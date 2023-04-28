 VOX

1. MARIA VIDAL BENNASAR

2. PEDRO SIERRA FUSTER

3. VICENTE JAVIER VAN BUUREN SANCHIS

4. CRISTINA LLADO GARCIA

5. BERNAT FORTEZA ALOU

6. MARIA MAGDALENA OLIVER MESTRE

7. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ CUESTA

8. JESUS CABRERA SANNICOLAS

9. PILAR TAPIA COLLADO

10. SERGIO RODRIGUEZ FARRE

11. BARBARA SUÑER OLIVER

12. MARIA DEL MAR LLADO GARCIA

13. MIQUEL CALDENTEY JUAN

14. BARTOLOME TIMONER GAYA

15. FRANCESC BERMEJO NICOLAU

16. MARIA INMACULADA ARENAS SOLERA

17. ALBERTO LOPEZ VIVES

Suplentes

1. VANESSA HANNERSDORFER NICOLAU

2. JUAN BARCELO RIGO

3. ANTONIO SALVA VERD

BLOC PER FELANITX-MÉS PER MALLORCA (BLOC-MÉS)

1. MIQUEL LLUÍS MESTRE MESTRE (BLOC-MÉS)

2. MARIA MESQUIDA ARTIGUES (BLOC-MÉS)

3. MIQUEL ROSSELLÓ MESQUIDA (BLOC-MÉS)

4. MAGDALENA GARCIA ADROVER (BLOC-MÉS)

5. MIQUEL SERVERA MAIMÓ (BLOC-MÉS)

6. CATERINA OBRADOR ESTELRICH (BLOC-MÉS)

7. TONI MESTRE HERNÁNDEZ (BLOC-MÉS)

8. FRANCINA MAS BARCELÓ (BLOC-MÉS)

9. BIEL FIOL RIGO (BLOC-MÉS)

10. ISABEL MONTERO MORÁN (BLOC-MÉS)

11. MIQUEL CALDENTEY OLIVER (BLOC-MÉS)

12. VICTÒRIA VIDAL JUAN (BLOC-MÉS)

13. MATIAS CAPÓ VALLBONA (BLOC-MÉS)

14. MARIA LEIVA OLIVER (BLOC-MÉS)

15. LLUÍS ANDREU OLIVER OBRADOR (BLOC-MÉS)

16. XISCA MUÑOZ NICOLAU (BLOC-MÉS)

17. PAU MASSUTÍ BALLESTER (BLOC-MÉS)

Suplentes

1. CARLOTA SOCIAS PUYOL (BLOC-MÉS)

2. MIGUEL S. TUR CAPÓ (BLOC-MÉS)

3. CARMEN MOYANO GONZÁLEZ (BLOC-MÉS)

4. TOMEU ESTELRICH MASSUTÍ (BLOC-MÉS)

5. M. ÁNGELES BETANZOS ESPINOSA (Independiente)

Partido Socialista de Illes Balears (PSOE)

1. FRANCISCO DUARTE BARCELO

2. DAMIANA MASSUTI GOMEZ

3. JOSE IGNACIO HIDALGO GONZALEZ

4. SANDRA LOPEZ RENDON

5. MARC BONET BREIJO

6. MARIA GRACIA GONZALEZ LOPEZ

7. JOAN RIGO OBRADOR

8. ANA MARIA RUIZ MOLINA

9. JOAN CARLES JULIA CUENCA

10. AYA AHSSAKOU BENKDIR

11. MANUEL AMORES LOPEZ

12. MARIA JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ

13. JOSE MIGUEL PERELLO MARCH

14. MARIA DEL MAR ALMODOVAR PASTOR

15. SANTIAGO TIMOTEO DIAZ CABRERA

16. MERCEDES GARRIDO RODRIGUEZ

17. MIQUEL RIERA NADAL

Suplentes

1. MERCEDES PARAPAR ESTEVEZ

2. JUAN ANDRES GARCIA ROMERO

3. ELENA CARRILLO HERNANDEZ

4. JAUME BINIMELIS MANRESA

5. MARIA PILAR ROMERO GUTIERREZ

6. ONOFRE VAQUER BENNASAR

7. LUISA SHEILA PARAMO LOPEZ

8. JOSE PEREZ SIERRA

9. SILVIA GOMEZ ABENZA

10. ALEJANDRA PEREZ GOMEZ

PARTIDO POPULAR

1. CATALINA SOLER TORRES

2. TONI PEÑA ALBONS

3. SEBASTIÀ ADROVER PALMER

4. MARTA CANO ROIG

5. BARTOMEU NADAL NICOLAU

6. MARINA OBRADOR OBRADOR

7. RAFAEL RUBIO FERRER

8. CATALINA ROIG BARCELÓ

9. ENRIQUE GARZÓN JIMÉNEZ

10. PEDRO ACOSTA DURÁN

11. ANA MARTÍNEZ GARCÍA

12. MICAELA MARÍA CANET SUÑER

13. JOSÉ LUIS SIERRA AGUADERO

14. MIGUEL RAMIS BENNÁSAR

15. FRANCISCO MAS BINIMELIS

16. FRANCINA CIRIA MAIMÓ

17. FELIPE MARTÍN ÁLVARO

Suplentes

1. MIGUEL MANRESA BINIMELIS

2. FRANCISCO PIÑA GÓMEZ

3. CATALINA MARÍA ARTIGUES SAN NICOLÁS

4. MARÍA DEL MAR BORDOY CAMPINS

5. MIQUEL ÁNGEL OBRADOR ESCRIBANO

6. MIQUELA BALLESTER PICÓ

7. GLORIA CERDÀ GAYÀ

8. ANTONIO MARTORELL NICOLAU

9. RAFAEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

10. MARÍA BINIMELIS AMENGUAL

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. JAUME MONSERRAT VAQUER

2. MELANIA MESQUIDA TRAN

3. TONI OLIVER SAGRERA

4. PERE ANTONI MASCARO FIOL

5. MARIA ANTONIA BARCELO MONSERRAT

6. LUZ GONZALEZ GONZALEZ

7. MARGARITA CAÑA FERRER

8. GUILLERMO VALLSDEPADRINAS GRIMALT

9. MARIA TERESA MENESES FERNANDEZ

10. DAMIAN VALLSDEPADRINAS ABRAHAM

11. GABRIEL VICENS SUREDA

12. ANTONI BARCELO ADROVER

13. ADELA CERRO CIUDAD

14. JAIME FERRER LLOMPART

15. MARIA FUSTER SBERT

16. CRISTINA GARCIA HIDALGO

17. LORENZO TORTELLA ROIG

Suplentes

1. MIQUEL OBRADOR OLIVER

2. MARIA PAZ PEREZ CERVERA

3. ESTEVE NOGUERA VIDAL

UNIDOS PODEMOS (UNIDOS PODEMOS)

1. CATERINA RAMON BORDOI

2. ROSARIO GIL CALVO

3. MARIA ANTONIA LEANDRO MARTINEZ

4. JOSE ANTONIO PARRA GARCIA

5. JOSE SAGRERA GONZALEZ

6. CATALINA LLULL ARTIGUES

7. SANDRA RAMIREZ SAGRERA

8. LINO CANU

9. JUAN DIEGO VIDAL JORQUERA

10. JONATAN HURTADO TORRADO

11. MARIA PARRA BOUZON

12. CLAUDIA PARAISO LEANDRO

13. ELENA GOMEZ MUÑOZ

14. GABRIEL ADROVER OLIVER

15. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ LASO DE LA VEGA

16. ROSA MARIA MORENO UCETA

17. MIGUEL ANGEL MARIANO HERRAIZ

Suplentes

1. ANDREU PEREZ PIZA 