¿Dónde centra Hacienda la búsqueda de fraude?

A la Agencia Tributaria le interesa detectar y aflorar el máximo de rentas e ingresos que escapan a su control y que deberían tributar. Cada ejercicio, elabora un plan de inspección en el que se trazan las líneas maestras de las indagaciones y actuaciones para aflorar ingresos que tratan de eludir el pago de tributos. Este ejercicio ha puesto en el punto de mira en un abanico de actividades que van desde las criptomonedas hastas las rehabilitaciones y obras en viviendas.

¿Qué actuaciones están previstas con las criptomonedas?

En los últimos años, las inversiones en criptomonedas como bitcoin se han disparado y un 11% de los residentes en España afirma haber invertido en ellas, es decir, unos 4 millones de personas, según indica la asesoría virtual TaxDown. De hecho, Hacienda ha reforzado mediante un real decreto el control sobre estas actividades, ya que, por ejemplo, las casas de cambio y guardia y custodia de criptomonedas deberán deberán presentar una declaración informativa anual a partir de 2024 con las operaciones de sus clientes y otra con los saldos de estos. En la anterior campaña de la renta, el Gobierno presentó como novedad la creación de una serie de casillas específicas para presentar estos activos. Este año, con el inicio de la campaña de la renta, Hacienda ha informado sobre cuáles son los tipos de contribuyentes en los que centrará sus avisos durante estos meses. Hacienda enviará 328.000 notificaciones a los inversores de criptomonedas, lo que supone un 40% más que el año pasado y un 2.116% más que en 2021, explica TaxDown. Esta plataforma recuerda que en España "no hay ninguna norma específica que regule la compraventa de criptomonedas, por lo que se rigen por el tratamiento normal de las ganancias y pérdidas patrimoniales provocadas por la transmisión de elementos". Por ello solo tendrán que incluir criptomonedas en el IRPF aquellos contribuyentes que hayan vendido o intercambiado en 2022 alguna de estas monedas virtuales, independientemente de si se han obtenido ganancias o pérdidas en el proceso. Pero no tendrán que hacerlo aquellos que simplemente las compraron y no hicieron ningún movimiento con ellas.

¿Hay un especial control al alquiler de viviendas?

Se ha convertido en un clásico también el control de los alquileres de vivienda. En especial, el de los propietarios que tratan de eludir esos ingresos, aunque este año se reduce el volumen de avisos. De hecho, el fisco ha rebajado el número de alertas a los propietarios de inmuebles en alquiler a los que se recuerda la necesidad de incluir en su IRPF los ingresos obtenidos por esta vía, que alcanzarán los 661.000, un 7% menos que el año anterior.

¿Habrá especial vigilancia en la construcción?

Otro de los objetivos de la Agencia Tributaria es estrechar el cerco sobre la construcción, la rehabilitación y las reformas de viviendas y edificios en busca de fraude, mediante 'peinados fiscales'. En las directrices del plan de control tributario para 2023 se apunta a todas las actividades para que sean declaradas de forma correcta. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, llegó a decir en el Congreso que se trata de operar "a pie de calle" para hacer las comprobaciones pertinentes.

¿Qué pasa con la simulación de cambios de residencia?

Esta es otra de las actividades en las que se centra Hacienda. El plan de control tributario establece "la necesidad de mantener la actividad de control en los supuestos de simulación de residencia en comunidades autónomas diferentes de la real". De todas formas son las administraciones tributarias autonómicas las que se vuelcan más en destapar estos cambios simulados para pagar menos impuestos. En el caso de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), por ejemplo, esta es una área de actuación, si bien se ha reducido el número de liquidaciones, aunque se ha multiplicado el importe, tanto en las deslocalizaciones ficticias a otras autonomías como al extranjero. El año pasado este organismo practicó 24 liquidaciones por deslocalizaciones ficticias de contribuyentes, la mitad que en 2021, pero por el doble de importe, casi 50 millones. En total hubo 10 liquidaciones que generaron 4,5 millones de euros por simular cambio de residencia a otras autonomías, sobre todo a Madrid; y 14 al extranjero, que generaron 45 millones. En 2021 fueron 45 liquidaciones por 28,7 millones, de las que 20 fueron por cambios ficticios a otras comunidades por 1,289 millones; y 25 al extranjero, por 27,5 millones.

¿Y las rentas en el extranjero y las de no residentes?

Al igual que el año pasado, el mayor número de notificaciones que está enviando la Agencia Tributaria están relacionadas con las rentas que provienen de otros países. Por ello, aquellos residentes fiscales en España que obtengan rentas de bienes inmuebles u otros ingresos procedentes del extranjero recibirán un total de 807.000 avisos. A su vez el plan de control tributario también apunta a un mayor control a los residentes en España que declaran sus rentas a través del impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR) para rebajar "artificialmente" su factura fiscal. Además de contar con tipos impositivos más bajos que el IRPF, mediante este sistema este colectivo tributa solo por la renta generada en España no por todo lo obtenido a nivel mundial.