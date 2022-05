El 30 de junio, aunque parezca una fecha como otra cualquiera, es el último día para poder ajustar cuentas con Hacienda a través de la declaración de la renta. Un trabajador por cuenta ajena se mete en el sistema de la Agencia Tributaria y, una vez que ingresa sus datos, la herramienta le genera un borrador automático. No obstante, hay que mirarlo con atención para asegurarse de que se han aplicado todas las deducciones.

¿Y qué es lo que sí o sí se puede desgravar una persona? “Las deducciones se aplican por circunstancias objetivas (tener hijos, cuidar mayores a nuestro cargo, tener una discapacidad…) o por haber hecho una donación, una aportación a un plan de pensiones, etc.”, asegura Antonio Gallardo, experto de Banqmi, comparador financiero de iAhorro.

Un aspecto que hay que mirar sí o sí en cuanto a las deducciones se refiere son las que atañe a las comunidades autónomas. Si bien es cierto que no existe gran diferencia entre los territorios, el experto de Banqmi destaca que se pueden encontrar deducciones en libros y material escolar, uniformes o, incluso, por viviendas en entornos rurales dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que el contribuyente se encuentre.

Por lo tanto, es muy importante mirar las desgravaciones que corresponden al usuario en cuanto a materia autonómica se refiere, puesto que puede ser la clave para deducirse hasta 429 euros en la declaración.

“Según cálculos realizados en TaxDown, cada año, los contribuyentes españoles dejamos de percibir más de 9.000 millones de euros en deducciones no aplicadas, en muchos casos, de carácter autonómico. Al final, se trata de dinero que le pertenece al contribuyente y que no recibe por desconocimiento o exceso de confianza a la hora de aceptar su borrador por defecto”, asegura Quique García, CEO de TaxDown.

Además, García subraya que son las deducciones autonómicas las que más se olvidan a la hora de presentar la declaración de la renta. Esto se debe a que la mayoría de estas desgravaciones no aparecen en el borrador inicial y, por tanto, si el usuario no lo revisa no se aplican.

En el caso de que a una persona le correspondan dichas deducciones, pero no las haya puesto en la declaración, puede aplicarlas hasta el 30 junio en un nuevo borrador, puesto que Hacienda tendrá en cuenta el último documento presentado antes de dicha fecha.

Una vez finalizada la campaña también se pueden aplicar las deducciones olvidadas siempre que el resultado de la declaración haya salido a pagar. “Si ya se ha realizado la solicitud de devolución de ingresos no se puede hacer una declaración complementaria”, especifica el experto de Banqmi. Eso significa que si se ha presentado una declaración de la renta negativa, pero el usuario se ha dado cuenta de que tiene derecho a alguna otra deducción, no habrá forma de realizar una modificación.

Algunas deducciones que deberías conocer

Si bien es cierto que hay que prestarles atención a las deducciones por comunidades autónomas, también existen otros conceptos que mucha gente desconoce que pueden desgravarse.

En el caso de que una persona tenga acciones o haya invertido capital en una empresa nueva o de reciente creación, por ejemplo, podrá desgravarse un 20% del dinero gastado. Es una forma de ayudar a los nuevos emprendedores a encontrar inversores.

Hacienda también echa una mano a aquellas personas que están inscritas en un colegio profesional. En algunas profesiones es obligatorio estar inscrito en un colegio profesional para ejercer y, por ese motivo, estas personas pueden desgravarse las cuotas que pagan a estos organismos en la declaración de la renta. La cantidad máxima que se podrán deducir en este caso es de 500 euros.