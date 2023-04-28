PARTIDO POPULAR
1. MARTÍN ÁNGEL TORRES VALLS
2. ROCÍO ROMERO GALERA
3. MACIANA ALOMAR BAUZÀ
4. CATALINA TOUS SEGUÍ
5. IVÁN ROMUALDO MESA BAEZ
6. MAGDALENA MORAGUES FEMENÍAS
7. MIQUEL GABRIEL BELTRÁN MARTORELL
8. JAIME PICÓ COLL
9. JUAN MAS MARCH
10. MARÍA ANTONIA ESTELRICH CALAFAT
11. JUAN JOSÉ FERRER JORGE
12. JUAN LLABRÉS BESTARD
13. BÁRBARA MOLINAS ALZAMORA
14. JUAN CURIENT ESTELRICH
15. MAGDALENA LUISA COMAS ALONSO
16. ANTONIO EXTREMERA MATEO
17. MARÍA ELENA SANZ SAHAGÚN
Suplentes
1. JAVIER GÓMEZ TAULER
2. ANA BELÉN SÁNCHEZ FRAILE
3. ANTONIO FERRAGUT QUETGLAS
4. PATRICIA GARRIDO JACKSON
5. TONI CARBONELL TORRENS
6. JUAN QUETGLAS GAYÁ
7. MARÍA DEL CARMEN ROSSELLÓ ROIG
8. MIGUEL ROSSELLÓ SALVÁ
9. JOAN BONAFÉ MATEU
10. MARÍA ROSA PASTOR GUAL
Partido Socialista de Illes Balears (PSIB-PSOE)
1. FRANCISCO BERGAS PASTOR
2. FRANCISCA GAMUNDI PENWILL
3. MARIA ANTONIA CIFRE CALAFAT
4. JOAN RAFEL GOMEZ TAULER
5. OMAR LAMIN ABEIDI
6. BEATRIZ GAMUNDI MOLINAS
7. GUILLERMO PERELLO GIL
8. JESUS TAMARIT GARCIA
9. SALVADOR COLOMER COSTA
10. ANTONIA PERELLO LLULL
11. JUAN JOSE IGLESIAS LOZANO
12. JOANA MARIA CALAFAT ESTELRICH
13. NEUS PERELLO BALMES
14. JULIE SHARON ANDERSON
15. FRANCISCO OLEA VALLEJO
16. ANGELA PERELLO MATAS
17. MIGUEL CIFRE FERRER
Suplentes
1. JOSEP GAYA MAS
2. ISABEL COMAS BARCELO
3. MATAR NIANG FAYE
4. MARIA MONJO FORNES
5. CARMEN GARCIA VILLAR
COALICIÓ CONVERGENCIA (COALICIÓ CONVERGENCIA)
1. JOAN MONJO ESTELRICH
2. EUGENIO GARRIDO VIVAS
3. ANA MARIA RODRÍGUEZ ARBONA
4. MIGUEL ESTELRICH VANRELL
5. FRANCISCA IGNACIO PUJADAS
6. MARIA MAGDALENA AMENGUAL RIUTORT
7. FRANCISCO DAVID MULET MORAGUES
8. MIGUEL CLADERA ROSSELLÓ
9. FRANCISCA MARIA CALVO SASTRE
10. ANTONIA FRONTERA DALMAU
11. JAUME SERRA RIERA (EL PI)
12. JOANA LLULL MOLINAS
13. ANTONIO GARCIA MINGORANCE
14. MAGDALENA VIVES FERNÁNDEZ (EL PI)
15. ANTONIO RAYA SÁNCHEZ
16. MARIA MAGDALENA MARIMÓN MAS
17. FELIPE ESPINA MARCHENA
Suplentes
1. ALFREDO GALLEGO CEJALVO
2. RAFAEL SASTRE MANRESA
3. MARIA ADRIANA NEGRU
4. ENCARNACIÓN SALES GUTIÉRREZ
5. MARILÉN ROSSELLÓ ROIG
6. ROSARIO SÁNCHEZ ALCALDE
7. ÁNGELA APARECIDA FERNANDES ALBERTO
8. MIQUEL PUIGSERVER PASTOR
9. PABLO ALEJANDRO VALTOLINA
10. FRANCISCO LUIS MORALES RODRÍGUEZ
FRENTE OBRERO (FO)
1. Alexandre Jordi Hoffmann Molinas
2. Julia Galindo López
3. Sarah Martín Agrícola
4. María Icíar Font Ortigosa
5. Bruno Rodríguez Fernández
6. Nuria Lobo Córcoles
7. Carlos Federico Sánchez Sejas
8. Jose Antonio Sobreviela Silvente
9. Selva Lucía Belmaña López
10. Irene Nieto Vidal
11. Fernando Pérez Ozonas
12. Maite Guerrico Cruz
13. Marcos Álvarez Ballesteros
14. Jaime Navarro Romero
15. Laura Barrenengoa Clemente
16. Silvia Amo Sanz
17. Marina Díaz Orti
Suplentes
1. Josep Pascual Avaria
2. Samuel Pryzbyl Nieto
3. Marina Blasco López