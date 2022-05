Como ocurre cada año, millones de ciudadanos están llamados a rendir cuentas con Hacienda. El pasado 6 de abril se abrió el plazo para presentar la declaración de la renta 2021 a través de Internet y a medida que ha ido avanzando el tiempo se han ido abriendo nuevos canales para hacerlo.

Así, desde el 3 de mayo se permite solicitar cita previa para realizar declaraciones por vía telefónica mediante el programa ‘Le Llamamos’ y ya este jueves 26 de mayo se abrió la posibilidad de coger cita para realizar el procedimiento presencialmente en una de las Oficinas de la Agencia Tributaria a partir del 1 de junio.

Este año 2022 Hacienda prevé ingresar 13.400 millones de euros en la Campaña de la Renta 2021, un 10,8% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver subirá un 5,8%, hasta los 11.122 millones.

Está previsto que en la campaña se presenten un total 21.921.000 declaraciones, un 0,9% más que el año anterior. De ese total, se prevé que 14.350.000 den derecho a devolución, dos tercios del total, y un 1,1% más que el año anterior, por un importe estimado de 11.122 millones de euros.

Si eres uno de esos previsores que no espera hasta la última semana y has presentado ya tu declaración, pero has detectado alguna equivocación en la información que contiene, debes saber que existe la posibilidad de enmendar el error. Para ello, puedes enviar a la Agencia Tributaria una solicitud de rectificación con la que corregir las irregularidades antes de que una posible detección de las mismas por parte de Hacienda desemboque en una sanción.

Pero, antes de nada, es importantes diferenciar dos tipos de errores en la declaración: los que perjudican al ciudadano y los que perjudican a Hacienda. En función de cada situación, se deberá seguir uno u otro procedimiento.

Cuando afectan al contribuyente

En la Renta 2021 el ciudadano tiene una opción a su disposición habilitada con un apartado específico para solicitar la rectificación. Esta solicitud se puede realizar accediendo al expediente de Renta y marcando la casilla 127 de solicitud de rectificación.

Tal y como informa la Agencia Tributaria, esta solicitud se realiza para “iniciar un procedimiento de rectificación de una autoliquidación de 2021, por resultar una cantidad a devolver superior a la solicitada o una cantidad a ingresar menor. También se utilizará esta opción si necesitas informar de un dato que no afecta al resultado de la declaración”.

Si nos encontramos en esta situación, debemos acceder de nuevo al expediente de la renta a través de Renta WEB y marcar la casilla de solicitud de rectificación, la ya mencionada casilla 127. Una vez hecho esto, se pueden cambiar directamente los datos introducidos erróneamente; eso sí, siempre y cuando la Agencia Tributaria no haya realizado ya la liquidación provisional o definitiva, ni hayan transcurrido los cuatro años del plazo de prescripción.

Cuando perjudica a Hacienda

Por otra parte, si los errores u omisiones en declaraciones ya presentadas han motivado la realización de un ingreso inferior al que legalmente hubiera correspondido o la realización de una devolución superior a la procedente, deben regularizarse mediante la presentación a través de Renta WEB de una declaración complementaria a la originalmente presentada.

Igual que en el caso anterior, la forma de hacerlo es la aplicación Renta WEB, donde hay que dirigirse a la opción 'Modificar declaración presentada', señalando que se trata de la presentación de una declaración complementaria. A la hora de hacerlo, es importante vigilar cuidadosamente que la nueva autoliquidación recoja correctamente todos los datos.