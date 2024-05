Joan Toni Moreno es recibido como un héroe tras clasificarse para los Juegos Olímpicos

El Reial Club Nàutic Port de Pollença (RCNPP) ha recibido esta tarde como un héroe a su canoísta Joan Toni Moreno tras proclamarse subcampeón de la Copa del Mundo absoluta y obtener la clasificación para los Juegos Olímpicos de París de 2024 junto a su compañero del C2 500, el gallego Diego Domínguez. El deportista de Pollença se ha convertido en el cuarto representante del RCNPP en participar en la mayor cita atlética del mundo. Le precedieron en su día el surfista Eduardo Bellini (Los Angeles 1984), el regatista de la clase Tornado José Luis 'Pepote' Ballester (Barcelona 1992, Atlanta 1996 -oro- y Atenas 2000) y el piragüista Sete Benavides (Londres 2012 -bronce- y Rio 2016).

Moreno, que regresó este pasado lunes de madrugada a Mallorca después de tomar parte en la Copa del Mundo disputada en la localidad húngara de Szeged, fue aclamado a su llegada al club por los integrantes del equipo de piragüismo, que le hicieron un pasillo de honor. Allí recibió la felicitación de sus compañeros y de las autoridades asistentes: Martí March, alcalde de Pollença; Pedro Mas, director insular de Turismo del Consell de Mallorca; Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura y Deportes del Govern balear; Juan Carlos Fuentes, presidente de la Federación Balear de Piragüismo, y Joaquín Cotoner, presidente del RCNPP. Todos ellos recalcaron la trascendencia de que Baleares haya sumado un nuevo representante en los Juegos. Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando Sete Benavides le hizo entrega a Joan Antoni Moreno de un gallardete del RCNPP como símbolo del pase del testigo olímpico.

Joan Toni Moreno, junto a los piragüistas de base del RCNPP / RCNPP

Un «sueño cumplido»

Emocionado por el recibimiento, Joan Toni Moreno aseguró sentirse feliz por su logro, que supone «el cumplimiento de un sueño», y dijo estar «muy motivado» de cara a los Juegos de París, a los que llega como subcampeón mundial y con opciones de pelear por el podio. «Hemos conseguido la plata en una competición donde estaban las demás embarcaciones que participarán en los Juegos y sí, creo que podemos soñar con una medalla», añadió el canoísta pollencí, quien afronta la cita olímpica con «una gran ilusión» y consciente de que el pasado sábado su carrera dio un salto de gigante que le someterá a una mayor exposición pública y, por tanto, a más presión.

Su entrenador, Kiko Martín, destacó, en este sentido, la «fortaleza mental» que Joan Toni ha demostrado poseer desde que empezó a competir al máximo nivel. «No sólo se ha clasificado para París, lo ha hecho con nota alta, lo que nos lleva a pensar que puede estar en la lucha por las medallas. Joan Toni y Diego forman una tripulación muy competitiva. Ahora bien, todos los que van a estar en los Juegos tienen posibilidades porque son muy buenos», afirmó el también técnico olímpico de la selección española de canoa, que elogió la determinación y el carácter ganador del deportista de Pollença: «Le da igual si hay viento o no, si la meteorología es adversa, si hay alguien más grande que él… Joan Toni no mira nunca atrás y la competición no le pone nervioso. Ese carácter es su gran poderío».