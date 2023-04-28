PARTIDO POPULAR
1. JAIME FERRIOL MARTÍ
2. CATALINA VANRELL MASCARÓ
3. MIQUEL VANRELL FONT (Independiente)
4. MARGARITA NEGRE VANRELL (Independiente)
5. MIQUEL PONS FERRIOL
6. BARTOLOMÉ SERRA MAS
7. GABRIEL VANRELL MASCARÓ
8. JEFFERSON ALEXANDER CAMACHO ACURIO
9. BARTOMEU QUETGLAS MAS (Independiente)
10. FRANCISCA FERRIOL SASTRE
11. ANTONI MULET CAMPINS
Suplentes
1. MAGDALENA BERGAS SABATER
2. JOSÉ MARÍA GINARD LLULL (Independiente)
3. JAIME BERGAS FONT
4. NELLY MARGOTH ACURIO CALERO
5. JUAN SABATER BERGAS
Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE)
1. RAFAEL AULET GALMES
2. AINA MARIA BERGAS FONS
3. MARTI FERRIOL PONS
4. LAURA MORADO WUNDERLICH
5. ANTONIO JULIAN MORENO MARTINEZ
6. BARBARA-ANA FERRIOL GALMES
7. RAFAEL MOREY SANZ
8. ROSA MARIA ALCOVER COLOM
9. MARIA MAGDALENA CLADERA PIRA
10. FRANCISCA BERGAS FRAU
11. PEDRO OLIVER AUBA
Suplentes
1. ANTONIA TORELLO MARTI
2. CATALINA MOREY FERRIOL
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. BERNAT QUETGLAS JORDÀ "XEREMIA"
2. CATERINA AGNÈS MUNAR PASCUAL
3. MARIA MAGDALENA VANRELL FONT "COVETES"
4. GABRIEL FERRIOL BERGAS
5. FRANCISCA NEUS CIFRE MAS
6. BERNADÍ J. GUAL MAS "BERNA"
7. MARIA MARGALIDA PERELLÓ PONS
8. ROBERT GARCIA PROVENÇAL
9. CATALINA INÈS PERELLÓ CARBONELL
10. CATALINA FONT TRIAY
11. GUILLEM JORDÀ BAUÇÀ
Suplentes
1. MARGALIDA COLOMBRAM QUETGLAS
2. KIKA MUNAR PASCUAL
3. JOAN GELABERT MAS