Yolanda Díaz llegó a Palma con una hora de retraso, aunque trajo la lluvia de Galicia. La vicepresidenta del Gobierno y líder de Unidas Podemos aterrizaba en la isla para dar su apoyo a la candidata al Govern, Antònia Jover, antes de las elecciones municipales y autonómicas de este domingo. «Será una magnífica consellera», vaticinó. Díaz ha tenido que hacer menos equilibrios en Baleares que en otros territorios como Comunidad Valenciana, donde el éxito de su proyecto Sumar radica en apoyar tanto a Unidas Podemos como a Compromís. Aquí, después del rechazo de Més per Mallorca, la vicepresidenta del Gobierno lo ha tenido más fácil: toda la fuerza va dirigida a impulsar las candidaturas moradas.

La ministra de Trabajo, cuyos logros como la reforma laboral o los ERTE siempre han sido reivindicados desde Podemos por su impacto directo en el mercado de trabajo de Baleares, fue recibida a ritmo de Simply the best de Tina Turner y planteó que estos comicios son «clave» para el devenir político del país. Esta trascendencia, confesó, decantó la balanza a la hora de implicarse de forma decidida en la campaña: «Nos jugamos demasiadas cosas, pero una fundamental: el modelo de vida que estamos empezando a dibujar». Durante su discurso, pidió «votar masivamente» a los morados —con especial insistencia a los sindicatos y trabajadores— para «derrotar democráticamente» al PP, que representa la «barbarie», y reclamó a su partido que movilicen al máximo número de ciudadanos posibles.

«En toda España el despliegue de los ERTE fue muy importante, pero es que en vuestra tierra, una de cada dos personas estuvo protegida. Una de cada dos. He visto vuestro aeropuerto completamente paralizado, he visto los hoteles sin vida y he visto cómo se caía abajo vuestra economía. Hemos demostrado que la política útil es esto», destacó.

Además de la reforma laboral y los ERTE, Díaz reivindicó una norma de máxima actualidad: la ley de vivienda estatal. La vicepresidenta advirtió al PP que no podrán evitar su aplicación porque «no vais a ganar» y dejó claro que Baleares la pondrá en marcha «desde el minuto uno». Todo ello con un recuerdo especial para el líder del PP y paisano suyo, Alberto Núñez Feijóo: «Su único proyecto es alcanzar el poder para derogar absolutamente todo lo que hicimos en el Gobierno desde el minuto uno para recuperar los derechos a la gente trabajadora».

La ministra cargó en varias ocasiones contra la derecha y la patronal por decir que los salarios eran los causantes de la inflación —«hasta el Banco de España dice que los causantes son los enormes beneficios empresariales que no están revirtiendo en nuestra gente»— y por sus críticas a la carencia de trabajadores en sectores como la hostelería: «La gente quiere buenas condiciones, dignidad y buenos salarios, no hacer hasta 14 horas o dormir en una furgoneta».

En esta misma línea, acusó a las empresas energéticas y financieras de estar «forrándose» y les exigió que se comprometan con el país: «Decían que subir el salario mínimo lo iba a destruir todo, pero lo hemos aumentado un 47% y tenemos la tasa de paro mas baja y el mayor numero de trabajadores». Díaz insistió en la necesidad de «resolver el monocultivo turístico» en las islas para que sea sostenible, respetuoso con el medioambiente y con mejores derechos laborales.

Jover se mostró convencida de que Díaz será la próxima presidenta del Gobierno y manifestó que las islas caminan hacia un nuevo Govern encabezado por Podemos. Asimismo, ensalzó el trabajo de la dirigente gallega al frente del ministerio de Trabajo: «Ha hecho lo que no ha hecho nadie por Balears». Por este motivo, la candidata morada aseveró que estas elecciones tienen una importancia mayor respecto a las anteriores convocatorias: «Hay que confrontar el odio y crecer en derechos porque enfrente tenemos a la derecha acientífica y testosterónica».

Reconoció que «no soy una política profesional y se nota» e ironizó sobre sus socios socialistas : «Me está gustando mucho este PSIB preelectoral lleno de propuestas y me gustaría que gobernara conmigo toda la legislatura».

Por su parte el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, destacó que «nunca agradeceremos lo suficiente» las medidas tomadas por Díaz, desde los ERTE hasta la protección de los fijos discontinuos, y pidió que este domingo «nadie se quede en casa porque lo que viene pone los pelos de punta».

Asimismo, defiende la gestión «impecable» del Govern y considera que una tercera legislatura del Pacto «sería un hito importante y pasaría a los anales de la historia en una comunidad sociológicamente conservadora».