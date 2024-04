La mallorquina Gabriela Morell se proclama campeona de Europa de la clase ILCA

La mallorquina Gabriela Morell (Real Club Náutico de Palma) se ha proclamado este viernes campeona absoluta de Europa de la clase ILCA 4. La competición, que ha reunido a las 164 mejores regatistas del continente en la localidad eslovena de Izola, se ha disputado desde el pasado 5 de abril y ha constado de 10 mangas. La vencedora ha obtenido 53 puntos, lo que le ha otorgado una ventaja de 10 sobre la segunda clasificada, la griega Maria Christina Melaniti. La tercera posición ha sido para la balear Magdalena Villalonga (Reial Club Nàutic Port de Pollença).

Gabriela Morell, que también se ha llevado el título en la categoría sub-16, ha asegurado que no se esperaba la victoria en la primera gran cita internacional de la temporada (el mejor resultado de su carrera hasta el momento), aunque no se ha bajado del podio desde el inicio de la competición. “He trabajado duro para ganar y me siento muy orgullosa”, ha afirmado en declaraciones recogidas por uno de sus entrenadores nada más cruzar la línea de llegada en la regata final. Quienes sí confiaban en sus posibilidades eran precisamente los técnicos del Real Club Náutico de Palma, que hace ya dos años destacaron las cualidades innatas de Gabriela para la vela y su gran compromiso en los entrenamientos.

“Ha sido duro”

El campeonato de Europa, ha explicado Gabriela Morell, ha sido bastante complicado debido a la inestabilidad meteorológica. El viento ha variado de intensidad y dirección casi todos los días, lo que obligó a la organización a suspender una jornada. “Ha sido duro”, confesaba Marcos Plomer, entrenador el RCNP, “y esto le da más mérito al triunfo de Gabriela, que ha estado siempre arriba y navegando siempre en posiciones de Top 10, salvo en una manga que ha podido descartarse”.

Hugo Ramón, vocal del vela del RCNP, se ha mostrado “feliz” con el éxito de la joven regatista y le ha augurado un gran futuro: “Ganar el absoluto cuando tu categoría es sub-16 en una clase tan numerosa y exigente como ILCA 4 demuestra que hablamos de una deportista con una gran proyección”.