MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. SEBASTIÀ LLITERES LLITERES
2. MARTA ESCODA TROBAT
3. BARTOMEU GARÍ SALLERAS
4. MARIA VAQUER VIEDMA
5. ANTONIO SASTRE BAUÇÀ
6. ANTÒNIA MARIA AMENGUAL SALLERAS
7. FÈLIX AMENGUAL BARCELÓ
8. AIXA LEIVA JULIÀ
9. BALTASAR FERRER BALLESTER
10. BÀRBARA CORTÉS SEGURA
11. MARIA DELS ANGELS DOMÍNGUEZ BARCELÓ
12. BARTOMEU SASTRE MARTORELL
13. MARIA ROSA JUAN MOLL
Suplentes
1. BARTOMEU BARCELÓ OLIVER
2. XISCA MARIA JULIÀ MÓRA
3. MIQUEL GRIMALT MELIÀ "DE CAN FOSSÀ"
4. ROSA ROTGER FONT
5. ANTONI MANUEL GORRIAS DURAN
6. MARÍ NADAL CARME
7. MAYA BARRANTES EMILIO
8. MARIA JUAN ORELL "DE CA NA LLUÏSSONA"
9. MIQUEL MORLÀ VICENÇ
10. JOANA MORA CERDÀ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARIA AGNÈS SAMPOL SABATER
2. JOAN OBRADOR GORNALS
3. MARÍA BLANCO SORELL
4. RAFAEL MESQUIDA BELTRÁN
5. MIREIA CARDELL SAGRERAS
6. MATEO SUÑER SERVERA
7. MARÍA RAMOS GÓMEZ
8. ANTONI MESQUIDA MARTORELL
9. TERESA JULIÀ JULIÀ
10. JOAN MORA ROSSELLÓ
11. ANDREA NÚÑEZ PÉREZ
12. CATALINA GORNALS PEDREGOSA
13. MATEU NADAL NICOLAU
Suplentes
1. FRANCISCO JAVIER FELIU ROMÁN
2. MIREIA ESCUDERO TABERNER
3. MIGUEL SAGRERAS PICORNELL
4. MATEO VENY FERRER
5. FRANCISCA PALERM GORNALS
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. FRANCISCA MORA VENY
2. ANTONI SASTRE VANRELL
3. JAUME MARTORELL MESQUIDA
4. MARIA ANTÒNIA MELIÀ SAMPOL
5. POL SALLERAS PLA
6. MARIA ANTÒNIA VENY SERRA
7. GABRIEL MESQUIDA VENY
8. CATALINA GARAU SITJAR
9. BERNAT BARON FRESNEDA
10. MIQUELA BORDOY OBRADOR
11. BARTOMEU MORA MULET
12. FRANCISCA MARIA BENNASSAR GELABERT
13. JUAN NICOLAU SALLERAS
Suplentes
1. MARIA ANTÒNIA POU VAQUER
2. ADRIÁN ARAGUNDE SALOM
3. ARIADNA GIL CAMPOS
4. MARC PRIETO GORNALS
5. MARGALIDA PALERM MELIÀ
6. MIQUEL AGUILÓ FUSTER
7. ANTÒNIA ROSSELLÓ TOMÁS
8. JUAN MATEO MATAS SANCHO
9. MARGARITA MELIÀ MORA
10. GASPAR MORA MULET
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. MIGUEL ANGEL VENY MESTRE
2. MARIELA DE JESUS RUIZ MEZA (Independiente)
3. JOANA MARIA FERNANDEZ VALCANERAS (Independiente)
4. BARTOLOME MORA ORDOÑEZ
5. ELENA RODRIGUEZ BERMEJO (Independiente)
6. CRISTINA CERDA PEDROCHE (Independiente)
7. JUAN GELABERT MESTRE (Independiente)
8. VERONICA KARINA BURGOS MINUCHE (Independiente)
9. LLORENÇ GRIMALT VENY (Independiente)
10. YUDELKA DEL ROSARIO ALMONIE RODRIGUEZ (Independiente)
11. JUAN SERRANO RUEDA (Independiente)
12. JUANA ANA ABRAHAM DOMINGUEZ
13. JAVIER PONCE MORA (Independiente)