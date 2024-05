Carlos Moyá, sobre Rafa Nadal: «La idea es estar en Roland Garros la semana que viene»

«Se está intentando que tenga una despedida como uno de los deportistas más grandes de la hitoria», ha señalado sobre Rafa Nadal su entrenador, y amigo, Carlos Moyá, quien este miércoles ha acudido a una charla a los alumnos del colegio La Salle de Palma, en la que también han intervenido otros deportistas destacados que estudiaron en ese centro educativo. El extenista y técnico ha afirmado que «todavía no hay nada decidido» sobre si el manacorí finalmente jugará en París.

Con la denominación de ‘Sacrificio i esforç a l’Esport’ se ha desarrollado un acto en el que también se ha celebrado una tabla redonda con la participación de los deportistas, entre ellos Carlos Moyá. Extenista profesional, número uno del mundo en 1998, campeón de la Copa Davis y de Roland Garros, ahora es entrenador de Rafa Nadal, sobre quien ha destacado que «es admirable lo que hace» tras su última lesión. «Está compitiendo, los resultados no son los habituales. Pero está bien, está contento. No es lo que estamos acostumbrados, pero también sabía que era un proceso muy difícil», ha destacado del manacorí, quien «ha tenido una carrera súper larga».

«Despedirse en la pista»

Moyá ha explicado a los alumnos cómo está la situación de Nadal en la actualidad. «Llegó un momento el año pasado que tuvo una lesión complicada y se operó. Una operación es la última opción que le queda a un deportista, después de intentar muchas cosas intentas que sea positivo. Recuperarse con 35 años es difícil y el objetivo es volver y despedirse en la pista, como él se merece», ha explicado.

«Pasa Madrid, Roma, no sé si habéis visto las imágenes del homenaje que se le hizo… Él sigue disfrutando de competir, es lo que ha hecho toda la vida. Es algo que no tendrá más», ha señalado Moyá, que ha recordado su experiencia personal tras su retirada: «Siempre he dicho que después de la burbuja esta, de la competición a alto nivel pasas a la vida normal… que es emocionante, que te hace súper feliz, pero la adrenalina de la competicón es algo que nunca tendrás y te crea una adicción. Creo que a todos nos pasa a todos, y es difícil adaptarse, y en eso estamos». «Y él ha sido uno de los grandes competidores de la historia», ha destacado en referencia Nadal.

«Ahora se va a intentar avanzar esta semana, la idea es estar en Roland Garros la semana que viene. El objetivo es ir día a día, porque las condiciones están así», ha concluido Moyá.

Carlos Moyá atiende a los medios en el acto celebrado en La Salle / R.D.

«Vamos poco a poco, entrando en competición, intentando coger ritmo», ha señalado en declaraciones a IB3 Televisió después del acto. «Viene de muy atrás, con lesiones diversas durante estos meses... Está claro que falta un poco de ritmo de competición, pero esto ya no lo tendrá porque no hay más torneos. Todo lo que se pueda entrenar y sumar tiempo de calidad en pista sumará», ha añadido. «Ha habido una evolución desde Barcelona a nivel físico, mental, pero sobre tdo en tener ciertas garantías de aguantar un partido a cinco sets», ha sentenciado.