Iceta acusa a Vox de actuar contra la libertad de creación con "desfachatez" y "sin cortapisas": "La cabra tira al monte"

En la Málaga que está bajo los efectos de una borrachera cultural, aún se recuerda un manido y añejo dicho que no se corresponde con su realidad: "Ciudad bravía con mil tabernas y una sola librería". Por fortuna, sus templos librescos son muchos más y variados. Y, en uno de ellos, la céntrica Librería Luces, irrumpió bajo la calurosa tarde del jueves el ministro de Cultura, Miquel Iceta.

Lo hizo para reunirse con medio centenar de profesionales de la cultura malagueña, en el marco de la campaña local del PSOE para las elecciones generales del 23 de julio. La ocasión se prestaba para que Iceta, en unos pasajes por voluntad propia y en otros por las preguntas de los periodistas, se pronunciase sobre algunas actuaciones de Vox y lo acusase de ir contra la libertad de creación en ayuntamientos en los que gobierna: "Perdonen que utilice una expresión muy popular, pero la cabra tira al monte. Hay gente que convive mal con la diversidad y con la libertad, hay gente que le cuesta aceptar que no todos pensamos lo mismo. A mí lo que sí me ha sorprendido es que haya sido tan rápido, porque no deben llevar ni un mes en los ayuntamientos y ya están cancelando obras o retirando revistas de bibliotecas públicas".

A juicio del ministro de Cultura, tras los pactos del PP con Vox "están pasando cosas que realmente yo pensaba ya superadas y además están pasando con una cierta desfachatez, sin cortapisas".

"Los responsables de cultura tienen que ser muy cuidadosos, hay que evitar dejarse llevar por las apetencias de uno, por sus aficiones, por sus gustos, porque estás trabajando al servicio de todos y por lo tanto hay que hacerlo con una mirada muy amplia", añadió a raíz de las preguntas de los periodistas.

Anteriormente, al inicio de su intervención, el propio Iceta sacó a colación que "merece la pena que haya un ministerio de Cultura, que los presupuestos de Cultura sigan creciendo, que haya un apoyo a la creación y desde luego un apoyo a la creación libre".

"Se están produciendo algunas cosas que yo pensaba que ya no volvería a ver. Yo recuerdo cuando me afilié muy jovencito, mis primeras movilizaciones eran por la libertad de expresión. No sé si acordaréis, pero en el año 77 una compañía de teatro fue encarcelada en Barcelona, la de Els Joglars, porque habían hecho una obra de teatro contra un juicio sumarísimo militar y entonces pues la censura, todavía sin democracia consolidada, los metió en la cárcel", relató antes de retomar sus reivindicaciones. "No pensaba yo que tantos años después íbamos a tener que volver a reclamar esa lEleccionesibertad para los creadores y las creadoras y también para el conjunto de la sociedad porque, al fin y al cabo, encorsetar la creación es limitar las posibilidades de crecimiento y de disfrute", manifestó Iceta.

Igualmente, la candidata número uno del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga, Mari Nieves Ramírez, se refirió "al ataque y la censura que está recibiendo la cultura en muchos ayuntamientos, a los que ya ha llegado el tándem Feijóo-Abascal". "Estamos aquí los socialistas para decir alto y claro que vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes la cultura, la cultura como un derecho; es importantísimo pedir ese voto útil de progreso para seguir avanzando", enfatizó Ramírez.