Nadal, tras perder en Roma: «No tengo clara mi decisión para Roland Garros»

Rafael Nadal declaró este sábado, tras perder ante el polaco Hubert Hurkacz en la segunda ronda de Roma, que no tiene clara su decisión de ir a Roland Garros, pero que, si tuviera que decir algo, diría que está más cerca de acudir a la cita francesa que de quedarse en casa.

«La decisión no está clara en mi mente hoy. Pero si tuviera que decir algo diría que estoy más cerca de ir y darlo todo. Físicamente tengo problemas, pero no los suficientes como para no ir, de momento, al torneo más importante de mi carrera», señaló en rueda de prensa tras el partido. «Si me encuentro bien, estaré allí para pelear por lo que he peleado estos 15 años», añadió.

«Hay dos caminos, pensar que no estoy preparado por lo que he hecho hoy en pista, que es entendible y aceptable. Y el otro es que faltan dos semanas y podemos cambiarlo. Aunque sea un momento difícil, es un día frustrante, me siento más cerca de intentarlo, aunque ahora mismo estoy tocadillo», comentó.

«Voy a ver qué plan voy a llevar a cabo para estar diferente a lo que he estado hoy y voy a intentarlo. Hoy parece imposible pensar en ir a Roland Garros a competir por algo, pero físicamente no he estado tan mal. Espero prepararme bien y espero llegar a Roland Garros con las condiciones suficientemente buenas y darme una oportunidad para pelear por todo lo que me gustaría pelear», comentó.

Un partido «duro»

El ganador de 22 títulos del Grand Slam calificó el duelo ante Hurkacz como «duro». «No es la pista más grande. Él estaba sacando bien y era difícil para mí el resto. Ha sido difícil sentirse con posibilidades reales de remontada con su saque y sin ser capaz de hacerle suficiente daño y crearle errores. Eso es todo. Tengo que aceptarlo», explicó.

«Es un día duro para mí en todos los sentidos porque me sentía más preparado de lo que mostré. Eso me da una mala sensación porque sintiéndome mejor no lo pude mostrar. Es algo que de alguna manera me crea dudas», señaló.

Rechazó el homenaje del Masters 1000 de Roma Nadal, que según informó la Federación Italiana de Tenis, rechazó un homenaje tras el partido, desveló que no sabe si esta será su última participación en la Ciudad Eterna. «Nunca dije que fuera a ser mi último torneo aquí. Dije en Madrid porque ese era el caso. Aquí no estoy seguro al 100%. Probablemente sea al 98%, pero no voy a decir 100% cuando no es 100%, así que...», apuntó. «Sensación diferente aquí que en Madrid. Una historia diferente. Un momento diferente para mí. No lo sé. Yo no esperaba ninguna ceremonia honestamente. Si me retiro, creo que con suerte van a tener tiempo si quieren hacer algo en los próximos años», añadió.

Sobre la opción de encontrarse con Carlos Alcaraz en algún torneo antes de la posibilidad de disputar juntos los Juegos Olímpicos en el torneo de dobles, dijo: «Parece complicado. Se lesionó en Madrid y parece difícil porque no quedan muchos torneos que podamos jugar juntos antes de los Juegos Olímpicos. Sólo queda Roland Garros y ese no será el caso. No sé más tarde. Parece difícil, pero veremos».

El de Manacor agradeció todo el cariño recibido en Roma: «Siempre me he sentido muy querido y apoyado durante toda mi carrera tenística. Ahora no es una excepción. Probablemente cuando la gente empieza a ver que no habrá muchas oportunidades de verme jugar de nuevo se sientan un poco más emocionados, un poco más tristes porque al final es de alguna manera el final de probablemente una era importante en la historia del tenis».

«Creo que como jugador de tenis, sólo quiero ser recordado por los resultados que tuve. Y como persona, espero ser recordado como un ejemplo positivo de ser respetuoso, bien educado y buena persona. Eso es todo», sentenció.