de instalaciones de agua.

- Instalación de contadores, tuberías y válvulas termostáticas.

- Conocimientos de soldadura blanda y fuerte e instalaciones domésticas.

- Localización de averías y reparación de estas.

- Experiencia en grupos contraincendios, rociadores, bocas de incendio, multicapa, wirsbo, instalaciones con tubería de polipropileno y soldadura termofusión, bajantes, etc,

- Escandallado de los materiales y medios necesarios para la realización de los trabajos... garantizar el funcionamiento continuo de las instalaciones.

- Calderas de vapor, Calderas de calefacción, Aire comprimido, Frío industrial, Red de distribución GN, Tubos radiantes, Climatización, enfriadoras de agua, VRV, fan coils, etc.

- Atender a las demandas de servicio del cliente en coordinación con el responsable de turno.

- Localizar, comunicar y resolver las incidencias y averías ocurridas en su turno.

- Realización de tareas de mantenimiento asignadas.

- Colaborar con el equipo especializado en la realización de tareas de mantenimiento.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fontanero/a en Mallorca.

VENDEDOR/A RESPONSABLE DE TIENDA

Luzeco Lighting selecciona para tienda en el Centro Comercial Torremariona, un/a Responsable de Ventas de Iluminación, Decoración y Muebles de jardín.

Requisitos:

- Dirección de equipos de trabajo.

- Nivel alto de inglés.

- Experiencia demostrable en ventas.

- Manejo de TPV.

- Orientación al cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de VENDEDOR/A RESPONSABLE DE TIENDA en Mallorca.

Para finalizar, recuerda que si eres empresa o autónomo y buscas personal, puedes publicar tu oferta de empleo para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos.