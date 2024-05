Eric Garcia: "Míchel me ha dado confianza y yo he podido mostrar mi juego"

Eric Garcia (Martorell, 09-01-2001) está cuajando una gran temporada en el sorprendente Girona de Míchel, equipo que tiene ya casi los dos pies en la próxima edición de la Champions. El sábado se enfrenta al Barça, equipo con el que tiene dos años más de contrato y al que debe volver este verano. Además, los dos equipos se juegan la segunda plaza de la Liga.

¿Cómo está la plantilla del Girona después de haber hecho historia y tener ya plaza europea para la próxima temporada?

Se lo puede imaginar. Muy contentos, como dice, esto es algo histórico para el club. Creo que es algo muy merecido por todo lo bien que lo hemos hecho a lo largo de la temporada. Y ahora a acabar de ligar la Champions.

Tras la última jornada parece que ese objetivo ya está también logrado. Le llevan trece puntos al Athletic y quedan quince por disputarse.

La realidad es que ya lo tocamos. Que todo nos favorece. Lo podríamos haber certificado antes, pero fallamos en algunos partidos fuera de casa. Ahora, tras ganar en Las Palmas, lo tenemos muy cerca.

¿Cuándo llegó al Girona se imaginaba todo esto?

Qué va, para nada. Es cierto que cuando llegué el equipo ya estaba arriba. Fueron pasando las jornadas y tanto el juego como los resultados eran buenos. Nos ilusionamos con poder lograr este objetivo, pero hasta que no estuvo entrada la segunda vuelta no te lo acabas de creer.

¿Cuál es la clave de este Girona?

Creo que la unión que hay. Gran parte del grupo viene de Segunda división, saben lo que es sufrir para subir a Primera. Ya estaban con Míchel. Después, tenemos una manera de jugar muy particular nuestra que nos viene muy bien a todos los jugadores. Y también la exigencia que nos ponemos siempre, en todos los entrenamientos, y eso es lo que nos hace que podamos ganar tantos partidos.

Míchel debe tener gran parte de culpa de todo lo que está logrando el Girona.

Por supuesto, yo no puedo hablar de antes, de cuando estaban en Segunda que es cuando él llegó, pero enseguida ves que tiene una manera muy clara de jugar y lo exigente que es con ello. Sabemos siempre como tenemos que jugar y él insiste mucho en ello, en los entrenamientos, nos hace muchas sesiones de vídeo y esto te lleva a estos resultados.

Eric Garcia, en un momento de la entrevista con SPORT. / JOAN LEÓN

Exigente y muy trabajador.

Mucho. Cuida todos los detalles. Como le decía hacemos muchas sesiones de vídeo. Sabemos como debemos jugar nosotros y como juega el rival. Los entrenamientos duran también bastante. Siempre nos dice que nos intenta poner tareas más complicadas que las que después nos encontraremos en el partido.

Sus charlas también son un espectáculo.

Es una persona muy sentimental, muy pasional, que lo vive mucho todo. Sus charlas son muy motivadoras. Conoce muy bien al jugador. Utiliza mucho sus propias experiencias y eso hace que te llegue mucho.

¿Qué le ha dado Míchel a Eric Garcia?

Me ha dado mucha confianza desde el primer día que hablé con él. Desde antes de venir. Le estoy muy agradecido porque el nivel individual mío y el de todo el equipo se debe a la confianza que transmite a los jugadores, a todo lo que nos está encimando durante la semana, a los consejos que nos da. Nos ha hecho mejorar a todos.

A Eric se le ve jugando muy fácil, tanto en el centro de la defensa como en la banda.

Es el juego que yo tengo. Al final lo que ha hecho Míchel es ponerme y darme confianza. Yo he podido demostrar mi juego y he podido ayudar al equipo.

Míchel me dijo que si venía estaba seguro de que podíamos estar entre los ocho primeros y hemos tenido la suerte de llegar más arriba

Habló con él antes de salir del Barça. ¿Cómo le convenció para que viniese al Girona?

Fue por lo que me transmitió, por como veía al equipo. Me dijo que si venía estaba seguro de que podíamos estar entre los ocho primeros y llegar a Conference League. Él ya veía que podíamos llegar a Europa y hemos tenido la suerte de llegar más arriba.

¿Es su mejor temporada como profesional?

Es la que he tenido más regularidad. En el City empecé jugando, pero cuando dije que no iba a renovar ya dejé de hacerlo. En mi primera temporada en e Barça, tuve bastantes minutos y el año pasado fui alternando jugar con no hacerlo. Lo que buscaba en el Girona era jugar, tener minutos y regularidad y hacer mi juego.

Hablaba del City y del Barça. Le habrán ayudado en su adaptación.

Al final, los tres equipos tienen un estilo de juego muy parecido. Claro que haber jugado en estos equipos te ayuda. Todos quieren tener el balón y buscar la portería rival, cada uno con sus particularidades.

¿Qué recuerdos tiene del City?

Mis recuerdos del City son muy buenos. Llegué con 16 años, estuve cuatro temporadas, en el juvenil, en el filial y en el primer equipo. Todo lo que pude vivir y ganar con ellos era un sueño para mí, gané mucha experiencia.

Y tuvo la suerte de ser entrenado por Pep Guardiola.

Guardiola me enseñó a entender la manera de jugar, te enseña a entender al rival, que pretende que hagas para tú no hacerlo, insistía mucho en las vigilancias defensivas y en los pequeños detalles que te pueden pasar inadvertidos, pero él siempre se fija en todo.

Creo que con quien tiene una gran relación es con Juanma Lillo.

Llegó en la época del Covid, en la segunda parte de la temporada, y desde el principio me ayudó mucho, hablábamos mucho de fútbol para poder mejorar, muchas veces después del entrenamiento nos quedábamos los dos trabajando para poder progresar. Le tenemos un cariño enorme tanto yo como mi familia

¿Qué prefiere las charlas con Lillo o las de Míchel?

(Risas). Los dos tienen una experiencia en la vida que te la transmiten de una manera muy buena y que te llega.

¿Se ha arrepentido en algún momento de haber dejado el City?

No. Cuando me llamó el Barça para volver, lo tuve muy claro.

¿Cómo valora su estancia, de momento, de dos años en el Barça?

El primer año fue complicado en cuanto a grupo. Hubo el cambio de entrenador, luego remontamos el vuelo y entramos en Champions. La segunda temporada fue muy buena y ganamos la Liga. A nivel individual no tuve todos los minutos que quería y por eso tomé la decisión de salir cedido.

Xavi no quería que saliese...

Así es. Se dio en el último día por un tema de ‘fair play’ y yo tenía claro que si salía, era para ir al Girona.

Cuando acabe la temporada, volveré al Barça y el club decidirá. De momento, no hemos hablado nada

¿Y qué va a pasar cuando acabe la temporada?

Que voy a volver al Barça. Tengo contrato, volveré cuando acabe la temporada y se hablará con el club para ver que es lo que hay.

Si debe salir, ¿al Girona?

De momento volveré al Barça, es mi club. Obviamente, en el Girona he estado muy bien, me han tratado muy bien y más si logramos lo que estamos a punto de conseguir.

¿De qué va a depender que se pueda quedar?

Dependerá del club. Yo sé que tengo dos años más de contrato y que tengo que volver. No hemos hablado todavía, ya se verá.

Desde la distancia, ¿cómo ve al Barça?

Han sido unas semanas un poco jodidas para todos, me incluyo a mí porque soy un culé más. El partido del PSG estaba controlado, pero estas cosas pasan en el fútbol, en la élite. Creo, de todos modos, que el Barça ha hecho unos últimos meses muy buenos.

Y este sábado, Girona-Barça con la segunda plaza en juego.

Un partido especial como ya fue la ida. Juegas contra tus amigos, contra el equipo al que perteneces y del que eres. Y como dice, importante porque nos jugamos la segunda plaza.

Hablaba del partido de la primera vuelta. ¿Qué recuerdos tiene?

Fue el partido que cambió un poco el rumbo del Girona. Ir al campo del Barça y ganar no es fácil. Fue un paso muy importante. Era una prueba para nosotros para saber si estábamos preparados para competir con los grandes y se vio que sí.