Ricardo Úriz, entrenador del Fibwi Palma: «Seguramente a final de temporada el ‘basket average’ será decisivo»

A principios de noviembre la directiva del Imprenta Bahía decidió destituir a Pau Tomàs y el elegido para enderezar el rumbo dubitativo de una nave que se había diseñado –decían– para luchar por el ascenso fue el pamplonés Ricardo Úriz Ancizu. En su mochila como jugador encontramos un brillante y dilatado currículum con más de veinte años militando en las filas de varios equipos de la Liga ACB y LEB Oro. Como entrenador ha sido el responsable del Saski Baskonia de Liga EBA, entrenador asistente de Neven Spahija en el Saski Baskonia de Liga ACB y primer entrenador del Baloncesto Talavera de la Liga LEB Plata la temporada pasada.

Los números del equipo con Úriz en el banquillo no están siendo todo lo buenos que buscaban los dirigentes cuando le ficharon. Actualmente su equipo ocupa la antepenúltima posición y siguen siendo la peor defensa de la conferencia. A falta de seis jornadas, eso sí, el Fibwi se encuentra a un partido de la octava plaza que permite disputar los playoff de ascenso y con una victoria más sobre los dos equipos que, si ahora concluyera la fase regular, descenderían directamente.

¿Por qué el equipo sigue sin despegar?

Quitando el último partido el equipo está en un punto de crecimiento, cada vez tenemos más claro la forma de jugar que queremos y los ajustes que hemos hecho durante estas semanas nos tienen que servir para estar en las mejores condiciones para competir. Restan seis partidos, difíciles para todos. Hemos de cuidar los detalles –el baloncesto es un deporte de detalles– que son los que te dan realmente las opciones de victoria.

En una de sus primeras ruedas de prensa comentó que el Fibwi tenía que mejorar la parcela defensiva, que tenía que ser más consistente atrás. En estos momentos siguen siendo el equipo que más puntos recibe. ¿Por qué les cuesta tanto defender?

Es un dato de puntos recibidos, pero no es del todo real. Hay que mirar los puntos por posesión que se reciben en defensa. El equipo no es el último. Si tú juegas a muchas posesiones, a un ritmo alto, las anotaciones suben tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo. Contra L’Hospitalet hicimos un muy buen trabajo defensivo y el otro día hay que reconocer que Alginet tuvo un acierto muy alto, que no es habitual en un equipo como ellos.

Evidentemente no es el responsable de la confección de la plantilla. ¿Qué piezas cree que le faltan para poder ser más competitivos y regulares?

En estos momentos a nivel de piezas es un equipo competitivo, con talento. Los jugadores que están aquí están muy implicados, tienen nivel suficiente para ser competitivos y tienen un buen margen de crecimiento. Hay mimbres suficientes para mirar al futuro con optimismo.

En los primeros encuentros en los que usted se sentó en el banquillo llamó la atención –y eso gustó a la afición– el protagonismo que concedió a los jóvenes de la plantilla, Álex Blanco y Álex Huguet. Últimamente parece que su rol ha cambiado. ¿A qué se debe?

Yo no les regalé los minutos, se los ganaron entrenando. Cuando llegué eran los jugadores 8 o 9 de la plantilla. Ahora están en un rol más natural, ocupan la posición 11 o 12 –no olvidemos que son juniors–. Nos están ayudando muchísimo.

Desde que llegó a Palma se han reforzado con Sidney Correia y Michael Drame. ¿Están aportando lo que usted esperaba de ellos?

Sí. Hemos notado la ausencia de Sid estas últimas semanas por una lesión. Entra en la rotación interior, aporta físico, defensa y rebote. Del trabajo de Michael estoy muy contento. Nos está dando un nivel superior de defensa, es un jugador pegamento, que aporta en ese trabajo obscuro que no reflejan las estadísticas, pero tan necesario para cualquier equipo.

Desde hace semanas trabaja con ustedes Pep Toni Román. ¿Por qué el equipo necesitaba un psicólogo?

La figura del psicólogo deportivo ahora está de moda. Los jugadores de hoy en día están sometidos a mucha presión. Cada vez se ve más en el deporte de rendimiento. Yo no veo ningún pero, todo lo contrario. Pep nos está ayudando, nos da herramientas útiles en la situación en la que estamos y en la que no es fácil jugar. Suma y estamos muy contentos de que esté con nosotros.

Hablemos de los seis partidos que restan para que finalice la liga regular. ¿Seis finales?

No. Nosotros tenemos que enfocarnos en el trabajo, en ser mejores, en pulir los detalles que antes he comentado, en tener claros los roles, en saber dónde queremos colocar el balón, en tener la paciencia suficiente, en saber cuándo hay que correr o cuándo jugar más lento… El equipo lo va entendiendo. Por todo ello pasa la mejora del equipo.

¿Ha hecho cálculos? ¿Cuántos tienen que ganar para salvar la categoría? ¿Y para entrar en los play-offs?

Hay tanta igualdad que seguramente a final de temporada el ‘basket average’ será decisivo. Con algunos lo tenemos a favor, con otros, no. No sé el número de victorias que se necesitarán. Nuestro objetivo es ser competitivos y sacar los triunfos que sean necesarias. Con la igualdad que hay, ganas dos partidos consecutivos y subes mucho en la clasificación y al revés. El calendario que nos resta es difícil. El equipo tiene que estar preparado para ello. Después de jugar los 26 partidos de liga regular la clasificación obtenida seguro que será justa.

Supongo que usted ve al Fibwi más cerca de las eliminatorias de ascenso que del descenso directo. ¿Qué observa en el día a día de su equipo que le hace ser optimista?

La realidad es que en estos momentos estamos en posición de ‘play-out’. Hemos de centrarnos en el trabajo del día a día, en seguir mejorando. No soy adivino y no sé qué pasará. Lo que sí sé es que el equipo entrena muy bien.

Dicen que los verdaderos amigos aparecen en los momentos difíciles. Lo mismo ocurre con las aficiones auténticas. ¿Qué le pide a la afición en estos momentos?

No estamos en disposición de pedir nada a la afición. Ahora bien, la comunión entre afición y equipo es necesaria. Nos hace sentir más respaldados. En casa nos está costando sacar nuestra mejor versión. A partir de ahora será importante mostrarse en casa duros, fuertes y eso no tiene cabida si la afición no está de nuestro lado. Tenemos que dejarnos el alma en la pista y seguramente el aficionado lo agradecerá.

Para terminar, complete la frase: Al final de la fase regular el Fibwi Palma…

Tiene que estar lo más arriba posible.