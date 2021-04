Se prevé que a mediados de año, la economía mundial entrará en la tercera fase de la recuperación y se producirá la ansiada “gran reapertura”. En Europa, con un ritmo de vacunación más lento que en EE.UU. y Reino Unido, la aceleración definitiva se producirá con la puesta en marcha del Fondo de Reconstrucción Europeo, dotado con 750.000 millones de euros y enfocado en gran parte a la modernización de la economía con un alto peso para la digitalización y la economía verde.

Momentos de transformación como el actual se convierten en oportunidades de inversión en sectores de futuro. Hace años, Banca March identificó estas megatendencias transformadoras de la economía y la sociedad y puso a disposición de sus clientes una propuesta de inversión que aglutinaba estas grandes tendencias de futuro: Next Generation.

Rentabilidad de las megatendencias

Next Generation, propuesta de gestión discrecional de carteras de Banca March, invierte en las grandes tendencias de futuro que integran el cambio económico y social a nivel global: revolución 4.0, sostenibilidad y medio ambiente, y demografía y estilo de vida, con un horizonte de inversión a largo plazo. Este servicio se fundamenta en los principios de prudencia, largo plazo y crecimiento conjunto con clientes, empleados, accionistas y la sociedad en general en los que se basa la filosofía de Banca March.

Cabe subrayar el dinamismo de la estrategia Next Generation, que a finales del primer trimestre de este año sumaba un patrimonio de más de 500 millones de euros, lo que supone un aumento del 395% respecto a marzo de 2020. El año pasado, la rentabilidad de esta estrategia fue del 30%. Además, los clientes pueden acceder a esta propuesta de valor a través del fondo de fondos March Next Generation F.I., que permite a los clientes y no clientes acceder a esta estrategia sobre megatendencias con una inversión mínima de una participación.

Invertir de la mano del banco más solvente

Esta propuesta de Banca March, cabecera de uno de los principales grupos financieros españoles y el único de propiedad totalmente familiar, responde a un modelo único de negocio que, basado en criterios de prudencia y visión a largo plazo, busca el crecimiento conjunto con todos los grupos de interés: clientes, empleados, accionistas y la sociedad en general.

Este modelo se ha demostrado eficaz para conseguir unos sólidos ratios financieros y de capital para Banca March, que ha alcanzado el primer puesto de la banca española en cuanto a solvencia —finalizó 2020 con un CET 1 del 18,43%— y la tasa de mora más baja del sector en España.