Quién es María Ángeles García Chaves 'Yaye', la mujer que reemplazará a Pedro Rocha si el CSD le suspende

Siempre discreta, a María de los Ángeles García Chaves, más conocida como ‘Yaye’ (Cáceres, 24 de mayo de 1986), aseguran quienes la conocen a fondo que es difícil verla alterada. Tranquila, seria, formal, abnegada, la nueva número 2 de la Federación Española de Fútbol es una persona accesible, pero tímida, a la que Pedro Rocha ha colocado como su mano derecha para sorpresa de muchos, pero no tanto de unos pocos. Incluso podría ser presidenta en el caso de que fuera inhabilitado el empresario este martes.

Creadora y fundadora del Femenino Cáceres hace 16 años, el entrenador del primer equipo y también en el origen, Ernesto Sánchez, dice que Yaye tiene tres puntos clave que distinguen su personalidad. "El primero es humildad, el segundo es que es muy trabajadora y el tercero es que es muy constante. Son tres valores básicos en cualquier puesto y sé que está sobradamente preparada", asegura el técnico. «Con su sapiencia y saber hacer, va a hacer un buen papel y va a ser una muy buena representante de todo el fútbol", pronostica quien mejor la conoce. "Es muy buena persona. Tiene todo para marcar una época", recalca.

"He tenido mucha suerte, mis padres desde pequeña me han apoyado y me han llevado a los partidos. Sin embargo, sí conozco casos de chicas que lo han pasado verdaderamente mal, hasta casos en los que tenían que entrenar a escondidas. En aquella época había padres y personas a las que les costaba aceptar que las chicas jugaran al fútbol", decía en una entrevista en El Periódico Extremadura, del mismo grupo editorial, en 2019 a modo de agradecimiento hacia quienes más le quieren y sus circunstancias.Entonces era jugadora y acababa de lesionarse de gravedad.

El fútbol, su pasión

Después pasó a ser entrenadora del filial del Cacereño Femenino y en los últimos dos años ha sido miembro de la comisión delegada de la Federación Española de Fútbol, siendo la primera mujer con tal condición en ese momento. Entrenadora de cantera, el fútbol es su pasión.

"Siempre se ha caracterizado por colaborar. Yo incluso la tuve en danza; después, como futbolista también", afirma Sánchez, que también añade que la exfutbolista es especialmente fiel. "Las cosas que yo le decía las llevaba a muerte; también como segunda entrenadora este año me ha ayudado muchísimo a salvar al equipo", agrega.