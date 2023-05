El jueves pasado, el Consejo de Ministros extraordinario aprobó un conjunto de medidas destinadas a combatir los efectos de la crisis climática y la sequía. En términos laborales, la medida más destacada es un refuerzo de las obligaciones que las empresas tienen en lo que respecta a la prevención de riesgos laborales.

Las empresas deberán actualizar y modificar sus planes de evaluación de riesgos para incluir de manera específica cómo abordar los picos de calor y minimizar cualquier peligro para la salud de los trabajadores durante los mismos, lo que podría incluir la suspensión de la actividad.

Las empresas serán responsables de establecer qué actividades quedan vetadas durante las olas de calor y cuáles no, y el Gobierno responsabilizará a las mismas si se produce algún accidente relacionado con las temperaturas durante la jornada laboral, según su criterio. Las actividades al aire libre se prohibirán cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) active la alerta naranja o roja, siempre que las empresas afectadas hayan determinado que las medidas preventivas previstas no garantizan la protección de los trabajadores. Si las empresas pueden modificar o reducir la jornada laboral para minimizar los riesgos, no será necesario suspender la actividad.

Todas las empresas están actualmente obligadas a tener un plan de prevención de riesgos laborales que incluya una evaluación de todos los peligros propios de su actividad. Por ejemplo, en el caso de una empresa de construcción, los riesgos incluirían las caídas en altura, el desprendimiento de materiales y la toxicidad del polvo de los materiales. Dichos planes deberían incluir todos los riesgos identificables asociados con la actividad de la empresa, incluyendo el potencial riesgo de temperatura, tanto si operan al aire libre como en espacios cerrados.

¿Qué sectores y actividades se verán afectadas?

Los riesgos laborales asociados a la temperatura pueden afectar a todos los sectores y actividades, aunque algunos deben estar más alerta que otros, tanto si realizan su trabajo en espacios cerrados como en exteriores. Por ejemplo, las cámaras frigoríficas presentan un riesgo para los trabajadores debido a las bajas temperaturas, por lo que la ley obliga a las empresas a incluir tiempos de descanso para evitar la exposición prolongada al frío durante la jornada laboral.

Por otro lado, en las cocinas de los restaurantes se generan altas temperaturas que pueden afectar la salud de los trabajadores. Al aire libre, los sectores más expuestos son la construcción, el campo y el montaje de infraestructuras, como conciertos o espectáculos.

En este sentido, todas las empresas deben actualizar sus planes de prevención de riesgos laborales y añadir la evaluación del riesgo asociado a la temperatura, así como establecer las medidas necesarias para minimizar cualquier posible peligro para la salud de los trabajadores. Es importante señalar que, en muchos casos, las empresas contratan a expertos externos para la elaboración de estos planes de prevención.

¿Cuándo quedará prohibida la actividad?

Las empresas son las encargadas de evaluar los riesgos que el calor extremo puede representar para la salud de sus trabajadores y decidir si deben o no detener la actividad laboral. Los responsables de salud laboral, vinculados a los departamentos de recursos humanos, son los encargados de tomar esta decisión. En las grandes compañías, suelen existir delegados sindicales especializados en salud laboral y prevención de riesgos, que pueden ordenar detener la actividad si perciben una gran inminencia en el riesgo. Sin embargo, en las pymes esta figura es menos común y la decisión suele correr a criterio exclusivo de la empresa.

El Gobierno obliga a las empresas a actualizar sus planes de prevención de riesgos laborales para contemplar específicamente los riesgos del calor extremo y establecer su reacción cuando la Agencia Estatal de Meteorología emita avisos de fenómenos de nivel naranja o rojo. En este sentido, las empresas pueden detener la actividad o tomar otras medidas preventivas para minimizar los riesgos para la salud de los trabajadores. No obstante, la decisión final siempre dependerá de cada empresa y su evaluación de los riesgos.

¿A qué temperatura está prohibido trabajar?

La normativa no especifica una temperatura límite que obligue a parar la actividad laboral. El riesgo de sufrir un golpe de calor depende de varios factores, como la temperatura, la humedad, la ropa de trabajo y la disponibilidad de agua y descansos. Por ejemplo, 40 grados a la sombra y con clima seco no son iguales que 30 grados al sol con mucha humedad. En general, las empresas deben identificar y prevenir los riesgos asociados al calor en sus planes de prevención, que a menudo son elaborados por consultoras especializadas en prevención de riesgos laborales.

Estos planes deben contener información detallada sobre los riesgos y las medidas preventivas. Aunque la supervisión suele ser encomendada a consultoras externas, las empresas son responsables de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. Además, en caso de duda, es recomendable que los trabajadores consulten a sus delegados sindicales o al servicio médico de la empresa.

¿Qué hago si la empresa decide no parar la actividad?

Si experimentas síntomas como fatiga, dolor de cabeza, mareo o calambres musculares mientras trabajas, es importante que te detengas inmediatamente. Estos síntomas pueden indicar un golpe de calor, que ocurre cuando la temperatura del cuerpo humano supera los 40 grados. Debes detenerte y solicitar ayuda de un compañero para que llame a emergencias o al servicio médico de la empresa.

Si la empresa se niega a tomar medidas para proteger la salud de sus trabajadores, los empleados tienen el derecho de presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo. La Inspección se encargará de evaluar si existen riesgos flagrantes para los trabajadores y tomará medidas en consecuencia para garantizar un ambiente laboral seguro.