Sabalenka: "No me gusta ver a mis rivales, ver tenis masculino es más interesante"

La bielorrusa Aryna Sabalenka, defensora del título en el torneo de Madrid que comienza este martes, aseguró este martes que no le gusta ver los partidos de sus principales rivales y que prefiere ver partidos masculinos, que considera "más interesantes".

"No suelo ver sus partidos", dijo sobre oponentes como la polaca Iga Swiatek o la kazaja Elena Rybakina. "He jugado mucho contra ellas y, cuando vuelva a hacerlo, seguro que mi entrenador me pone sus partidos otra vez. No me gusta ver mucho tenis. Prefiero ver tenis masculino que femenino. Creo que es más lógico y más interesante de ver", aseguró Sabalanka en una conferencia de prensa previa a su participación en Madrid, donde ya ha ganado dos veces.

Mentalidad y ambición

"He demostrado que puedo hacerlo bien aquí", dijo. "La altitud ayuda, porque la bola va más rápida y más alta. Sí, creo que esto definitivamente casa bien con mi juego". Para la número dos mundial, actualmente los límites de su juego están en su capacidad de trabajo.

"Todo es cuestión de trabajo, de saber cuánto estás dispuesta a hacer para llegar. Estoy segura de que voy a luchar por todos los puntos, esa es mi mentalidad este año", afirmó.

Apoyo a Badosa

Sabalenka tuvo palabras de ánimo para la española Paula Badosa, su amiga, que arrastra una lesión crónica de espalda que está dificultando mucho el retorno a su mejor versión.

"Amo a esta chica. Somos amigas desde hace años. Lo mejor es encontrar en el circuito alguien con quien conectes. Realmente espero que vuelva a lo alto y pueda superaralas lesiones. Me siento afortunada de no tener que enfrentarme a ella en primera ronda aquí en Madrid", concluyó la bielorrusa.