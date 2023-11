Rafa Nadal ha lanzado un ilusionante mensaje a sus fans a través de sus redes sociales. El mallorquín, que ayer miércoles confirmó que volverá a las pistas tras varios meses retirado para recuperarse de sus últimas lesiones, tiene previsto anunciar en breves días cuándo y dónde se producirá su retorno al circuito.

El tenista de Manacor confirmó tras la visita a la nueva Clínica Tenis Teknon del doctor Ángel Ruiz Cotorro, este miércoles, que volverá a jugar, «cosa que hace unas semanas no estaba en disposición de deci». «Creo que los pasos adelante han sido grandes y positivos y confío en las siguientes semanas, fechas, poderos decir algo más en concreto», agregó el mallorquín.

«La ilusión de volver a jugar no la he perdido nunca. Estoy en ese momento en que las cosas parece que van por un buen camino y confío en que sigan por el mismo camino dado lo que he visto en estas últimas semanas», apuntó Rafa Nadal, que dejó en el aire la fecha de su retorno: « Entiendo el interés de la noticia pero al final cuando esto suceda, o cuando yo sepa que vuelvo, lo diré yo. Cuando sepa lo que haré, seré el primero en deciros lo que sea».

«Estos días decidiré»

Solo un día después, parece que Rafa Nadal lo tiene más claro y ha querido informar a sus seguidores que en breve conocerán el día de su retorno al circuito. «Ayer confirmé que regresaré», ha escrito Nadal en su cuenta oficial de Instagram, en la que ha añadido: «Permaneced atentos, estos días decidiré y anunciaré junto con mi equipo cuándo y dónde».

La publicación ha sido muy celebrada por sus seguidores y en poco más de una hora ya había tenido más de 100.000 ‘me gustas’ en esta red social, en la que Nadal cuenta con más de 20 millones de ‘followers’.