Jaume Munar arranca con fuerza en Madrid

Jaume Munar se convirtió este miércoles en el primer tenista local en superar la primera ronda del cuadro masculino del Mutua Madrid Open, después de batir al portugués Nuno Borges por 7/5 y 6/4 para encontrarse en el siguiente tramo con el alemán Jan-Lennard Struff, finalista el pasado año.

El tenista mallorquín, 73 del ránking ATP, afronta su cuarta presencia en el cuadro principal del evento que se disputa en la Caja Mágica. Tiene su techo en Madrid en los octavos de final que logró el pasado curso, el primero en el que sobrepasó la eliminatoria inicial.

Con la final de Marbella del 2021 como su principal logro en el tour ATP, el de Santanyí tardó dos horas en superar al jugador luso, con el que nunca antes se había enfrentado.

"Creo en mis posibiliades"

"Venía muy mal de Montecarlo y Barcelona, no me encontré nada bien. Traía pocas expectativas, pero vine a Madrid el domingo y todo cambió. Las condiciones me favorecen más que en sitios más lentos. Siempre me he sentido muy cómodo aquí", dijo Munar tras el encuentro.

"Durante años el saque fue mi mejor arma, pero lo aparté de mi juego más de lo que debía. Ese ha sido el cambio fundamental hoy. Tomar las decisiones correctas sobre todo en los puntos de servicio ha sido fundamental", reiteró.

Munar, que en la edición de 2023 del torneo alcanzó los octavos de final, confió en sus opciones en segunda ronda ante el finalista del año pasado, el alemán Jan-Lennard Struff.

"El viernes creo en mis posibilidades. Él vendrá con mucha confianza, pero el tenis de hoy está más ajustado que nunca. Si quitas a los top, top, todo está apretadísimo. Creo que soy muchísimo mejor jugador que hace años", finalizó.