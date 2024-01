Con Adrià Ceballos (ADA Calvià-Vistasol) segundo clasificado en la categoría sub-23 y la sexta posición de las mujeres en la categoría absoluta, unido al campeonato sub-16 de Geray Mota (Pegasus), la actuación de la representación balear en el Campeonato de España de cross celebrado este pasado fin de semana en Getafe fue excelente.

El triple campeón del mundo de triatlón Mario Mola fue el líder de la selección balear, al clasificarse décimo quinto. Posteriormente entraron José Luis García Pujadas (49), Lucas Mola (63) y Tomás Houzet (64). Martín Tomás Cuart (70) y Antoni Gran (81) no puntuaron al ser la clasificación sobre cuatro. Por equipos, Balears fue duodécima.

Las mujeres, con un gran equipo, obtuvieron una clasificación histórica al ser sextas por autonomías. Con la formenterense Andrea Romero como primera balear clasificada (19), completaron el equipo la argentina Mari Luz Tesuri (21) -recién obtenido el pasaporte español-, la joven cardióloga Teresa Marco (32) -recién destinada en Palma-, la vilera Bel Calero (33) -cuarta cerrando los puntos-, y la menorquina Marina Bagur (38).

Ceballos demostró este domingo por la mañana en los pinares del circuito donde se disputó el Nacional (Parque Cerro de los Ángeles) las grandes condiciones que atesora. No obstante, cometió el error de querer mandar y estar siempre a la cabeza del pelotón sin dar ningún relevo, de lo que se aprovecharon sus rivales en el último tramo de la prueba, cuando empezó a notar el cansancio. Primero probó con un tirón largo El Mhedi El Nabuqui (Galicia), pero no tuvo suerte, y cerca del final insistió y se fue sin problemas. Cuando parecía todo hecho surgió con fuerza Miguel A. Martínez (C. Valenciana) y se proclamó campeón. Después entró El Mhedi -no computaba como español- y tercero fue el palmesano Adrià Ceballos, aunque segundo para el Nacional.

Balears se clasificó octava por autonomías: puntuaron Ceballos (2), Pablo Gallego (30), Pau Mas (34) y Alex J. Durán (58). Miguel Salom no puntuó por equipos.

En sub-23 femenino, la montuirera Joana Mª Rigo finalizó la 29, Andrea Emery fue la 33 y la porrerenca Marta Obrador, la 43. No puntuaron por equipos al ser solo tres.

En sub-20 masculino, el primer balear fue el porrerenc Joan Carles Alcina (59), el segundo fue Pablo Nicolau (73), tercero entró Pau Medina (76) y cuarto, Martí Ginard (80). Fuera de puntuación entro Iván Torres (88). Por equipos, Balears fue décimo tercero. Las féminas sub-20 fueron las decimoquintas por equipos. A nivel individual entraron Ariadna Robles (60), Nora Romero (70), Aina Lluís Torrent (77) y Gemma Gonyalons (80).

Geray Mota, oro en sub-16

El primer gran triunfo balear del fin de semana lo logró Geray Mota, del Pegasus, que se proclamado campeón de España de cross sub-16. Las pruebas escolares (sub-16 y sub-18) se disputaron el pasado sábado, siendo la mejor clasificación por equipos la de los sub-16 (octavos).

Sobre 4.067 metros, la clasificación de los sub-16 Balears fue: Geray Mota (1), Joao Vithor Puigrós (34), Izán Baidez (47) y Toni Autonell (56).

En sub-16 femeninos, Balears (4.067 metros) quedó décimo quinta. Se clasificaron por este orden: Neus Gonyalons (47), Sara Marí (53), Sofía Jiménez (81), Blanca Alzamora (82) y Apol·lònia Rigo (99). En sub-18 (4961 metros) la mejor balear fue Sandra Vadell (31); Clara Allés (51), Julia Arndt (70), Laura Martorell (73) y Paula Obrador (80) completaron el equipo (se clasificaron décimo terceras).

En chicos sub-18 (4961 metros), Orión Rennike fue el mejor balear (40); Juan Toni Coll (73), Bartolomé Cardona (78), Isaac de Novo (81) y Daniel Oliver (91) completaron el equipo (fueron decimoquintos).