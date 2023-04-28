 PARTIDO POPULAR

1. MARTÍN ÁNGEL TORRES VALLS

2. ROCÍO ROMERO GALERA

3. MACIANA ALOMAR BAUZÀ

4. CATALINA TOUS SEGUÍ

5. IVÁN ROMUALDO MESA BAEZ

6. MAGDALENA MORAGUES FEMENÍAS

7. MIQUEL GABRIEL BELTRÁN MARTORELL

8. JAIME PICÓ COLL

9. JUAN MAS MARCH

10. MARÍA ANTONIA ESTELRICH CALAFAT

11. JUAN JOSÉ FERRER JORGE

12. JUAN LLABRÉS BESTARD

13. BÁRBARA MOLINAS ALZAMORA

14. JUAN CURIENT ESTELRICH

15. MAGDALENA LUISA COMAS ALONSO

16. ANTONIO EXTREMERA MATEO

17. MARÍA ELENA SANZ SAHAGÚN

Suplentes

1. JAVIER GÓMEZ TAULER

2. ANA BELÉN SÁNCHEZ FRAILE

3. ANTONIO FERRAGUT QUETGLAS

4. PATRICIA GARRIDO JACKSON

5. TONI CARBONELL TORRENS

6. JUAN QUETGLAS GAYÁ

7. MARÍA DEL CARMEN ROSSELLÓ ROIG

8. MIGUEL ROSSELLÓ SALVÁ

9. JOAN BONAFÉ MATEU

10. MARÍA ROSA PASTOR GUAL

Partido Socialista de Illes Balears (PSIB-PSOE)

1. FRANCISCO BERGAS PASTOR

2. FRANCISCA GAMUNDI PENWILL

3. MARIA ANTONIA CIFRE CALAFAT

4. JOAN RAFEL GOMEZ TAULER

5. OMAR LAMIN ABEIDI

6. BEATRIZ GAMUNDI MOLINAS

7. GUILLERMO PERELLO GIL

8. JESUS TAMARIT GARCIA

9. SALVADOR COLOMER COSTA

10. ANTONIA PERELLO LLULL

11. JUAN JOSE IGLESIAS LOZANO

12. JOANA MARIA CALAFAT ESTELRICH

13. NEUS PERELLO BALMES

14. JULIE SHARON ANDERSON

15. FRANCISCO OLEA VALLEJO

16. ANGELA PERELLO MATAS

17. MIGUEL CIFRE FERRER

Suplentes

1. JOSEP GAYA MAS

2. ISABEL COMAS BARCELO

3. MATAR NIANG FAYE

4. MARIA MONJO FORNES

5. CARMEN GARCIA VILLAR

COALICIÓ CONVERGENCIA (COALICIÓ CONVERGENCIA)

1. JOAN MONJO ESTELRICH

2. EUGENIO GARRIDO VIVAS

3. ANA MARIA RODRÍGUEZ ARBONA

4. MIGUEL ESTELRICH VANRELL

5. FRANCISCA IGNACIO PUJADAS

6. MARIA MAGDALENA AMENGUAL RIUTORT

7. FRANCISCO DAVID MULET MORAGUES

8. MIGUEL CLADERA ROSSELLÓ

9. FRANCISCA MARIA CALVO SASTRE

10. ANTONIA FRONTERA DALMAU

11. JAUME SERRA RIERA (EL PI)

12. JOANA LLULL MOLINAS

13. ANTONIO GARCIA MINGORANCE

14. MAGDALENA VIVES FERNÁNDEZ (EL PI)

15. ANTONIO RAYA SÁNCHEZ

16. MARIA MAGDALENA MARIMÓN MAS

17. FELIPE ESPINA MARCHENA

Suplentes

1. ALFREDO GALLEGO CEJALVO

2. RAFAEL SASTRE MANRESA

3. MARIA ADRIANA NEGRU

4. ENCARNACIÓN SALES GUTIÉRREZ

5. MARILÉN ROSSELLÓ ROIG

6. ROSARIO SÁNCHEZ ALCALDE

7. ÁNGELA APARECIDA FERNANDES ALBERTO

8. MIQUEL PUIGSERVER PASTOR

9. PABLO ALEJANDRO VALTOLINA

10. FRANCISCO LUIS MORALES RODRÍGUEZ

FRENTE OBRERO (FO)

1. Alexandre Jordi Hoffmann Molinas

2. Julia Galindo López

3. Sarah Martín Agrícola

4. María Icíar Font Ortigosa

5. Bruno Rodríguez Fernández

6. Nuria Lobo Córcoles

7. Carlos Federico Sánchez Sejas

8. Jose Antonio Sobreviela Silvente

9. Selva Lucía Belmaña López

10. Irene Nieto Vidal

11. Fernando Pérez Ozonas

12. Maite Guerrico Cruz

13. Marcos Álvarez Ballesteros

14. Jaime Navarro Romero

15. Laura Barrenengoa Clemente

16. Silvia Amo Sanz

17. Marina Díaz Orti

Suplentes

1. Josep Pascual Avaria

2. Samuel Pryzbyl Nieto

3. Marina Blasco López  