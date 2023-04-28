 PARTIDO POPULAR (PP)

1. JUAN RODRÍGUEZ GINARD

2. GUILLEM FRANCESC MAS BONET

3. DOLORES SÁNCHEZ BONET

4. PATRICIA MESQUIDA AMOR

5. MIGUEL RIGO BARAHONA

6. JOSÉ MARÍA ABADÍA CASTAÑO

7. ANTONIO MATAS SÁNCHEZ

8. ANTÒNIA MARIA PORTELL SALAS

9. FRANC GARÍ BAUZÀ

10. MARTA GARCÍA GARCÍA

11. TONI DALMAU ALOMAR

12. MARGARIDA CERDÀ ROIG

13. ROSA GALMÉS SERRA

Suplentes

1. Mª TERESA GALLEGO FRAU

2. JUAN ROSSELLÓ NADAL

3. ANDREU PORTELL SIMARRO

4. MARÍA BONET RIGO

5. JESÚS MARTÍNEZ ALCALÁ

6. MARGARITA MESQUIDA ROSSELLÓ

7. LORENZO MAYA PÉREZ

8. CLAUDIA ABADÍA REYNÉS

9. JENNY QUISQUELLA MATOS PERALTA

10. BARTOLOMÉ LUIS MASSANET MESQUIDA

VOX

1. JUAN SALVA BAUZA

2. ANTONIO GONZALEZ GARCIA

3. ENRIQUE LUIS RODRIGUEZ VIVAS

4. CRISTINA MESQUIDA AMOR

5. NATALIA MOYA MAESTRO

6. SIMO ENRIC SALVA BONET

7. ANNA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ

8. GUILLERMO JOSE BONET MEJIAS

9. ANDRES PINTADO OLIVER

10. ANNA SOFIA SALVA I BONET

11. MIGUEL PUIG FORTEZA

12. MARIA LUISA JIMENEZ JIMENEZ

13. CARMEN OJEDA OROÑO

Suplentes

1. ANTONIO GASPAR GILI MILLAN

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. SEBASTIANA GOMILA AMENGUAL

2. BERNAT BONET SALOM

3. MIQUEL ÁNGEL MARTÍ FERNÁNDEZ

4. JUAN MAS RIGO

5. MARIA ESPERANÇA PIÑA VILLALONGA

6. ALEJANDRO MORENO FERNÁNDEZ

7. FRANCISCA MAYOL ORELL

8. CLAUDIO MAURICIO MALZONE

9. CATALINA LUSQUIÑOS VIDAL

10. JOAN CARLES VILLALONGA PIÑA

11. MARIA ANTONIA PASCUAL MORA

12. CATALINA FULLANA SALVÁ

13. RAFEL BAUZÁ GOMILA

Suplentes

1. MARIA GIBERT VIVES

SOM SES SALINES COALICIÓ COLONIA SANT JORDI (SC)

1. COLAU ESCALES SALVA

2. FRANCISCO JOSÉ PARRONDO ALACID

3. JOSÉ GARCIA REVERT

4. ALEXANDRA LEMBKE PEPLAU

5. YUDRIANE ORTIZ OBRADOR

6. EDITH GISSELLE ZARACHO CABALLERO

7. MARIA GABRIELA MANRESA MANRESA

8. MARC ESCALES ROCA

9. JOSE SEVILLA VITORIA

10. JOANA ZARCA CULEBRA

11. JERONIMO MAS VICENS

12. GLORIA MARIA GARCIA ALBA

13. FERNANDO ALCANTARA RIVERO

Suplentes

1. EUGENIO MANUEL SAMPAIO SOARES

2. BARTOMEU PIZA ROMAGUERA

3. MIGUEL ROCA PUIGROS

4. SIGRUN RAPOLD KRECH

5. MIREIA ESCALES ROCA

ENDAVANT SES SALINES (PSIB-PSOE - MÉS PER MALLLORCA - INDEPENDENTS)

1. BERNAT ROIG GALMES

2. MARIA MERCEDES SALAS ALFONSO

3. ANTONIA GARCIAS URENDEZ

4. JOSEFINA TUR MARI

5. MIQUEL FONTIRROIG MAS

6. ANA MARIA PERALTA MARTINEZ

7. JOSE LUIS BASTANTE BENITO

8. APOL.LONIA MARIA SALOM BONET

9. INMACULADA LOPEZ GARCIAS

10. ANDRES BONET GALMES

11. MARINA BALLESTER BONET

12. JULIAN GARCIAS BURGUERA

13. MANUEL LEO SAPERE ESTEVE

Suplentes

1. MARIA DEL CARMEN MEDINA CABALLERO

2. AINA MARIA BALLESTER BONET

3. MARIA LUISA SUREDA GARCIA

4. JOAN BONET MESQUIDA

5. RACHID BOUZIDI BOUZIDI

6. MARIA BURGUERA OLIVER

7. FRANCISCO GALLEGO BONET

8. FRANCISCO OBRADOR VIDAL

9. JAIME POU MOLL

10. MICAELA VIDAL SERRA  