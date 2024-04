Rafa Nadal tampoco jugará en Montecarlo: «Mi cuerpo no me deja»

Nadal sigue casi inédito en 2024. El mallorquín ha anunciado este misma tarde que no jugará el Masters 1.000 de Montecarlo, torneo que arranca esta próxima semana y que supone el inicio de la temporada de tierra en Europa. El manacorí había fijado la cita monegasca como gran objetivo después de renunciar a jugar todos los torneos oficiales que se han disputado desde que se lesionó en Brisbane, a principios del año.

Rafa Nadal, que había previsto estar solo unsa semanas de baja y empezar a disputar partidos ya en febrero, ha tenido diferentes molestias que le han impedido volver a las pistas. Sus únicas apariciones han sido la exhibición en Las Vegas ante Carlos Alcaraz y la entrega de premios de su Fundación, en la que ya dejó entrever dudas en cuanto a su reaparición en Mónaco.

«Están siendo tiempos difíciles para mí»

«¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja», ha anunciado Rafa Nadal.

«Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo», recalca el manacorí, que añade: «No os imagináis lo difícil que es para mí no tener la oportunidad de poder jugar estos eventos una vez más».

«No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para intentar darme la oportunidad de que las cosas mejoren», agrega, y concluye: «Un abrazo fuerte a todos y gracias por el cariño y apoyo siempre».