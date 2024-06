El mallorquín Marco Asensio se separa

Marco Asensio ha anunciado este martes, a través de un comunicado en instagram, que se ha separado de su mujer, Sandra Garal. El matrimonio del futbolista mallorquín ha durado menos de un año ya que fue el 8 de julio de 2023 cuando se dio el 'sí, quiero' en una multitudinaria boda en Sa Fortalesa de Pollença que dio la vuelta al mundo.

El jugador del PSG, formado en el Mallorca y que se hizo estrella en el Real Madrid, ha querido dar su versión después de las diversas informaciones aparecidas en las últimas semanas en los medios de comunicación del corazón en la que ya se apuntaba sobre la inminente ruptura de una pareja que se conoció en 2018. Garal, arquitecta y modelo, todavía no ha publicado ningún mensaje

"Buenas tardes. Siempre he querido mantener mi vida privada al margen de los medios y del publico en general. No obstante, y raíz de las últimas informaciones que se han divulgado referidas a mi vida en pareja, considero que es bueno hablar en primera persona para evitar especulaciones, noticias falsas o medias verdades. Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, Sandra y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio. Han sido unos años maravillosos y quiero agradecer públicamente a Sandra todo lo vivido a su lado. Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial, que me ha aportado mucho y con la que he tenido el placer de compartir un tiempo importante de mi vida. Agradezco que respetéis nuestra intimidad con el cariño con el que siempre nos habéis tratado, ya que son momentos para poderlos vivir con la máxima tranquilidad. Un fuerte abrazo a todos", ha escrito el calvianer,

Este es el mensaje de Marco Asensio en Instagram. / Instagram

El anuncio de su ruptura ha llamado la atención en las redes sociales, que le han enviado muchos mensajes de ánimo después de un matrimonio que no ha llegado a los doce meses de convivencia.

Además, Marco Asensio tendrá tiempo para la reflexión porque el seleccionador española, Luis de la Fuente, no le incluyó en la lista definitiva para disputar la inminente Eurocopa de Alemania.