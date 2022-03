PRONTOPRO se

MAQUILLADOR

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, busca maquillaje en Islas Baleares.

Se ofrece:

- Contrato autónomo.

- Recientes solicitudes de nuestros usuarios directamente en tu área.

- Oportunidad de ampliar tu clientela y extender tu negocio.

Requisitos:

- Equipo necesario y conocimientos técnicos.

- Profesionalidad y seriedad.

- Buena capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Maquillador en Palma de Mallorca.

MECÁNICO

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, busca reparación de neumáticos coches en Islas Baleares.

Se ofrece:

- Contrato autónomo.

- Recientes solicitudes de nuestros usuarios directamente en tu área.

- Oportunidad de ampliar tu clientela y extender tu negocio.

Requisitos:

- Equipo necesario y conocimientos técnicos.

- Profesionalidad y seriedad.

- Buena capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico en Palma de Mallorca.

CARPINTERO O TÉCNICO DE VENTANAS

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, busca ventanas y carpintería en Islas Baleares.

Se ofrece:

- Contrato autónomo.

- Recientes solicitudes de nuestros usuarios directamente en tu área.

- Oportunidad de ampliar tu clientela y extender tu negocio.

Requisitos:

- Equipo necesario y conocimientos técnicos.

- Profesionalidad y seriedad.

- Buena capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carpintero o técnico de ventanas en Palma de Mallorca.

PSIQUIATRA

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, busca rehabilitación psiquiátrica en Islas Baleares.

Requisitos:

- Equipo necesario y conocimientos técnicos.

- Profesionalidad y seriedad.

- Buena capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión.

Se ofrece:

- Contrato autónomo.

- Recientes solicitudes de nuestros usuarios directamente en tu área.

- Oportunidad de ampliar tu clientela y extender tu negocio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Psiquiatra en Palma de Mallorca.

FONTANERO

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, busca fontanero en Islas Baleares.

Se ofrece:

- Contrato autónomo.

- Recientes solicitudes de nuestros usuarios directamente en tu área.

- Oportunidad de ampliar tu clientela y extender tu negocio.

Requisitos:

- Equipo necesario y conocimientos técnicos.

- Profesionalidad y seriedad.

- Buena capacidad de relación con el cliente y alto nivel de habilidades de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fontanero en Palma de Mallorca.

MANPOWER selecciona:

AGENTES DE RAMPA AEROPUERTO DE IBIZA (H/M)

Talent Solutions se encuentra en la búsqueda de perfiles de agentes de rampa (H/M) para la contratación directa para Groundforce, una de las compañías más relevantes del sector aeroportuario.

Los participantes en el proceso de selección deberán tener disponibilidad a partir del 08 de Abril de 2022.

Funciones:

- Clasificación, carga y descarga de las mercancías y equipajes.

- Manejo de equipos y vehículos (cintas portaequipajes, escaleras, plataformas, etc).

- Colocación y retirada de calzos.

Se ofrece:

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Requisitos:

- Disponer de carnet de conducir y vehículo propio. Se valorará Carnet D.

- Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos mañana-tarde-noche de lunes a domingo.

- Interés en trabajar a jornada parcial variable de 10 - 20 horas semanales (aproximadamente)

- Disponer de carnet de conducir y vehículo propio. Se valorará Carnet D.

- Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos mañana-tarde-noche de lunes a domingo.

- Interés en trabajar a jornada parcial variable de 10 - 20 horas semanales (aproximadamente)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agentes de Rampa Aeropuerto de Ibiza (H/M) en Palma de Mallorca.

ADECCO selecciona:

QUIROMASAJISTA

¿Te apasiona el sector Wellness y Bienestar? ¿Cuentas con experiencia como masajista y te apasiona realizar masajes terapéuticos? Un puesto de trabajo en un Centro de Bienestar con altos estándares de calidad.

Funciones:

- Guiar a los clientes en el tratamiento/masaje más beneficioso para ellos/as en función de sus necesidades.

- Llevar a cabo los tratamientos terapéuticos ofertados por el centro de bienestar (masajes, aromaterapia, etc.)

Se ofrece:

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Requisitos:

- Titulación como fisioterapeuta, quiromasajista o similar.

- Experiencia de, al menos, dos años en una posición similar.

- Flexibilidad horaria.

- Se valorará nivel avanzado de inglés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Quiromasajista en Palma de Mallorca.

ASESOR/A FINANCIERO

En MAPFRE buscamos recién graduados apasionados del mundo financiero que quieran iniciar su carrera profesional con una compañía de referencia a nivel mundial.

Funciones:

- Promoción y venta de productos financieros y productos aseguradores MAPFRE de ahorro, riesgo, salud, etc. para clientes particulares, autónomos, PYMES y otros colectivos, así como comercialización de cualquier tipo de fondo de inversión externo y similares.

- Se trata de captar y consolidar una cartera de clientes mediante el asesoramiento y resolución de cuestiones derivadas, garantizando así la satisfacción de los clientes actuales y futuros cocimientos informáticos.

Se ofrece:

- Somos una de las empresas mejor valoradas por nuestros empleados/as según el instituto Great Places to Work.

- Contrato formativo.

- Jornada completa.

- Te ofrecemos un salario inicial 14 pagas + un salario variable + complemento por desplazamiento.

- Jornada de trabajo de lunes a viernes con un horario de referencia de lunes a jueves de 09.00H a 14.00H y de 16.00H a 19.00H y los viernes jornada intensiva de mañana (flexibilidad horaria).

- Te incorporarás a nuestra plantilla mediante un contrato en prácticas de una duración máxima de dos años, tras los cuales accederás a un plan de carrera dentro de la compañía.

- Te formaremos para que obtengas con nosotros la certificación conforme a la normativa financiera MIFID-II y la certificación aseguradora. Además formarás parte de un plan de formativo específico de desarrollo de competencias y habilidades para que te conviertas en el/la mejor asesor/a financiero.

Requisitos:

- Localización: Palma de Mallorca.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ¡Inicia con MAPFRE tu carrera como Asesor/a Financiero! (Palma de Mallorca).

RECEPCIONISTA CON INGLÉS Y/O FRANCÉS

Buscamos recepcionista para centro de bienestar y belleza, se trata de una posición estable, en la que inicialmente estarás contratado de forma temporal a través de Adecco, aunque con posibilidades de estabilidad y contratación directa con la empresa.

Se ofrece:

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Requisitos:

- Será necesario que cuentes con flexibilidad horaria, se trata de una jornada completa que podrá comprender turnos de mañana y de tarde.

- Además, valoraremos muy positivamente que cuentes con idiomas ya sea inglés y/o francés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista con inglés y/o francés en Palma de Mallorca.

ATENCIÓN AL CLIENTE (BILINGÜE ALEMÁN - ESPAÑOL)

Desde la Delegación de Adecco Mallorca nos encontramos en búsqueda de perfiles de atención al cliente para Contact Center situado en Palma de Mallorca.

Se ofrece:

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Te incorporarás a la plantilla desde el minuto uno y trabajarás a jornada completa en horario de 9:00 a 18:00 (una hora para comer).

- Se ofrece salario fijo.

Requisitos:

- Experiencia en atención al cliente, presencial o telefónico.

- Nivel bilingüe de alemán - español.

- Disponibilidad para trabajar fines de semana alternos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Atención al cliente (bilingüe alemán - español) en Palma de Mallorca.

MEDITALENT selecciona:

FISIOTERAPEUTAS PARA FRANCIA

Somos MediTalent, se necesitan fisioterapeutas para consultorios privados (clínicas privadas) en varias regiones de Francia. Trabajo estable y buenas condiciones laborales. Incorporación inmediata.

- Muchas vacantes.

Se ofrece:

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

- Ayuda para trámites administrativos (homologación de títulos y colegiación).

- Control de los idiomas (clases de idiomas con nosotros u orientación a otros centros).

- Acompañamiento para integrarse en el país de destino (alojamiento, movilidad...).

Requisitos:

- Grado en Fisioterapia. Título otorgado por un país de la Unión Europea.

- Nivel de francés a partir de B1.

- Enviar CV en francés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fisioterapeutas para Francia en Palma de Mallorca.

ENFERMERAS/OS PARA FRANCIA

Somos MediTalent, se necesitan enfermeros para trabajar en consultorios privados (clínicas privadas) en varias regiones de FRANCIA. Muy buenas condiciones laborales e incorporación inmediata.

- Muchas vacantes.

Se ofrece:

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

- Ayuda para trámites administrativos (homologación de títulos y colegiación).

- Control de los idiomas (clases de idiomas con nosotros u orientación a otros centros).

- Acompañamiento para integrarse en el país de destino (alojamiento, movilidad...).

Requisitos:

- Grado en Farmacia. Título otorgado por un país de la Unión Europea.

- Nivel de francés a partir de B1.

- Enviar CV en francés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ENFERMERAS/OS PARA FRANCIA en Palma de Mallorca.

FARMACÉUTICAS/OS PARA FRANCIA

Somos MediTalent, se necesitan farmacéuticos/as para trabajar en farmacias y hospitales en varias regiones de FRANCIA. Muy buenas condiciones laborales e incorporación inmediata.

- Muchas vacantes.

Se ofrece:

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

- Ayuda para trámites administrativos (homologación de títulos y colegiación).

- Control de los idiomas (clases de idiomas con nosotros u orientación a otros centros).

- Acompañamiento para integrarse en el país de destino (alojamiento, movilidad...).

Requisitos:

- Grado en Farmacia. Título otorgado por un país de la Unión Europea.

- Nivel de francés a partir de B1.

- Enviar CV en francés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de FARMACÉUTICAS/OS PARA FRANCIA en Palma de Mallorca.

MÉDICOS DE FAMILIA, DERMATÓLOGOS Y OFTALMÓLOGOS PARA FRANCIA para Palma de Mallorca

Publicado: 23/03/2022 - 13:51

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Somos MediTalent, consultoría especializada en la colocación de personal sanitario (médicos, enfermeros, fisioterapeutas, farmacéuticos, etc.) para trabajar en Francia y otros países francófonos.

Ofrecemos un servicio integral:

- Ayuda para trámites administrativos (homologación de títulos y colegiación)

- Control de los idiomas (clases de idiomas con nosotros u orientación a otros centros)

- Acompañamiento para integrarse en el país de destino (alojamiento, movilidad...)

Se necesitan médicos (Médicos de familia, Dermatólogos y Oftalmólogos) para trabajar en consultorios privados (clínicas privadas) en varias regiones de FRANCIA. Muy buenas condiciones laborales e incorporación inmediata.

- Estudios en Medicina y Título de Especialista otorgados por un país de la Unión Europea

- Nivel de francés a partir de B1

-Enviar CV en francés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médicos de familia, dermatólogos y oftalmólogos para Francia en Palma de Mallorca.

CAPABUS

CapaBus es una asociación de calidad de más de 25 empresas de autobuses tradicionales de Alemania. Los contratos de trabajo de larga duración, la remuneración según el convenio colectivo y el apoyo integral a los nuevos compañeros son algo natural. Buscamos conductores de autobús para servicios regulares en varios lugares interesantes de Alemania.

CAPABUS selecciona:

50 LINIENBUSFAHRER FÜR DEUTSCHLAND para Palma de Mallorca

Publicado: 21/03/2022 - 14:14

Muchas vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

CapaBus ist ein Qualitätsverbund von mehr als 25 privaten Busunternehmen in Deutschland. Langfristige Arbeitsverträge, eine tarifliche Vergütung und eine umfassende Betreuung neuer Kolleginnen und Kollegen sind eine Selbstverständlichkeit. Wir suchen Busfahrer-innen für den Linienverkehr an verschiedenen interessanten Standorten in Deutschland.

Unser Angebot:

-Langfristiger Vertrag, gutes Arbeitsklima

-Gute Vergütung mit der Möglichkeit von Überstunden; Zuschläge für Urlaub, Wochenenden und Überstunden.

-Unverheiratete mit Steuerklasse 1 erhalten in der Regel ein Grundgehalt von etwa 1.600-1.900 € netto, verheiratete Fahrer-innen etwa 2.000 € - 2.200 € netto. Zusätzlich gibt es pro Kind 219 Euro Kindergeld monatlich.

-Für den Anfang hat das Unternehmen erste Unterkünfte zur Verfügung. Bei der Suche nach einer endgültigen Wohnung erhalten Sie Unterstützung.

Anforderungen:

-Führerschein Klasse D, Führerschein E von Vorteil

-CAP de pasajeros (Eintrag.95 aktuell)

-Deutschkenntnisse mindestens auf Niveau A2

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 50 Linienbusfahrer für Deutschland en Palma de Mallorca.

50 CONDUCTORES/AS DE AUTOBÚS DE SERVICIO REGULAR URBANO PARA ALEMANIA para Palma de Mallorca

Publicado: 21/03/2022 - 13:45

Muchas vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

CapaBus es una asociación de calidad de más de 25 empresas de autobuses tradicionales de Alemania. Los contratos de trabajo de larga duración, la remuneración según el convenio colectivo y el apoyo integral a los nuevos compañeros son algo natural. Buscamos conductores de autobús para servicios regulares en varios lugares interesantes de Alemania.

Que se ofrece:

•Contrato de larga duración

•Buen ambiente de trabajo

•Buena remuneración con posibilidad de realizar horas extraordinarias; Remuneración extra de festivo, en fin de semana y horas extras. Un máximo de 56 horas extras mensuales es lo permitido por la ley.

•Por regla general, los conductores solteros, clase social I, reciben un sueldo neto sobre 1.600-1.900€, casados aprox 2.000€ - 2200€ netos. Por los niños en Alemania, actualmente el estado ayuda con 219 mensuales netos por niño.

•Cursos de alemán financiados

•Ayuda con el alojamiento. Para el comienzo la empresa dispone de primeros alojamientos. La empresa estará a su lado si prefieren alquilar otro adaptado a sus necesidades; familia, mascotas, etc..

•Pago de la mudanza de hasta 1.200€ a través de EURES

Requisitos

•Permiso de conducir clase D, valorado E

•CAP de viajeros en vigor

•Ideal con las primeras experiencias en transporte

•Conducción segura

•Nivel de alemán mínimo de A2. Posibilidad de curso gratuito y en linia.

•Persona responsable y acostumbrada al trabajo en turnos

Requisitos

•Permiso de conducir clase D, valorado E

•CAP de viajeros en vigor

•Ideal con las primeras experiencias en transporte

•Conducción segura

•Nivel de alemán mínimo de A2. Posibilidad de curso gratuito y en linia.

•Persona responsable y acostumbrada al trabajo en turnos

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 50 Conductores/as de autobús de servicio regular urbano para Alemania en Palma de Mallorca.

INTERLED SOUNDS & VISIONS

InterLED, Sounds & Visions lleva más de 15 años operando con éxito en las Islas Baleares y en Alemania. Somos expertos en la planificación y creación de conceptos de iluminación para cualquier propiedad, así como en su adquisición, instalación y servicio posterior. Nuestros clientes confían en nuestros conocimientos y experiencia en las siguientes áreas:

Iluminación interior

Iluminación exterior

Iluminación individual y exclusiva de la piscina

Sistemas de sonido y cine en casa, así como televisión

Debemos nuestra excelente reputación a la calidad y durabilidad de nuestros productos e instalaciones.

INTERLED SOUNDS & VISIONS selecciona:

TÉCNICO / INSTALADOR ELÉCTRICO para Palma de Mallorca

Publicado: 23/03/2022 - 11:24

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Sus tareas:

Realización de la instalación sobre el terreno de sistemas de iluminación y sonido. Esto incluye, en particular:

- El cableado de las luminarias en el exterior es resistente a la intemperie

- Instalación experta de luminarias en interiores

- Preparación e instalación de la fibra óptica en las zonas de piscina y spa

- Instalación y configuración de sistemas de sonido en áreas domésticas y profesionales

- Si es necesario, el tendido de cables en el exterior

- Si es necesario, trabajos de ranurado y enlucido de corta longitud en mampostería

Su perfil:

- Tiene un alto nivel de destreza manual, conocimientos técnicos y una forma de trabajar orientada al detalle

- Tiene una actitud de trabajo independiente orientada a la solución y al cliente

- Trabajas con cuidado y tienes sentido del orden, así como una forma de trabajar bien estructurada

- Tiene un trato seguro con los clientes

- Está abierto a aprender cosas nuevas

- Domina el español y el inglés hablado y escrito

- Tiene una mentalidad práctica y trabaja de forma independiente, concienzuda y orientada al servicio

- Tienes un permiso de conducir de clase B válido

- Lo ideal es que haya completado una formación técnica como electricista o técnico en electrónica

Ofrecemos

- Un lugar de trabajo permanente y moderno en El Círculo de Santa Ponsa y en toda la isla

- Actividades variadas con un amplio abanico de posibilidades creativas en un mercado prometedor y optimista

- Un lugar de trabajo en lugares siempre diferentes en Mallorca, las Islas Baleares y en Alemania

- Un ambiente familiar en forma de un equipo motivado y comprometido en el que tu opinión es importante y solicitada

- Herramientas de alta calidad, un teléfono móvil de empresa y, si es necesario, un coche de empresa

- Un salario atractivo y superior a la media

Su perfil:

Tiene un alto nivel de destreza manual, conocimientos técnicos y una forma de trabajar orientada al detalle

Tiene una actitud de trabajo independiente orientada a la solución y al cliente

Trabajas con cuidado y tienes sentido del orden, así como una forma de trabajar bien estructurada

Tiene un trato seguro con los clientes

Está abierto a aprender cosas nuevas

Domina el español y el inglés hablado y escrito

Tiene una mentalidad práctica y trabaja de forma independiente, concienzuda y orientada al servicio

Tienes un permiso de conducir de clase B válido

Lo ideal es que haya completado una formación técnica como electricista o técnico en electrónica

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico / Instalador eléctrico en Palma de Mallorca.