Nadal-Federer: La rivalidad que cambió el tenis cumple 20 años

Cuarenta partidos, 124 sets, 1.213 juegos y 96 horas en pista. Este es el balance acumulado en el histórico cara a cara entre Rafel Nadal y Roger Federer que nació un 28 de marzo de 2004.

Todo ello puede traducirse en cuatro días enteros visualizando, uno tras otro y de forma interrumpida, todos sus duelos sin poder levantarse del sofá ni tener apenas tiempo de pestañear.

Pero, más allá de las cifras absolutas, lo que ha marcado un antes y un después en el tenis es la trascendencia de cada una de las citas entre el mallorquín y el suizo con una red de por medio y sobre cualquiera de las superficies al aire libre o bajo techo.

Más de la mitad de sus enfrentamientos (24) han sido finales y, de ellas, nueve decidieron el título en torneos de Grand Slam.

Apenas tenía 17 años Nadal cuando, en su camino en el Masters 1000 de Miami, se cruzó con el entonces número uno del mundo.

El manacorí había vencido en su estreno en Cayo Vizcaíno al croata Goran Ivanisevic (6/4 y retirada), mientras que el de Basilea hizo lo propio con el ruso Nikolay Davydenko (6/2, 3/6 y 7/5).

Para poner en contexto el desequilibrio previo de este partido, al actual campeón de 22 títulos de Grand Slam todavía le faltaban cinco meses para estrenar su palmarés ATP en el modesto torneo de Sopot (Polonia).

Federer, en cambio, ya había conquistado dos de sus veinte ‘majors’ en Wimbledon (2003) y ese mismo año Abierto de Australia. Además el helvético aterrizó en Florida con el trofeo bajo el brazo de Indian Wells y una racha de doce victorias consecutivas.

Roger Federer visita la Rafa Nadal Academy de su amigo Rafa Nadal / @rafaelnadal

La sorpresa

Nada de eso arrugó a un Nadal que, ataviado con una camiseta granate sin mangas y su icónico pañuelo en la frente, devoró a su oponente por un doble 6/3 en apenas una hora y diez minutos sobre la pista dura de una abarrotada Central de Crandon Park, en la siempre calurosa y animada sesión nocturna de la jornada.

«Rocé la perfección porque jugué metido en la pista, dominando los intercambios y presionándole para que no pudiera hacer su juego. También he sacado extremadamente bien hoy. Ahí estuvo la verdadera clave del partido», valoró Nadal tras el partido, en unas declaraciones que recoge el libro Rafa & Roger de los periodistas Antonio Arenas y Rafa Plaza.

«Jugó muy agresivo y no pude mantener su ritmo. No solamente juega duro y plano, también imprime mucho efecto y hace que la bola vaya muy alta. Hacer frente a eso es muy duro. Lo intenté como pude, pero no fue suficiente. Él consiguió golpes increíbles», reconoció Federer todavía en caliente.

Nadal y el teletexto

Al zurdo de Manacor le preguntaron en esa rueda de prensa si tenía ya su teléfono móvil colapsado de llamadas.

«No creo», respondió. «En España son las cuatro de la madrugada y todo el mundo duerme. Mañana los periódicos no tendrán la noticia y, quizás, sí esté en internet o el teletexto», se sinceró un Nadal que, con esas palabras, nos pone en contexto de un tiempo pasado en el cual la inmediatez informativa no imperaba de la misma forma que hoy en día.

El historial de partidos entre el mallorquín y el suizo empezó en 2004 y terminó en 2019 / P. F.

