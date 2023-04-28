ASSEMBLEA PER VILAFRANCA (ASSEMBLEA PER VILAFRANCA)
1. JOAN NICOLAU MATEU
2. MARINA NICOLAU DOMINGUEZ
3. PAU PALOU BAUZA
4. AINA SASTRE BAUZA
5. ESTEVE ARTIGUES ROIG
6. MARGALIDA QUETGLAS BARCELO
7. JAUME JAUME ROIG
8. MARGARITA OLIVER BAUZA
9. MATEU CATALA HORRACH
10. JOVANNA SCHAEFER
11. ALEXANDRE ROBLEDO FERNANDEZ
Suplentes
1. MARGALIDA ESTRANY ROSSELLO
2. SEBASTIAN LUIS MIGUEL VINARDELL CANO
3. APOL-LONIA ROSSELLO BARCELO
4. GUILLERMO BARCELO NICOLAU
5. ANTONIA SANSO SASTRE
6. JAUME ALCOVER MAYOL
7. MARIA NICOLAU NICOLAU
8. ANTONI NOGUERA TOMAS
9. MAGDALENA SASTRE MASCARO
PARTIT PER AL POBLE (PXP)
1. MONTSERRAT ROSELLO NICOLAU
2. FRANCISCA BAUZA GARI
3. RAMIRO AMURRIO FERNANDEZ
4. MARTA OLIVER AMENGUAL
5. MATEU PONS GARI
6. GREGORIO BAUZA ARTIGUES
7. CATALINA BAUZA ARTIGUES
8. FRANCISCA MARIA MESTRE VENY
9. ANTONIO BARCELO BENNASAR
10. MARGARITA MESTRE VENY
11. ANA MICAELA VAQUER FERRER
Suplentes
1. JAIME CATALA ROSSELLO
2. MARIA NICOLAU BAUZA
3. MARIO ALBERTO MALENQUE NUÑEZ
4. MARIA CRISTINA ROSSELLO PALET