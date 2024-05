Los retos de Nacho Abia al frente de Grifols: aumentar los ingresos y reducir la deuda

El recién estrenado CEO de Grifols, Nacho Abia, ha calificado la falta de flujo de caja, de generación de ingresos, como "el elefante en la habitación" de la compañía. Es, junto a disminuir la deuda, el principal reto al que tiene que hacer frente. Así lo ha defendido en la conferencia de analistas posterior a la presentación de resultados de un primer trimestre en el que Grifols se ha sobrepuesto a las pérdidas del año pasado y ha ganado 21 millones de euros.

El flujo de caja de la compañía ha sido de -253 millones, con un descenso interanual de 109 debido a "impactos no recurrentes en el capital circulante neto". Esto es: el incremento del inventario de plasma y el retraso de un pago comercial de 150 millones, que se cobró el pasado 2 de abril y que, por lo tanto, no se ha contabilizado en el ejercicio Pero, además, Abia necesita reducir la deuda neta, que actualmente se sitúa en los 10.948 millones de euros.

Abia ha insistido en que la compañía está trabajando para conseguir su plan de objetivos en 2024, que incluye conseguir ingresos superiores a 7.000 millones de euros y un resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado superior a 1.800 millones de euros. "A pesar de los resultados negativos en cuanto a flujo de caja, estoy seguro de que podremos alcanzar estos objetivos para 2024", ha afirmado ante los asistentes. "Esperamos una clara mejora de cara al segundo semestre", ha añadido. El plan se alargará en los próximos años y, con él, "van a aumentar los beneficios".

Durante su intervención ha dado las gracias a la compañía por confiarle el puesto de CEO. "Estoy convencido de que es una oportunidad enorme para mí, en una ilusionante y creciente industria", ha sostenido. Abia quiere ser "el catalizador de un cambio positivo" para la compañía. Y es que el directivo tomó posesión del cargo el 1 de abril, después de que la multinacional catalana se viera forzada a apartar de la gestión a los miembros de la familia fundadora por las acusaciones de Gotham City sobre la supuesta relación con el family office Screton. Esta mañana, el fondo bajista ha lanzado una nueva ofensiva contra ella, antes de anunciar resultados, aunque esta vez no parece haberle pasado factura.

"He visitado oficinas, me he reunido con gente en España y también en Estados Unidos. He notado la dedicación y la devoción que el equipo tiene con Grifols. Eso es y va a continuar siendo la clave del éxito", ha considerado. Aunque "tenemos retos por delante, el negocio es extremadamente sólido", ha defendido. "Las inversiones que hemos hecho hasta ahora me dan confianza, nos han preparado para afrontar el futuro", ha concluido.