El Mallorca Palma Futsal se reivindica en Son Moix con una contundente victoria

El Mallorca Palma Futsal se enfrentaba este sábado a un partido crucial. La dolorosa derrota frente al Noia Portus Apostoli había puesto en peligro las ambiciosas aspiraciones del Mallorca Palma Futsal en la clasificación, dejando claro que no hay partidos fáciles en esta liga. Con un importante número de bajas, el equipo balear recibía al Family Cash Alzira con todas las alarmas encendidas, pero con la determinación de recuperar su competitividad y sumar tres puntos cruciales.

El partido comenzó con un ritmo eléctrico, con ocasiones para ambos equipos. Las primeras oportunidades para abrir el marcador estuvieron en los pies de Chaguinha, cuyo disparo pasó rozando el poste, y de Gordillo, cuyo intento de colocar el balón en la escuadra se fue por encima del travesaño. El Family Cash Alzira también tuvo sus oportunidades, especialmente a través de Castejón. Cualquiera podía anotar en cualquier momento. En el minuto 3, un error en la salida del Mallorca Palma Futsal permitió a Rafa Usín marcar el primer gol para los visitantes. Los valencianos estuvieron cerca de ampliar su ventaja en varias ocasiones, pero fueron detenidos por las intervenciones clave de Carlos Barrón bajo palos.

La reacción del Mallorca Palma Futsal no se hizo esperar. Cleber estrelló un disparo en el poste y se topó con Fede, el guardameta rival, en varias ocasiones, antes de servir un pase de gol a Ernesto, que empató el partido. Pocos minutos después, Ernesto marcó su segundo gol personal para poner al equipo balear por delante. Rómulo amplió la ventaja tras un excelente pase de tacón de Marcelo y puso el 3-1. Sin embargo, el Alzira no se rindió y Rafa Usín aprovechó un error defensivo del Mallorca Palma Futsal para reducir la distancia antes del descanso. No obstante, a pocos segundos del final de la primera parte, Rómulo anotó un gran gol de tacón, que dejaba el marcador en 4-2 al término de los primeros veinte minutos.

En la segunda mitad, Alzira no logró recuperarse del golpe. El Mallorca Palma Futsal lo aprovechó y Ernesto asistió a Neguinho para ampliar la ventaja del Mallorca Palma Futsal. El equipo dirigido por Braulio Correal intentó cambiar el rumbo del partido jugando con portero jugador, pero la defensa verde pistacho resistió firmemente y los visitantes apenas tuvieron ocasiones de disparar a puerta. No obstante, Ernesto aprovechó un contragolpe para marcar su tercer gol de la tarde con la portería vacía. A pesar de los intentos de Alzira jugando con portero jugador, el Mallorca Palma Futsal mantuvo el control y aseguró la victoria por 6-2.

Con este resultado, el Mallorca Palma Futsal suma tres puntos vitales para recuperarse de la dura derrota sufrida la semana anterior contra el Noia Portus Apostoli, antes de enfrentarse la próxima semana a ElPozo Murcia Costa Cálida en el Palacio de los Deportes.