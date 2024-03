Cronoshare busca pintores autónomos y empresas de pintura

El sector de la pintura lleva encadenando varios años de crecimiento tras la caída sufrida con la pandemia del COVID-19. Desde ese momento no solo aumentó la facturación de las empresas productoras de pintura (que vieron crecer su actividad sobre todo en relación con la industria, así como con la decoración y la construcción de edificios e inmuebles), sino que la demanda de servicios de pintores y empresas de pintura también se ha mantenido en niveles bastante elevados.

Y es que, aunque la pandemia influyó negativamente en los datos del sector, a partir de 2021empezó a describirse una tendencia al alza que se mantiene en el panorama actual y que abre un amplio abanico de oportunidades para aquellas personas que quieren ejercer como pintores autónomos o que tienen una empresa de pintura.

Hoy en día, además, existen plataformas como Cronoshare, cuyo objetivo es facilitar el acceso de los emprendedores a las oportunidades que es posible encontrar a través de internet. No hay que olvidar que otro de los efectos que provocó la pandemia y el periodo de confinamiento fue el auge de la solicitud de servicios vía online. Desde entonces muchos clientes prefieren buscar servicios por esta vía, incluyendo servicios de pintura. No obstante, muchos profesionales autónomos y empresas todavía no han tenido la oportunidad de digitalizarse para ganar presencia en internet y poder aprovechar al máximo esta circunstancia.

Cronoshare es un Marketplace que pone en contacto a clientes que necesitan un determinado servicio con profesionales que pueden llevarlo a cabo. Los clientes envían una solicitud para el servicio requerido y proporcionan sus datos de contacto. Para acceder a estos datos, los profesionales deben utilizar la moneda virtual de la plataforma (los cronos). A partir de ahí, depende de ellos negociar las condiciones del servicio con el cliente contactado. Y, si finalmente este decide que no quiere contratar el servicio, al profesional se le devuelve una parte de esa inversión.

La plataforma abarca una gran variedad de sectores, incluyendo servicios relacionados con la construcción y las reformas, y, por supuesto, servicios de pintura. De hecho, según Celia Arroyo, del departamento de marketing de Cronoshare, los servicios de este tipo están muy demandados actualmente. Este es uno de los motivos por los que están buscando nuevos profesionales colaboradores que trabajen como pintores autónomos o que tengan su propia empresa de pintura: para cubrir las 12.000 solicitudes que, de media, reciben cada año por parte de clientes que están buscando este tipo de servicios.

Oferta de empleo para pintores / Shutterstock

¿Hacia dónde avanza el sector de la pintura en la construcción?

Los pintores de casas y edificios son profesionales imprescindibles para la construcción y el mantenimiento de todo tipo de inmuebles, tanto residenciales como comerciales. En este sentido, no es de extrañar que sus servicios estén tan solicitados.

No obstante, el sector está atravesando una situación en la que la falta de mano de obra cualificada cada vez es mayor. De acuerdo con el informe del Observatorio de la Fundación Laboral de la Construcción elaborado en 2023 (“La Formación Profesional en Edificación y Obra Civil”), la escasez de profesionales podría afectar al desarrollo de la actividad constructiva en el futuro.

En concreto, en este informe se incide en la importancia del sector de la construcción como motor económico y generador de empleo, y se pone de relieve la demanda que existe actualmente de profesionales especializados en distintos oficios, entre los que incluyen a los pintores.

Sin embargo, parece que en el período de 2008 a 2022 la cantidad de personas ocupadas menores de 30 años dentro del sector de la construcción se redujo del 25,2% al 9,2%, mientras que las personas mayores de 50 años suponían, ya en ese año, el 35%. Esto quiere decir que en los últimos años la fuerza laboral dentro del sector de la construcción está constituida por aquellas personas que previsiblemente se jubilarán a corto o medio plazo, con todas las consecuencias que ello supone.

A pesar de que hay aspectos como la elevada inflación, la subida de los tipos de interés o la ralentización de la actividad económica que contribuyen a una reducción de la demanda de servicios, no hay que perder de vista el efecto que pueden tener distintas ayudas y subvenciones, como los fondos Next Generation.

De hecho, en el informe del Observatorio de la Fundación Laboral de la Construcción estiman también que estos fondos traerán consigo una elevada demanda de profesionales para acometer la actividad constructiva vinculada a los mismos. Las conclusiones que se extraen de todo esto en el ya mencionado informe, es que existe una necesidad urgente de talento cualificado.

Por lo tanto, el sector de la pintura dentro del ámbito de la construcción puede ser una apuesta interesante para aquellas personas que quieran aprender una profesión y que deseen emprender su propio negocio en el futuro. De hecho, a medida que los pintores de generaciones anteriores se vayan jubilando, las oportunidades de trabajo seguirán creciendo para los pintores más jóvenes, teniendo en cuenta la demanda actual de servicios de pintura.

Este es otro ámbito en el que plataformas como Cronoshare pueden resultar de gran ayuda, ya que pueden convertirse en el impulso de aquellos jóvenes emprendedores que quieran abrirse camino en el sector de la pintura de casas y que no sepan muy bien por dónde empezar. Al poder abrir un perfil profesional de forma gratuita en la plataforma tienen la posibilidad de crear un escaparate online en el que mostrar sus servicios, con un coste previsiblemente menor que el tendría crear y posicionar su propia página web. Y, además de ganar cierta presencia en internet, pueden ir aumentando poco a poco su cartera de clientes, controlando la inversión que quieren realizar en cada momento.