Fibwi Palma-Palmer Basket, más que un derbi

Fibwi Palma y Palmer Basket Mallorca vivirán este próximo domingo en Son Moix un derbi de LEB Plata que se antoja trascendental, que se ha empezado a jugar antes del salto inicial, porque lo que hay en juego va más allá de la pura definición de derbi. Mientras el equipo que preside Guillem Boscana quiere lograr un triunfo que cierre la puerta al fantasma del descenso directo, le permita alejarse de los puestos que obligan a jugar un play-out y mantenga viva la llama de los play-offs de ascenso, el conjunto de Vicenç Palmer busca una victoria que favorezca seguir soñando con la permanencia.

Las cuentas para los inmobiliarios son claras. Si pierden y Alginet y L’Hospitalet ganan, perderán la categoría. Si ganan, tendrán como mínimo una semana más de vida y los resultados de las dos jornadas que restarán dictarán sentencia. Para los fibwis, ganar supone evitar matemáticamente el descenso directo. Hay mucho en juego. Los ingredientes para que el derbi sea algo más que un derbi, están servidos.

Los números de Boscana

El presidente del Palma ha hecho números. Cree que para salvarse habrá que ganar nueve o diez partidos y tener en cuenta el basquet average, el play-out será sinónimo de once y para jugar las eliminatorias de ascenso serán necesarias doce victorias.

La importancia del derbi

Los dos presidentes coinciden en la significación del encuentro. «El derbi es muy importante para nosotros, no solo por el resultado y la clasificación; también por el aspecto social que lleva implícito», afirma Boscana. Por su parte, Vicenç Palmer lo califica de «nuclear» y añade: «No tenemos margen de error. No tenemos balas de repuesto. Tenemos que ganar los tres partidos que nos quedan y esperar resultados de otros. De hecho, no dependemos de nosotros mismos para salvar la categoría. Hay que aceptar la situación, no poner excusas y luchar hasta el final con el máximo compromiso».

Favoritos

Boscana reconoce que el enfrentamiento les llega en el mejor momento de la temporada. «Desde que hemos empezado a defender el equipo es más competitivo», añade, pero a la hora de hablar de posibilidad de victoria se muestra prudente: «En un derbi el porcentaje es del 50 % para cada equipo». Por su lado, Palmer reconoce el favoritismo de los de S’Arenal: «El Fibwi es el favorito. Si hablamos de porcentajes, diría que ellos tienen un 70 % y nosotros un 30 %. Están en mejor dinámica que nosotros. No tienen ese punto de ansiedad que nosotros sí tenemos. Todo ello pesa». Pero añade: «Tenemos plantilla más que suficiente para dar un paso adelante y demostrar que hasta el final vamos a luchar».

Los últimos resultados

La victoria de los jugadores de Ricardo Úriz en Eivissa, junto a la derrota de los de Raúl Machado en Son Moix, el pasado fin de semana ha hecho que la distancia entre ambos en la clasificación se haya ensanchado. Los de negro acumulan diez partidos ganados; los de verde turquesa, siete. Esa diferencia en la tabla podría hacer pensar en un derbi descafeinado. Ambos presidentes coinciden en rechazar este calificativo.

«Para nosotros el aficionado es el centro de nuestro proyecto» Vicenç Palmer — Presidente del Palmer Basket Mallorca

Jugadores clave

Los dos reconocen la determinación de Milan Suskavcevic, al que Palmer cataloga de «jugador diferencial» y añade: «Williams tiene buenos números y Mignani está aportando bastante. La verdad es que todos sus jugadores son peligrosos. En nuestro equipo hay que destacar a los jugadores que fichamos para dar la cara en partidos como el del domingo, Harris, Urbutis, Matos y, por supuesto, la bandera del equipo que es Joan Feliu, con un carisma y un talante dignos de elogio». Boscana se ha centrado en los propios y además de citar a Suskavcevic ha reconocido que Mignani les ha dado «un equilibrio» que antes no tenían y que jugadores como Font o García, si bien son irregulares, en cualquier momento pueden enlazar una racha espectacular.

Guillem Boscana, ambicioso

El mandatario de los locales se muestra rotundo: «Somos ambiciosos y en estos momentos aspiramos a jugar el play-off. Si seguimos en esta línea y nos clasificamos, cuidado, porque los play-offs son dinámicas del momento. El objetivo de la temporada era uno al principio, después lo tuvimos que cambiar y ahora que hemos mejorado, tenemos la obligación de entrar en los play-offs. La victoria nos tiene que servir para demostrar que somos mejor equipo de lo que hemos demostrado hasta la fecha».

La afición

Vicenç Palmer considera que el primer beneficiario de un derbi como el del domingo es el aficionado. «Para nosotros el aficionado es el centro de nuestro proyecto. El derbi se tiene que vivir como un derbi, con intensidad, con pasión, con ganas, con el máximo respeto, con integridad, sabiendo que nuestra situación es muy complicada. Me gustaría que el aficionado viviera el derbi de una manera sana», apunta.

Boscana reconoce que durante la temporada no han tenido la afición que deseaba en los partidos, porque siempre se quiere más: «Los que han venido siempre nos han apoyado, a pesar de que el equipo no siempre ha respondido como ellos se merecen. En Son Moix solo hemos ganado cuatro encuentros. Me gustaría que la victoria del domingo compensara la fidelidad de los incondicionales habituales que nos han acompañado a lo largo de estos meses». Y concluye: «Hago un llamamiento a nuestra afición para que el domingo nos apoye como lo ha hecho durante todo el año y nosotros intentaremos devolverle en forma de victoria todo lo que nos ha dado».

«Me gustaría que la victoria del domingo compensara la fidelidad de nuestros incondicionales» Guillem Boscana — Presidente del Fibwi Palma

El aficionado neutral

¿Por quién se decantará el aficionado al baloncesto en general que no se siente identificado con ninguno de los dos equipos? El presidente de los inmobiliarios cree que no animará a ninguno de los dos, que se limitará a ver baloncesto. Ahora bien, si decide animar a su equipo, lo agradecerá. El presidente de los fibwis opina que la trayectoria de su club con 42 años de antigüedad y la mejor dinámica del equipo son motivos más que suficientes para que ese hipotético simpatizante del baloncesto se ladee hacia los suyos.

Aviso para navegantes

Vicenç Palmer despeja dudas: «La supervivencia del proyecto no depende de salvar la categoría. Creo que este año confeccionamos una plantilla para consolidarnos en la LEB Plata, pero las circunstancias nos lo han impedido. Queremos seguir creando estructura, masa social. Nuestro proyecto es muy joven. Queremos mantenerlo estemos donde estemos. Persistiremos, seremos constantes. Pase lo que pase, yo quiero seguir». Y ante la posibilidad de un descenso y de la compra de una plaza de una superior categoría, concluye: «No descarto ningún escenario».

