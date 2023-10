Hace unos meses, Mediaset sorprendió al poner fin a "Sálvame", un programa icónico que había ocupado las tardes de Telecinco durante 14 años. Aunque fue un pilar fundamental del canal y líder de audiencia durante mucho tiempo, la nueva dirección optó por cancelarlo para dar paso a nuevos formatos.

Esto llevó a la llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes con un nuevo programa llamado "TardeAR". Sin embargo, el nuevo programa no ha tenido un comienzo exitoso, quedando en tercer lugar detrás de otras propuestas.

Ana Rosa, sobre Sonsoles Ónega: "Es buena, de otro modo, no la hubiera contratado yo" https://t.co/OH0sF7Mkkq — Diario de Mallorca (@diariomallorca) 29 de octubre de 2023

El programa "TardeAR" aún no ha logrado igualar los números de audiencia que "Sálvame" solía tener, y compite con programas como "La Promesa" de TVE y "Y ahora Sonsoles" de Antena 3, los cuales no tienen anuncios. A pesar de los desafíos, Ana Rosa Quintana asume la responsabilidad de elevar los números de Telecinco y compite con entusiasmo: "Si fuera fácil, no me lo hubieran encargado a mí.

"Me encantaría no tener publicidad pero, por otra parte, también me pone muy contenta que todos los compañeros cobren todos los meses, no solamente los de la productora, sino de toda la cadena", respondía la periodista madrileña.

Ana Rosa sobre el final de 'Sálvame'

Sobre la finalización de "Sálvame" y el papel de Jorge Javier Vázquez, Ana Rosa Quintana cree que el programa llegó a su fin principalmente debido al agotamiento del formato. "Creo que Jorge sigue siendo un valor y supongo que tendrá un papel seguro, seguro". A pesar de los altibajos en la carrera de Jorge Javier con 'Cuentos Chinos', Ana Rosa concluye que el éxito o el fracaso en la televisión no define la valía de una persona.