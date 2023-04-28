 PARTIDO POPULAR

1. JAIME FERRIOL MARTÍ

2. CATALINA VANRELL MASCARÓ

3. MIQUEL VANRELL FONT (Independiente)

4. MARGARITA NEGRE VANRELL (Independiente)

5. MIQUEL PONS FERRIOL

6. BARTOLOMÉ SERRA MAS

7. GABRIEL VANRELL MASCARÓ

8. JEFFERSON ALEXANDER CAMACHO ACURIO

9. BARTOMEU QUETGLAS MAS (Independiente)

10. FRANCISCA FERRIOL SASTRE

11. ANTONI MULET CAMPINS

Suplentes

1. MAGDALENA BERGAS SABATER

2. JOSÉ MARÍA GINARD LLULL (Independiente)

3. JAIME BERGAS FONT

4. NELLY MARGOTH ACURIO CALERO

5. JUAN SABATER BERGAS

Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)

1. RAFAEL AULET GALMES

2. AINA MARIA BERGAS FONS

3. MARTI FERRIOL PONS

4. LAURA MORADO WUNDERLICH

5. ANTONIO JULIAN MORENO MARTINEZ

6. BARBARA-ANA FERRIOL GALMES

7. RAFAEL MOREY SANZ

8. ROSA MARIA ALCOVER COLOM

9. MARIA MAGDALENA CLADERA PIRA

10. FRANCISCA BERGAS FRAU

11. PEDRO OLIVER AUBA

Suplentes

1. ANTONIA TORELLO MARTI

2. CATALINA MOREY FERRIOL

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. BERNAT QUETGLAS JORDÀ "XEREMIA"

2. CATERINA AGNÈS MUNAR PASCUAL

3. MARIA MAGDALENA VANRELL FONT "COVETES"

4. GABRIEL FERRIOL BERGAS

5. FRANCISCA NEUS CIFRE MAS

6. BERNADÍ J. GUAL MAS "BERNA"

7. MARIA MARGALIDA PERELLÓ PONS

8. ROBERT GARCIA PROVENÇAL

9. CATALINA INÈS PERELLÓ CARBONELL

10. CATALINA FONT TRIAY

11. GUILLEM JORDÀ BAUÇÀ

Suplentes

1. MARGALIDA COLOMBRAM QUETGLAS

2. KIKA MUNAR PASCUAL

3. JOAN GELABERT MAS 