La jornada electoral ha dejado decenas de memes en las redes sociales: el pin de 'perra sanxe', el presidente de una mesa electoral que ha contratado un catering de lujo, camisetas de 'Que te vote Txapote', urnas rotas, un votante con aletas y gafas de snorkel, un alcalde que se ha vestido de emperador y ha venido con un séquito disfrazado... Vamos, que han sido una jornada repleta de anécdotas. Aquí puedes leer la mayoría de ellas:

Entre todas las imágenes que se han hecho virales, hay una que Àngel Aguiló ha querido criticar duramente: romper los votos en frente de los presidentes y vocales de las mesas electorales. Y es que han sido varios los vídeos que se han viralizado en redes sociales bajo el hastag #YoNoVoto, en "señal de protesta con el objetivo de que España sea una democracia".

Así, Aguiló ha querido lanzar su opinión al mundo sobre este gesto que ha acumulado millones de visualizaciones: "Después de la jornada electoral me veo en la obligación de salir a hacer un merecido y sincero homenaje a las víctimas de la fiesta de la democracia... Como él, como ella, como este pobre hombre al que parece que se le ha aparecido el demonio, como esta chica que tiene cara de decir (con razón): 'la que se me viene encima'. Ellos y tantos otros que han tenido la mala suerte de ser llamados para formar parte de una mesa electoral en un buen 23 de julio", comienza diciendo el autoproclamado 'president de Mallorca'.

Hoy, día de las #Elecciones , #YoNoVoto porque no puedo elegir a mi representante de distrito, ni al Presidente del Gobierno.

Con este acto simbólico, espero despertar la conciencia de mis conciudadanos y animarles a deslegitimar este sistema no democrático. pic.twitter.com/LBJBh9yhRQ — Arturo Padrino Vilela (@PadrinoVilela) July 23, 2023

Aguiló critica duramente a todos los "trossos de carn batiada" que hoy se han ido a romper su voto: "Gente que hoy no ha tenido otra cosa que hacer que irse delante de una mesa electoral a decir que ellos rompen el voto".

"Así no cambiáis el sistema, le habéis metido un rollo que no tiene nombre a gente que ya estaba amargada de la vida por tener que pasar todo el domingo allí y habéis ido vosotros a sentiros bien. 'A ver si hacemos un vídeo viral'. Ets viral de sa beneitura".

Missatge de solidaritat per a les víctimes de la festa de la democràcia del #23J.



Ningú mereix aquesta matadura. pic.twitter.com/dEUeFNTgjk — Àngel Aguiló Palou (@AngelAguiloP) July 23, 2023

"Esto en las próximas elecciones no lo hagáis. Si queréis votar, votad. Si no queréis votar porque creéis que la abstención os hace guais, lo hacéis. Haced lo que queráis, pero no vayáis a comerle la oreja a la pobre gente que está en una mesa electoral, que ya tiene suficiente", ha sentenciado.