El Palma Futsal se agiganta

El Palma Futsal sigue sonriendo. Los mallorquines sumaron ante Osasuna Magna su tercer triunfo seguido y mantiene su mirada con los puestos más altos, con los que reducen distancias. Rómulo, Moslem, Bruno Gomes y Rivillos fueron los autores de los goles locales en Son Moix de un equipo que se agiganta con el paso de las semanas (4-2).

Los baleares evidenciaron su hambre en la pista desde el principio. Tayebi, Moslem y Rómulo no tardaron en poner en jaque a Palazón, el arquero del Osasuna Magna, martillando la portería rival con avisos tempraneros que presagiaban lo que estaba por venir. Apenas transcurridos tres minutos, la presión alta del Palma Futsal dio sus frutos. Chaguinha, astuto en la anticipación, interceptó un pase en la salida pamplonica y sirvió en bandeja el esférico a Rómulo, que no desaprovechó la oportunidad de inaugurar el marcador. La intensidad local no decayó, y Moslem, protagonista de otra recuperación, logró perforar la red de Palazón con un disparo certero, duplicando la ventaja y materializando el objetivo pendiente desde su anterior compromiso en Córdoba: consolidar un segundo gol que les brindara la tranquilidad para desplegar su juego.

Con la reanudación, Osasuna Magna intensificó su ofensiva, consciente de la necesidad de revertir el marcador. De esta forma, Toni Escribano batió a Muller, insuflando esperanza en las filas navarras. No obstante, el Palma Futsal, aunque menos dominante, mantuvo la compostura y solo las intervenciones de Palazón evitaron que la ventaja local aumentase.

La recta final del partido estuvo marcada por la decisión del Osasuna Magna de jugar con portero-jugador, estrategia que, sin embargo, abrió la puerta para que el Mallorca Palma Futsal capitalizara un error de los visitantes, con Chaguinha rozando el gol. Después, la expulsión de Eloy con cartulina roja directa ofreció a los mallorquines una situación de superioridad que no desaprovechó, con Rivillos ampliando la diferencia. A pesar del esfuerzo final del Osasuna Magna, incluido un gol de Saldise en el minuto 38, el resultado ya estaba prácticamente sellado.

El Palma Futsal logra su tercera victoria seguida en Liga, alcanzando los 40 puntos. Este triunfo consolida su posición en el cuarto lugar de la tabla, estrechando el margen con los líderes: se encuentra a solo un punto del Jaén Paraíso Interior, dos puntos detrás de ElPozo Murcia, el segundo clasificado, y a cuatro puntos del primero, el Barça, al que se enfrentará el próximo sábado en la ciudad condal.

Ficha técnica

PALMA FUTSAL: Luan Muller, Marcelo, Chaguinha, Moslem y Tayebi. También jugaron: Vilian, Bruno Gomes, Rivillos, Neguinho, Ernesto, Fabinho, Rómulo y Salar.

OSASUNA MAGNA XOTA: Palazón, Toni Escribano, Geragthy, Roberto Martil y Dani Saldise. También jugaron: Faly, Leo Café, Fabinho y Eloy.

GOLES: 1-0 Rómulo (min. 3); 2-0 Moslem (min. 4); 3-0 Bruno Gomes (min. 20); 3-1 Toni Escribano (min. 23); 4-1 Rivillos (min. 36); 4-2: Saldise (min.38).

ÁRBITRO: Navarro Rodríguez-Villanueva y Simón Benet. Amonestaron a Neguinho, Luan Muller y Dani Saldise. Doble amarilla al visitante Martil y con tarjeta roja a Eloy.