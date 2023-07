Una semana después de que Marcos Llorente y Patricia Noarbe se dieran el 'sí, quiero', Asensio y Sandra Garal celebran este viernes 7 de julio su boda en la Fortalesa.

La 'preboda' de la pareja se festejó el pasado jueves en un club a orillas del mar en la que los protagonistas iban conjuntados de blanco y el dresscode para sus amigos y familiares fue el azul. Él optó por un traje con una camiseta a juego, combinado con zapatillas blancas de plataforma que tenían una elegante raya negra.

Por su parte, ella deslumbró con un impresionante vestido de fiesta de la marca Caasi Sera, que presentaba una abertura lateral y detalles brillantes en los hombros y el pecho. Según la revista ¡Hola!, el traje estaba confeccionado con crepe y satén de seda natural, y contaba con más de 100.000 cristales Swarovski bordados a mano, que requirió aproximadamente 250 horas de trabajo artesanal. La novia lució un semirrecogido con un par de mechones sueltos que enmarcaban su rostro y en cuanto al maquillaje, utilizó tonos marrones, pómulos bronceados y labios muy naturales, todo siguiendo las últimas tendencias.

Asensio y Garal llegaron hace poco más de una semana a Mallorca para asistir a la boda de sus amigos Marcos Llorente y Noarbe, que se casaron el pasado viernes 30 de junio, además de para ultimar los preparativos de su boda. Viajaron en un jet privado repleto de globos rosas y rosas rojas.

La pareja anunció su compromiso el pasado mes de mayo con un emotivo vídeo que compartieron en redes sociales.

Junto a este momento tan emocionante para la pareja y a pocas horas de que se den el 'sí, quiero', ha llegado la noticia de la incorporación de Asensio al Paris Saint-Germain por un contrato de cuatro temporadas.

La pareja no ha dado tantos detalles del enlace como sí lo hizo Patricia Noarbe en la revfista 'Hola!', lo único que se sabe es cómo será el vestido. "Es más pieza de arte que vestido te diría. No es nada tradicional. Es sexy, como me gusta vestir. Pero, a la vez, elegante porque Rosa Clará obviamente es superelegante", aseguró la novia en un vídeo para el mencionado medio.