El candidato de El Pi-Proposta per les Illes Balears al ayuntamiento de Palma, Carles Cabrera, criticó ayer que las duchas de los balnearios de la Platja de Palma no funcionen y censuró que esto genere quejas de turistas, a quienes considera que hay que «cuidar y mimar». «Los turistas se quejan de que las duchas no funcionan, de que no tienen presión. Es necesario ofrecer este servicio antes del verano, porque ya hay muchos turistas que vienen por la Semana Santa y van al mar a nadar», afirmó Cabrera, quien añadió que es evidente que no se puede desperdiciar agua «porque el cambio climático es una realidad», pero insiste en que hay que «cuidar y mimar a los turistas» porque actualmente son «nuestra fuente económica».

Por otra parte, Cabrera recordó que esta propuesta también debe ir acompañada por el aumento de policía. Según su opinión, hay muchos carteristas y, sumado a la falta de efectivos policiales, «facilita que roben a los turistas».