Santander Asset Management España ha entregado, a través del fondo Santander Responsabilidad Solidario, un total de 18.600 euros al Proyecto Socioeducativo Naüm de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, localizado en Palma de Mallorca, un importe que irá destinado a financiar un programa de calificación profesional e inserción sociolaboral. Concretamente, esta iniciativa da respuesta a las necesidades formativas, laborales y sociales de un total de 25 jóvenes entre 16 y 21 años en riesgo de exclusión social que no han finalizado la Educación Secundaria Obligatoria y con dificultad para insertarse en el mundo laboral. El programa consta de cuatro fases, entre las que se incluye la formación técnica en Auxiliar de Fontanería y Climatización Doméstica.

Las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl forman parte de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y se instalaron en España en 1.790. De esta manera, es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover la inclusión social y el crecimiento integral de niños, adolescentes, jóvenes y sus familias para conseguir la plena inclusión de estos colectivos en los ámbitos sociolaboral, socioeducativo, sociocultural, sociosanitario y psicosocial del territorio, haciendo frente a las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.

El acto contó con la asistencia de Celia Torrebadella, Directora Territorial de Baleares de Banco Santander, y de Alfredo Mazcuñan, Director de Instituciones de la Territorial de Baleares de Banco Santander, así como varios representantes de Santander Asset Management. “Para nosotros es un orgullo participar en esta iniciativa de la mano de Santander Asset Management, ya que nos permite facilitar el acceso a la formación de este colectivo, ayudándoles a insertarse en el mundo laboral. Desde Banco Santander somos conscientes del impacto positivo que podemos -y queremos- tener en la vida de las personas y las empresas. Es lo que llamamos ‘Banca Responsable’ y significa trabajar con el propósito de contribuir al progreso social en España y en todas las geografías en las que operamos”, señala Celia Torrebadella.

Santander Responsabilidad Solidario es un fondo ético de renta fija mixta euro que se constituyó en junio de 2003 y que se gestiona bajo criterios financieros y socialmente responsables. El fondo, que ha sido reconocido como el Mejor Fondo Solidario en los premios Expansión-Allfunds de este año, cuenta con un mandato “socialmente responsable”, basado en la Doctrina Social de la Iglesia, que establece una serie de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo para la valoración de las inversiones y que ha sido confeccionado por su Comité Ético integrado por la Fundación Pablo VI, Cáritas, Manos Unidas, Banco Santander y Santander Asset Management España. Actualmente, el fondo cuenta con un patrimonio bajo gestión de 370 millones de euros y tiene más de 10.000 partícipes. En los últimos nueve años ha donado más de 22 millones de euros a diferentes ONG y solo en el pasado ejercicio entregó 1,2 millones, repartidos entre Cáritas, Manos Unidas, Confer y la Fundación Pablo VI.

Santander AM cuenta ya con un total de 71 fondos de Inversión Socialmente Responsable (ISR) y más de 38.000 millones de euros en activos bajo gestión con criterios ISR a nivel global. Santander Wealth Management & Insurance, que aglutina el negocio de gestión de activos, banca privada y seguros, se ha marcado como objetivo alcanzar los 100.000 millones de euros en activos sostenibles en 2025.

Además, Santander Asset Management fue la primera gestora española en contar con un equipo de ESG propio y ha desarrollado una metodología propia de rating ISR. Ha sido la primera gestora española en suscribir a nivel global la iniciativa ‘Net Zero’, para lograr el objetivo de cero emisiones netas de carbono en todos los activos bajo gestión en 2050. En noviembre de 2021, se fijó como meta la reducción a la mitad de las emisiones netas de sus activos bajo gestión ‘Net Zero’ para 2030. Estos activos son aquellos sobre los que existen metodologías de medición y métricas de emisiones y sobre ellos se han fijado objetivos en línea con la iniciativa ‘Net Zero Asset Managers’. Santander AM fue la primera entidad española con alcance global en adherirse al Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), el organismo europeo para la colaboración entre inversores en materia de cambio climático y la voz de los inversores comprometidos con un futuro bajo en carbono, y es firmante de los Principios de Inversión Responsable (PRI) de la ONU.