PARTIDO POPULAR (PP)
1. JUAN RODRÍGUEZ GINARD
2. GUILLEM FRANCESC MAS BONET
3. DOLORES SÁNCHEZ BONET
4. PATRICIA MESQUIDA AMOR
5. MIGUEL RIGO BARAHONA
6. JOSÉ MARÍA ABADÍA CASTAÑO
7. ANTONIO MATAS SÁNCHEZ
8. ANTÒNIA MARIA PORTELL SALAS
9. FRANC GARÍ BAUZÀ
10. MARTA GARCÍA GARCÍA
11. TONI DALMAU ALOMAR
12. MARGARIDA CERDÀ ROIG
13. ROSA GALMÉS SERRA
Suplentes
1. Mª TERESA GALLEGO FRAU
2. JUAN ROSSELLÓ NADAL
3. ANDREU PORTELL SIMARRO
4. MARÍA BONET RIGO
5. JESÚS MARTÍNEZ ALCALÁ
6. MARGARITA MESQUIDA ROSSELLÓ
7. LORENZO MAYA PÉREZ
8. CLAUDIA ABADÍA REYNÉS
9. JENNY QUISQUELLA MATOS PERALTA
10. BARTOLOMÉ LUIS MASSANET MESQUIDA
VOX
1. JUAN SALVA BAUZA
2. ANTONIO GONZALEZ GARCIA
3. ENRIQUE LUIS RODRIGUEZ VIVAS
4. CRISTINA MESQUIDA AMOR
5. NATALIA MOYA MAESTRO
6. SIMO ENRIC SALVA BONET
7. ANNA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ
8. GUILLERMO JOSE BONET MEJIAS
9. ANDRES PINTADO OLIVER
10. ANNA SOFIA SALVA I BONET
11. MIGUEL PUIG FORTEZA
12. MARIA LUISA JIMENEZ JIMENEZ
13. CARMEN OJEDA OROÑO
Suplentes
1. ANTONIO GASPAR GILI MILLAN
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. SEBASTIANA GOMILA AMENGUAL
2. BERNAT BONET SALOM
3. MIQUEL ÁNGEL MARTÍ FERNÁNDEZ
4. JUAN MAS RIGO
5. MARIA ESPERANÇA PIÑA VILLALONGA
6. ALEJANDRO MORENO FERNÁNDEZ
7. FRANCISCA MAYOL ORELL
8. CLAUDIO MAURICIO MALZONE
9. CATALINA LUSQUIÑOS VIDAL
10. JOAN CARLES VILLALONGA PIÑA
11. MARIA ANTONIA PASCUAL MORA
12. CATALINA FULLANA SALVÁ
13. RAFEL BAUZÁ GOMILA
Suplentes
1. MARIA GIBERT VIVES
SOM SES SALINES COALICIÓ COLONIA SANT JORDI (SC)
1. COLAU ESCALES SALVA
2. FRANCISCO JOSÉ PARRONDO ALACID
3. JOSÉ GARCIA REVERT
4. ALEXANDRA LEMBKE PEPLAU
5. YUDRIANE ORTIZ OBRADOR
6. EDITH GISSELLE ZARACHO CABALLERO
7. MARIA GABRIELA MANRESA MANRESA
8. MARC ESCALES ROCA
9. JOSE SEVILLA VITORIA
10. JOANA ZARCA CULEBRA
11. JERONIMO MAS VICENS
12. GLORIA MARIA GARCIA ALBA
13. FERNANDO ALCANTARA RIVERO
Suplentes
1. EUGENIO MANUEL SAMPAIO SOARES
2. BARTOMEU PIZA ROMAGUERA
3. MIGUEL ROCA PUIGROS
4. SIGRUN RAPOLD KRECH
5. MIREIA ESCALES ROCA
ENDAVANT SES SALINES (PSIB-PSOE - MÉS PER MALLLORCA - INDEPENDENTS)
1. BERNAT ROIG GALMES
2. MARIA MERCEDES SALAS ALFONSO
3. ANTONIA GARCIAS URENDEZ
4. JOSEFINA TUR MARI
5. MIQUEL FONTIRROIG MAS
6. ANA MARIA PERALTA MARTINEZ
7. JOSE LUIS BASTANTE BENITO
8. APOL.LONIA MARIA SALOM BONET
9. INMACULADA LOPEZ GARCIAS
10. ANDRES BONET GALMES
11. MARINA BALLESTER BONET
12. JULIAN GARCIAS BURGUERA
13. MANUEL LEO SAPERE ESTEVE
Suplentes
1. MARIA DEL CARMEN MEDINA CABALLERO
2. AINA MARIA BALLESTER BONET
3. MARIA LUISA SUREDA GARCIA
4. JOAN BONET MESQUIDA
5. RACHID BOUZIDI BOUZIDI
6. MARIA BURGUERA OLIVER
7. FRANCISCO GALLEGO BONET
8. FRANCISCO OBRADOR VIDAL
9. JAIME POU MOLL
10. MICAELA VIDAL SERRA