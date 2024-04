Gran recibimiento a Gabriela Morell tras conquistar el Europeo de ILCA 4

Gabriela Morell ha disfrutado de un recibimiento por todo lo alto en la isla. La mallorquina, flamante campeona de Europa absoluta de la clase ILCA 4 conquistado en Izola (Eslovenia), ha sido la gran protagonista en la terminal de llegadas del aeropuerto de Son Sant Joan con el cariño que le han transmitido sus familiares, amigos y compañeros del Real Club Náutico de Palma (RCNP). "Enhorabuena, te lo mereces", rezaban dos grandes pancartas que han provocado la sonrisa de la regatista, que no se esperaba tanta gente a pesar de su gran logro.

"No me esperaba ganar", ha confesado con humildad.La competición, que ha reunido a las 164 mejores regatistas del continente, se ha disputado desde el pasado 5 de abril y ha constado de 10 mangas. La vencedora obtuvo 53 puntos, lo que le otorgó una ventaja de 10 sobre la segunda clasificada, la griega Maria Christina Melaniti. La tercera posición fue para la balear Magdalena Villalonga (Reial Club Nàutic Port de Pollença).

Gabriela Morell posa con sus padres en Son Sant Joan. / RCNP

Gabriela Morell, que también se llevó el título en la categoría sub-16, no se bajó de podio en toda la competiciòn. “He trabajado duro para ganar y me siento muy orgullosa. Poco a poco las posibilidades fueron apareciendo. Estaba un poco nerviosa cada día, pero fui confiando en mí misma y lo he ido haciendo bien", ha reflexionado antes de desvelar que su próximo reto es el Nacional de la clase en Galicia.

Hugo Ramón, vocal del vela del RCNP, se ha mostrado “feliz” con el éxito de la joven regatista y le ha augurado un gran futuro: “Ganar el absoluto cuando tu categoría es sub-16 en una clase tan numerosa y exigente como ILCA 4 demuestra que hablamos de una deportista con una gran proyección”.