El presidente del PI-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha dado la enhorabuena este lunes a los diputados y a los senadores escogidos en las Islas Baleares para el Congreso y ha lamentado que no haya una "opción 100% de las Islas". "Una vez más, la clave de la gobernabilidad está en las Comunidades que entienden el valor de confiar en partidos propios", aseguro. "El día que confiemos más en nosotros mismos daremos un gran paso hacia adelante y tendremos, al fin, representación real en Madrid", sentenció el presidente del PI.

El PI decidió no presentarse a estas elecciones generales del 23 de julio. No obstante, Gili ha recordado que no renuncia a presentar en un futuro una opción totalmente insularista y alejada de extremos que mire por los intereses y preocupaciones de las Illes Balears: "Es necesario que el PI este presente en el Congreso de los Diputados para que las Illes Balears tengan una voz que mire por los intereses de nuestra gente".

Tolo Gili explicó que los diputados del PP, PSOE y de Vox "seguirán directrices de su partido en Madrid" y aseguró que Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, "tendrá las manos atadas" y "deberá arrodillarse ante los pies de Sumar".

"Las Illes Balears han vuelto a quedarse huérfanas de diputados de Balears", sentenció Gili. El presidente del Pi explicó que si hay una repetición electoral puede que "sea el momento de dar un paso adelante" y presentarse para conseguir un diputado que responda a los "intereses y preocupaciones de las Illes Balears".