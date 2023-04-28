VOX
1. MARIA VIDAL BENNASAR
2. PEDRO SIERRA FUSTER
3. VICENTE JAVIER VAN BUUREN SANCHIS
4. CRISTINA LLADO GARCIA
5. BERNAT FORTEZA ALOU
6. MARIA MAGDALENA OLIVER MESTRE
7. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ CUESTA
8. JESUS CABRERA SANNICOLAS
9. PILAR TAPIA COLLADO
10. SERGIO RODRIGUEZ FARRE
11. BARBARA SUÑER OLIVER
12. MARIA DEL MAR LLADO GARCIA
13. MIQUEL CALDENTEY JUAN
14. BARTOLOME TIMONER GAYA
15. FRANCESC BERMEJO NICOLAU
16. MARIA INMACULADA ARENAS SOLERA
17. ALBERTO LOPEZ VIVES
Suplentes
1. VANESSA HANNERSDORFER NICOLAU
2. JUAN BARCELO RIGO
3. ANTONIO SALVA VERD
BLOC PER FELANITX-MÉS PER MALLORCA (BLOC-MÉS)
1. MIQUEL LLUÍS MESTRE MESTRE (BLOC-MÉS)
2. MARIA MESQUIDA ARTIGUES (BLOC-MÉS)
3. MIQUEL ROSSELLÓ MESQUIDA (BLOC-MÉS)
4. MAGDALENA GARCIA ADROVER (BLOC-MÉS)
5. MIQUEL SERVERA MAIMÓ (BLOC-MÉS)
6. CATERINA OBRADOR ESTELRICH (BLOC-MÉS)
7. TONI MESTRE HERNÁNDEZ (BLOC-MÉS)
8. FRANCINA MAS BARCELÓ (BLOC-MÉS)
9. BIEL FIOL RIGO (BLOC-MÉS)
10. ISABEL MONTERO MORÁN (BLOC-MÉS)
11. MIQUEL CALDENTEY OLIVER (BLOC-MÉS)
12. VICTÒRIA VIDAL JUAN (BLOC-MÉS)
13. MATIAS CAPÓ VALLBONA (BLOC-MÉS)
14. MARIA LEIVA OLIVER (BLOC-MÉS)
15. LLUÍS ANDREU OLIVER OBRADOR (BLOC-MÉS)
16. XISCA MUÑOZ NICOLAU (BLOC-MÉS)
17. PAU MASSUTÍ BALLESTER (BLOC-MÉS)
Suplentes
1. CARLOTA SOCIAS PUYOL (BLOC-MÉS)
2. MIGUEL S. TUR CAPÓ (BLOC-MÉS)
3. CARMEN MOYANO GONZÁLEZ (BLOC-MÉS)
4. TOMEU ESTELRICH MASSUTÍ (BLOC-MÉS)
5. M. ÁNGELES BETANZOS ESPINOSA (Independiente)
Partido Socialista de Illes Balears (PSOE)
1. FRANCISCO DUARTE BARCELO
2. DAMIANA MASSUTI GOMEZ
3. JOSE IGNACIO HIDALGO GONZALEZ
4. SANDRA LOPEZ RENDON
5. MARC BONET BREIJO
6. MARIA GRACIA GONZALEZ LOPEZ
7. JOAN RIGO OBRADOR
8. ANA MARIA RUIZ MOLINA
9. JOAN CARLES JULIA CUENCA
10. AYA AHSSAKOU BENKDIR
11. MANUEL AMORES LOPEZ
12. MARIA JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ
13. JOSE MIGUEL PERELLO MARCH
14. MARIA DEL MAR ALMODOVAR PASTOR
15. SANTIAGO TIMOTEO DIAZ CABRERA
16. MERCEDES GARRIDO RODRIGUEZ
17. MIQUEL RIERA NADAL
Suplentes
1. MERCEDES PARAPAR ESTEVEZ
2. JUAN ANDRES GARCIA ROMERO
3. ELENA CARRILLO HERNANDEZ
4. JAUME BINIMELIS MANRESA
5. MARIA PILAR ROMERO GUTIERREZ
6. ONOFRE VAQUER BENNASAR
7. LUISA SHEILA PARAMO LOPEZ
8. JOSE PEREZ SIERRA
9. SILVIA GOMEZ ABENZA
10. ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
PARTIDO POPULAR
1. CATALINA SOLER TORRES
2. TONI PEÑA ALBONS
3. SEBASTIÀ ADROVER PALMER
4. MARTA CANO ROIG
5. BARTOMEU NADAL NICOLAU
6. MARINA OBRADOR OBRADOR
7. RAFAEL RUBIO FERRER
8. CATALINA ROIG BARCELÓ
9. ENRIQUE GARZÓN JIMÉNEZ
10. PEDRO ACOSTA DURÁN
11. ANA MARTÍNEZ GARCÍA
12. MICAELA MARÍA CANET SUÑER
13. JOSÉ LUIS SIERRA AGUADERO
14. MIGUEL RAMIS BENNÁSAR
15. FRANCISCO MAS BINIMELIS
16. FRANCINA CIRIA MAIMÓ
17. FELIPE MARTÍN ÁLVARO
Suplentes
1. MIGUEL MANRESA BINIMELIS
2. FRANCISCO PIÑA GÓMEZ
3. CATALINA MARÍA ARTIGUES SAN NICOLÁS
4. MARÍA DEL MAR BORDOY CAMPINS
5. MIQUEL ÁNGEL OBRADOR ESCRIBANO
6. MIQUELA BALLESTER PICÓ
7. GLORIA CERDÀ GAYÀ
8. ANTONIO MARTORELL NICOLAU
9. RAFAEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
10. MARÍA BINIMELIS AMENGUAL
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. JAUME MONSERRAT VAQUER
2. MELANIA MESQUIDA TRAN
3. TONI OLIVER SAGRERA
4. PERE ANTONI MASCARO FIOL
5. MARIA ANTONIA BARCELO MONSERRAT
6. LUZ GONZALEZ GONZALEZ
7. MARGARITA CAÑA FERRER
8. GUILLERMO VALLSDEPADRINAS GRIMALT
9. MARIA TERESA MENESES FERNANDEZ
10. DAMIAN VALLSDEPADRINAS ABRAHAM
11. GABRIEL VICENS SUREDA
12. ANTONI BARCELO ADROVER
13. ADELA CERRO CIUDAD
14. JAIME FERRER LLOMPART
15. MARIA FUSTER SBERT
16. CRISTINA GARCIA HIDALGO
17. LORENZO TORTELLA ROIG
Suplentes
1. MIQUEL OBRADOR OLIVER
2. MARIA PAZ PEREZ CERVERA
3. ESTEVE NOGUERA VIDAL
UNIDOS PODEMOS (UNIDOS PODEMOS)
1. CATERINA RAMON BORDOI
2. ROSARIO GIL CALVO
3. MARIA ANTONIA LEANDRO MARTINEZ
4. JOSE ANTONIO PARRA GARCIA
5. JOSE SAGRERA GONZALEZ
6. CATALINA LLULL ARTIGUES
7. SANDRA RAMIREZ SAGRERA
8. LINO CANU
9. JUAN DIEGO VIDAL JORQUERA
10. JONATAN HURTADO TORRADO
11. MARIA PARRA BOUZON
12. CLAUDIA PARAISO LEANDRO
13. ELENA GOMEZ MUÑOZ
14. GABRIEL ADROVER OLIVER
15. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ LASO DE LA VEGA
16. ROSA MARIA MORENO UCETA
17. MIGUEL ANGEL MARIANO HERRAIZ
Suplentes
1. ANDREU PEREZ PIZA