Los partidos de la España Vaciada, sin escaños: ¿cómo fueron sus resultados?

Los partidos que hacen de la lucha contra la despoblación su gran bandera no existirán en la próxima legislatura en el Congreso y en el Senado. El partido provincialista de Teruel perdió el escaño que tenía, al ver reducidos sus apoyos en doce puntos, y el otro grupo que partía con opciones realistas, Soria Ya, no pudo con el Partido Popular y con el PSOE a pesar de rozar el 20% de los sufragios. El tamaño de la circunscripción soriana, que solo reparte dos asientos en el hemiciclo, mandó a la lona a este grupo, lastró a la ya citada formación aragonesa y penalizó a otras marcas con resultados aceptables, como Por Ávila, que consiguió un 7,54% de las papeletas en su provincia.

La comparación con los nacionalistas

Todos los partidos citados, y también otros de corte más regionalista, como UPL en la provincia de León, lograron un porcentaje de votos superior, similar o solo ligeramente inferior al que lograron en sus circunscripciones catalanas Junts o Esquerra. Es decir, dentro de sus contextos, no tuvieron menos apoyos que los nacionalistas en el que les corresponde, pero la población de Barcelona provoca que esa provincia reparta 32 asientos y que ninguna de las antes mencionadas supere los cuatro. Para que los provincialistas de la España Vaciada vayan al Congreso hace falta un voto masivo a su favor; no les basta con ser la quinta fuerza como Junts en Cataluña.

Aparte de eso, "competir con los partidos tradicionales es muy complicado; hablamos de estructuras profesionalizadas y diseñadas exclusivamente para ganar elecciones", opina el portavoz de la Coordinadora Rural de Zamora, Chema Mezquita, que siempre fue partidario de reforzar la lucha social en la provincia antes de dar el salto a la arena política para competir en un contexto ya de por sí bastante desfavorable.

Una trayectoria previa

La realidad de los comicios de este 23 de julio ha dictado que solamente los partidos que traían un bagaje previo han logrado tener un apoyo considerable dentro de sus circunscripciones, aunque finalmente no hayan podido obtener el escaño. Las que partían de la nada vieron cómo el tono nacional de la campaña pasaba claramente por encima de sus mensajes.

Algo así le ha sucedido, sin ir más lejos, a Zamora Sí, que no nació de la lucha social, sino de las cenizas de otro partido nacional como Ciudadanos, y que a pesar del éxito municipal que le llevó a ser tercera fuerza en los ayuntamientos de la provincia, no pudo pasar esta vez del 1,76%, en cifras similares a las de Vamos Palencia, Jaén Merece Más o la marca Existe transferida a Huesca.

Fracasos sin paliativos

Lo que sí fue un fracaso sin paliativos fue la utilización de la marca España Vaciada en algunas provincias de Castilla y León o en Asturias. De las formaciones que concurrieron por esta vía, la que mejor balance ha podido hacer ha sido la de Burgos, con un 0,57% de los votos. Al final de la horquilla, aparece León, con un 0,16% y, por el medio, todas las demás, en una posición muy residual.

Por el momento, y a la espera de una valoración más reposada, todo apunta a que el modelo político de la España Vaciada solo se está sosteniendo sobre proyectos muy trabajados dentro de sus respectivos territorios. Tras el 23J, no queda ni rastro de aquel presunto voto provincialista que podía fragmentar el hemiciclo desde los lugares despoblados. En estas zonas, por el momento, el bipartidismo impone su ley con más claridad incluso que en el año 2019.

"La lucha social es independiente" de los resultados

El portavoz de la Coordinadora Rural de Zamora, Chema Mezquita, dejó claro que "la lucha social es independiente" de los resultados políticos y no un "refugio de invierno" donde protegerse cuando vienen mal dadas en las urnas. El activista contra la despoblación reivindicó la necesidad de seguir dando la batalla en las calles y en los pueblos, aunque sí admitió que la desaparición del mensaje de la España Vaciada del Congreso, con la caída de Teruel Existe, supone "una mala noticia". "Sobre todo porque los diputados y los senadores de los partidos tradicionales no están haciendo su trabajo", lamentó.

En todo caso, para Mezquita, lo más importante sigue siendo la vía social, trabajar "porque haya un movimiento asociativo más grande" en provincias como Zamora: "Si no peleamos, esto no va a cambiar", consideró el portavoz de la Coordinadora Rural, que insistió en que la ciudadanía tiene que trabajar mucho en este proceso desde la óptica de que "no hay recetas milagrosas" y de que todo se tiene que resolver "progresivamente".

El ejemplo de La Culebra

Para Mezquita, una de las pruebas de que hace falta un empuje social mayor se percibe en lo que está ocurriendo con la Sierra de la Culebra: "Se han reído de todos los zamoranos y no ha ocurrido absolutamente nada. La Junta de Castilla y León invierte mucho menos que otras comunidades autónomas en prevención y extinción de incendios, y ha sido vergonzante cómo se ha silenciado todo este asunto en las dos campañas electorales que hemos tenido este año", criticó el activista contra la despoblación en la provincia.

El responsable de la Coordinadora Rural se preguntó "qué más tiene que pasar" para que la sociedad zamorana espabile y regresó al asunto político para reconocer que quienes han optado por esa vía "tendrán que reflexionar", aunque abogó por "no hacer leña del árbol caído" y continuar con la hoja de ruta marcada.